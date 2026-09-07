Σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 229% μέσα στην επόμενη τριετία προβλέπει το νέο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα της Τουρκίας για την περίοδο 2027-2029, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της χώρας, Τζεβντέτ Γιλμάζ.

Η άμυνα εμφανίζεται ως ο τομέας με τη μεγαλύτερη προβλεπόμενη αύξηση δαπανών μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων του κυβερνητικού σχεδιασμού. Ο Γιλμάζ ανέφερε ότι στόχος της Άγκυρας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη εγχώριων τεχνολογιών και προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας στον αμυντικό κλάδο.

Η συγκεκριμένη κατεύθυνση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία επιδιώκει να μειώσει μέρος της εξάρτησής της από ξένους προμηθευτές και να αυξήσει την εγχώρια παραγωγή οπλικών συστημάτων. Ωστόσο, η μεγάλη αύξηση των προβλεπόμενων κονδυλίων δεν σημαίνει από μόνη της ότι όλα τα μεγάλα προγράμματα θα προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις, τεχνικά προβλήματα ή υπερβάσεις κόστους.

Πού αναμένεται να κατευθυνθούν τα κονδύλια

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι μέρος της πρόσθετης χρηματοδότησης θα κατευθυνθεί σε προγράμματα όπως το μαχητικό KAAN, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος Bayraktar Kızılelma και το άρμα μάχης Altay.

Πρόκειται για συστήματα που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης και παραγωγής και έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη προβολή στο πλαίσιο της προσπάθειας της τουρκικής κυβέρνησης να ενισχύσει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Η πορεία τους, πάντως, θα εξαρτηθεί από ζητήματα όπως η παραγωγική ικανότητα, η πρόσβαση σε κρίσιμα υποσυστήματα, οι κινητήρες, η χρηματοδότηση και τα χρονοδιαγράμματα πιστοποίησης και παράδοσης.

Η μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των βασικών τομέων

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα, οι αμυντικές δαπάνες αυξάνονται περισσότερο από κάθε άλλη βασική κατηγορία. Για την κοινωνική στέγαση προβλέπεται αύξηση 150%, για τις μεταλλευτικές έρευνες 139%, για τις βιομηχανικές υποδομές 54%, για τους σιδηροδρόμους 49%, για την υγεία 43% και για την ασφάλεια εφοδιασμού τροφίμων 42%.

Η επιλογή αυτή δείχνει τη βαρύτητα που δίνει η τουρκική κυβέρνηση στον αμυντικό τομέα, όχι μόνο για στρατιωτικούς αλλά και για βιομηχανικούς και τεχνολογικούς λόγους.

Στα 30 δισ. δολάρια οι στρατιωτικές δαπάνες το 2025

Σύμφωνα με το Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), οι στρατιωτικές δαπάνες της Τουρκίας ανήλθαν σε περίπου 30 δισ. δολάρια το 2025, κατατάσσοντάς την στη 18η θέση παγκοσμίως.

Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 7,2%. Το SIPRI συνδέει την άνοδο τόσο με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τη διευρυμένη παρουσία της Τουρκίας σε περιοχές όπως το Ιράκ, η Συρία και η Σομαλία όσο και με τις επενδύσεις στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

Το γεωπολιτικό υπόβαθρο

Ο Γιλμάζ συνέδεσε τον νέο σχεδιασμό με το ευρύτερο περιβάλλον αστάθειας, υποστηρίζοντας ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι ενεργειακές αναταράξεις και οι διεθνείς οικονομικές πιέσεις επηρεάζουν άμεσα και την Τουρκία.

Η Άγκυρα επιχειρεί τα τελευταία χρόνια να ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία και την αμυντική της παραγωγή σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τη Μαύρη Θάλασσα.

Το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο η αύξηση των κονδυλίων κατά 229% θα μεταφραστεί πράγματι σε ολοκληρωμένα και επιχειρησιακά διαθέσιμα συστήματα ή αν σημαντικό μέρος των σχεδίων θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει καθυστερήσεις και τεχνικές δυσκολίες. Σε κάθε περίπτωση, το νέο πρόγραμμα καταγράφει με σαφήνεια την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να διαθέσει πολύ περισσότερους πόρους στον αμυντικό τομέα μέχρι το τέλος της δεκαετίας.