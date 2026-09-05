Μπορεί μια σχολική τάξη να συμβάλει στην προστασία του νερού; Μπορούν τα παιδιά να εντοπίσουν πού υπάρχει σπατάλη στο σχολείο τους; Μπορεί μία ομάδα μικρών ερευνητών να αναζητήσει λύσεις και να κινητοποιήσει όχι μόνο τους συμμαθητές τους, αλλά και τις οικογένειες και την τοπική κοινότητα;

Αυτό είναι το στοίχημα της «Μεγάλης Μπλε Αποστολής: Τα παιδιά σώζουν το νερό», του μεγάλου πανελλήνιου σχολικού διαγωνισμού για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού, που θα πραγματοποιηθεί το σχολικό έτος 2026–2027 και απευθύνεται σε μαθητές Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού.

Πρόκειται για κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της ΕΥΔΑΠ, η οποία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των νέων. Η σύμπραξη συνδέει την εκπαιδευτική διαδικασία με την περιβαλλοντική γνώση και την εμπειρία της ΕΥΔΑΠ στη διαχείριση του νερού, δημιουργώντας ένα κοινό πεδίο δράσης με επίκεντρο τη νέα γενιά.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν σχολεία από όλη την Ελλάδα, κάνοντας το μήνυμα εξοικονόμησης νερού ακόμα πιο ηχηρό.

Η λογική του διαγωνισμού ξεφεύγει από το μοντέλο της απλής ενημέρωσης. Οι μαθητές καλούνται να γίνουν οι ίδιοι ερευνητές: να χαρτογραφήσουν τη χρήση του νερού στο σχολείο τους, να καταγράψουν δεδομένα, να πραγματοποιήσουν έναν απλό «υδρο-έλεγχο», να εντοπίσουν πιθανά σημεία σπατάλης και να σχεδιάσουν ένα ρεαλιστικό πλάνο εξοικονόμησης. Στη συνέχεια, μοιράζονται όσα ανακάλυψαν με τη σχολική κοινότητα και δημιουργούν ομαδικά έργα, προτείνοντας τις δικές τους λύσεις για την υπεύθυνη χρήση του νερού.

Έτσι, η γνώση μετατρέπεται σε πράξη και το σχολείο σε ένα ζωντανό εργαστήριο βιώσιμης διαχείρισης. Κυρίως, όμως, τα παιδιά γίνονται φορείς του μηνύματος, μεταφέροντάς το από την τάξη στο σπίτι και από εκεί στην ευρύτερη κοινωνία.

Μια διαχρονική σχέση με τη νέα γενιά

Η «Μεγάλη Μπλε Αποστολή» αποτελεί τη νεότερη σελίδα μιας εκπαιδευτικής διαδρομής της ΕΥΔΑΠ που ξεκίνησε πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Μιας σταθερής παρουσίας δίπλα στη σχολική κοινότητα, με στόχο τα παιδιά να γνωρίσουν το νερό όχι μόνο ως φυσικό πόρο, αλλά ως στοιχείο ζωής, περιβάλλοντος, ιστορίας και πολιτισμού.

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί διαχρονικά σημαντικό μέρος της κοινωνικής παρουσίας της Εταιρείας. Μέσα από δράσεις που απευθύνονται στη νέα γενιά, η ΕΥΔΑΠ επιδιώκει να κάνει κατανοητές στους μικρούς πολίτες της χώρας έννοιες όπως ο κύκλος και η διαχείριση του νερού, η υπεύθυνη χρήση του και η προστασία του περιβάλλοντος. Η βιωματική μάθηση, το παιχνίδι, η εξερεύνηση και η ενεργός συμμετοχή αξιοποιούνται ώστε η γνώση να συνδέεται με την καθημερινότητα και να μπορεί να μετατραπεί σε υπεύθυνη συμπεριφορά.

Σε αυτή τη φιλοσοφία εντάσσεται το «Ταξίδι του Σταγονούλη», ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα που λειτουργεί συμπληρωματικά προς την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα παιδιά γνωρίζουν βασικές έννοιες γύρω από το νερό και τη διαχείρισή του, κατανοούν περιβαλλοντικές αξίες και παρακολουθούν τον κύκλο διαχείρισης του νερού από την ΕΥΔΑΠ. Στόχος είναι τα ερεθίσματα και οι γνώσεις που αποκτούν να καλλιεργούν περιβαλλοντικές ευαισθησίες που μπορούν να μετατραπούν σε πρωτοβουλία και δράση.

Μια διαφορετική πλευρά αυτής της εκπαιδευτικής διαδρομής αναδεικνύει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σπάμε το Φράγμα της Μηχανικής». Με επίκεντρο το Φράγμα του Μαραθώνα, το νερό συναντά την ιστορία και την τεχνολογία. Μέσα από ομαδικές δραστηριότητες, παιχνίδι εξερεύνησης και υλικό από το Ιστορικό Αρχείο της ΕΥΔΑΠ, τα παιδιά ανακαλύπτουν πώς κατασκευάστηκε ένα εμβληματικό έργο υποδομής σχεδόν έναν αιώνα πριν, ποια τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε, ποιοι άνθρωποι εργάστηκαν για αυτό και ποια υπήρξε η διαχρονική κοινωνική και τεχνολογική σημασία του.

Πίσω από τις διαφορετικές αυτές δράσεις υπάρχει ένας κοινός στόχος: το νερό να πάψει να θεωρείται αυτονόητο. Τα παιδιά να γνωρίζουν τη διαδρομή του, να αντιλαμβάνονται τη σημασία της σωστής διαχείρισής του και να κατανοούν ότι οι καθημερινές επιλογές γύρω από τη χρήση του έχουν σημασία.

Με τη «Μεγάλη Μπλε Αποστολή», αυτή η μακρόχρονη εκπαιδευτική εμπειρία αποκτά πλέον πανελλαδική διάσταση και συναντά τη θεσμική σύμπραξη με την Πολιτεία. Η νέα πρωτοβουλία δεν ζητά μόνο από τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα το νερό, αλλά να διερευνήσουν πραγματικές προκλήσεις στο δικό τους περιβάλλον, να συνεργαστούν, να αξιοποιήσουν δεδομένα και να αναπτύξουν εφαρμόσιμες λύσεις.

Από την περιβαλλοντική ενημέρωση και τη γνωριμία με την ιστορία των υποδομών έως την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην αναζήτηση λύσεων, ο άξονας παραμένει σταθερός: η επένδυση στη γνώση και στη νέα γενιά.

Γιατί η βιώσιμη διαχείριση του νερού δεν είναι μόνο ζήτημα μεγάλων έργων, υποδομών και τεχνολογίας. Προϋποθέτει ενημερωμένους πολίτες, υπεύθυνες καθημερινές επιλογές και μια διαφορετική κουλτούρα γύρω από έναν φυσικό πόρο που δεν είναι ανεξάντλητος.

Η «Μεγάλη Μπλε Αποστολή» αποτελεί το επόμενο βήμα αυτής της πορείας, δίνοντας στα ίδια τα παιδιά τον πρωταγωνιστικό ρόλο και διευρύνοντας το μήνυμα από τη σχολική αίθουσα στην οικογένεια και από εκεί στην κοινωνία.

Γιατί το μέλλον του νερού δεν αφορά μόνο τις επόμενες γενιές. Χτίζεται μαζί τους, από σήμερα.