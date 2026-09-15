Για το ενεργειακό κόστος και τα κυβερνητικά αντίμετρα μίλησε το πρωί της Τρίτης 15/9 ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, στο ΕΡΤnews.

Όπως σημείωσε ο κ. Κοντογεώργης, είναι «πρόβλημα, μας απασχολεί πολύ». Παρά το γεγονός δε ότι υπήρχε η προσδοκία για λήξη του πολέμου στον Περσικό Κόλπο, η κατάσταση «δεν έχει αλλάξει, αντιθέτως σε κάποιες παραμέτρους έχει επιδεινωθεί η κατάσταση» είπε.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, «ό,τι αφορά το κόστος ενέργειας -όπως είπε και ο υπουργός (Περιβάλλοντος και Ενέργειας)- και το μεταφορικό ντίζελ, υπάρχει η σκέψη, αν χρειαστεί, να παρέμβουμε. Αλλά και το πετρέλαιο θέρμανσης είναι κι αυτό στο ραντάρ μας».

Ο ίδιος, ωστόσο, ανέδειξε και μια άλλη διάσταση του θέματος: «Λόγω της έντασης του προβλήματος δεν μπορεί να είναι μόνο μια ελληνική λύση. Η ελληνική κυβέρνηση έχει εφεδρείες, έχει κάνει τα κουμάντα της και έχει κρατήσει έναν δημοσιονομικό χώρο». Αλλά, συγχρόνως, «υπάρχει μια ευρύτερη συζήτηση στην Ευρώπη, σε επίπεδο αρχηγών και στο Eurogroup με τον πρόεδρό του, Κυριάκο Πιερρακάκη».

«Τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά αυτό το οποίο θα μπορούμε με βάση τις δυνατότητές μας να κάνουμε, να είναι βέβαιοι οι Έλληνες πολίτες ότι θα το κάνουμε», διαβεβαίωσε ο Θανάσης Κοντογεώργης και εκτίμησε ότι «προς το τέλος του μήνα, αρχές Οκτωβρίου θεωρώ ότι θα έχουν οριστικοποιηθεί κάποιες συζητήσεις».

Σχολιάζοντας την πολιτική αντιπαράθεση περί της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο κ. Κοντογεώργης εξέφρασε την άποψη ότι «ο πολίτης κατανόησε ότι η κυβέρνηση έχει ένα συγκεκριμένο, μελετημένο και κοστολογημένο σχέδιο, και κάποια εχέγγυα αξιοπιστίας και συνέπειας ότι αυτά που είπε θα τα κάνει».

Στον αντίποδα, «το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα δεν πήγε και πολύ καλά. Ακούστηκαν κάποια ακραία πράγματα, άλλαξαν πολλές φορές οι κοστολογήσεις, αν ήταν 7,5 δισ., 30 δισ. κ.ο.κ. Υπάρχει μια σύγχυση και μια προχειρότητα», ήταν το συμπέρασμά του.

Και συνέχισε: «Όπως και στο πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη αναγνωρίζει πολλά πράγματα που έχει κάνει η κυβέρνηση. Ταυτόχρονα μπήκε σε μια λογική ανεδαφικών υποσχέσεων, πολλές από τις οποίες ήδη οι πολίτες συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν να γίνουν».

Στο σημείο αυτό, μάλιστα, παρατήρησε: «Εγώ περίμενα συγκεκριμένες προτάσεις στον δημοσιονομικό χώρο που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός», που όμως δεν διατυπώθηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ενώ δεσμεύτηκε ότι «εμείς θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο: θα στηρίζουμε τους πιο ευάλωτους με αναπτυξιακό τρόπο. Και σε καμία περίπτωση δεν θα δημιουργήσουμε συνθήκες που θα υπονομεύσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας και την ανάπτυξη».

Κάνοντας λόγο εξάλλου για «άλμα σιγουριάς για το μέλλον που θα αφορά όλους τους πολίτες», ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ επανέλαβε ότι «η σταθερή και βιώσιμη βελτίωση των εισοδημάτων είναι ο μόνος τρόπος», επίσης, «με αξιοπιστία θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε το εισόδημα».

Σε ένα άλλο θέμα της επικαιρότητας, την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη και το σενάριο επιστροφής του στην πολιτική σκηνή, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ παίρνοντας αφορμή από τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Δημοκρατίας, τόνισε ότι «η δημοκρατία πάντοτε πρέπει να κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να προστατεύεται από όσους την αντιστρατεύονται και την υπονομεύουν».

Εν προκειμένω, «υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, σε σχέση με το ποιος μπορεί να είναι επικεφαλής ή μέσω αχυρανθρώπου να κατέρχεται στις εκλογές. Αυτό θα το αποφασίσει το αρμόδιο τμήμα του Άρειου Πάγου».

Σχόλιο επί των νομικών πτυχών ο Θ. Κοντογεώργης δεν έκανε καθώς «η δικαιοσύνη θα ασχοληθεί με το θέμα», έκανε, ωστόσο, ένα πολιτικό σχόλιο: «Πρέπει πάντοτε να είμαστε σε επιφυλακή και επαγρύπνηση. Είναι δική μας δουλειά όσων πιστεύουμε στη δημοκρατία να κάνουμε καλά τη δουλειά μας ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς».

Για το Καστελλόριζο και την πρόσφατη επίσκεψη, εκεί, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο υφυπουργός μίλησε για το κίνητρο τηλεργασίας: δημόσιος υπάλληλος θα μπορεί να δουλεύει από το ακριτικό νησί, εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα με την εργασία του.

Ενώ συμπλήρωσε την απάντησή του λέγοντας ότι «είναι μια ευρύτερη σκέψη που έχουμε για απομακρυσμένες, νησιωτικές και ορεινές περιοχές της Ελλάδας, τις οποίες μπορούμε να ενισχύσουμε και με τον τρόπο αυτό».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, τέλος, ο Θ. Κοντογεώργης εξέφρασε τη λύπη του για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη και προσέθεσε: «Από ό,τι άκουσα από τον αρμόδιο υπουργό θα χρειαστούν σίγουρα κάποιες παρεμβάσεις στο υφιστάμενο πλαίσιο. Θα συγκροτηθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή για να δούμε πώς οι αρμόδιοι φορείς, και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, θα μπορούν να κάνουν πιο αποτελεσματικά τη δουλειά τους σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρέπει όλοι μας να σκεφτόμαστε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία μας», ανέφερε επίσης.

Ενώ έκλεισε με τη διαβεβαίωση πως «δεν είναι θέμα το οποίο θα ξεχαστεί. Είναι ένα θέμα στο οποίο θα επιμείνουμε, είναι πολύ σημαντικό για εμάς».