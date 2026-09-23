Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τετάρτης 23/9. Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης στην κριτική που έχει ασκηθεί στο πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ, ενώ διευκρίνισε ότι δεν έχει υποστηρίξει πως οι πολίτες περνούσαν καλύτερα κατά την περίοδο της δικής του διακυβέρνησης. «Έχω πει ότι το λένε οι δημοσκοπήσεις όμως», ανέφερε.

Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε και τα διλήμματα που θα τεθούν πάνω από την κάλπη. Ξεκινώντας από τα αμιγώς πολιτικά, ο πρώην πρωθυπουργός εκτίμησε ως πιθανότερο σενάριο να μην κάνει τρίτη θητεία ο νυν πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας στο σημείο αυτό και το κεντρικό εκλογικό δίλημμα, κατ’ αυτόν: «Ή θα έχουμε συνέχεια αυτής της πολιτικής ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτικής και πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να την φέρει. Και ικανός να την φέρει, και δημοσκοπικά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ή εμείς ή κανείς», ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Η ζωή φέρνει διλήμματα: υπάρχει σήμερα κανείς που μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη; Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός που είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιος είναι αυτός που έχει εμπειρία διακυβέρνησης. Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα, που έχει ρεαλιστικό και εναλλακτικό σχέδιο. Ωραία είναι η ψήφος της διαμαρτυρίας, αλλά στο τέλος της ημέρας θα μπουν τα διλήμματα, και θα είναι σκληρά όπως πάντα», υπογράμμισε.

Και, αφού αναφέρθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη, ότι είχε επί τρία χρόνια την ευκαιρία να ανεβάσει τα ποσοστά του κόμματός, εν τούτοις «η βελόνα ήταν κολλημένη», συνέχισε λέγοντας ότι οι δεύτερες εκλογές θα μοιάζουν, κατά τη γνώμη του, με τις εκλογές του Ιουνίου του 2012 ή με τον β’ γύρο δημοτικών εκλογών. Εμφανίσθηκε, πάντως, βέβαιος ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Αλ. Τσίπρας περιέγραψε τον εκλογικό στόχο της ΕΛΑΣ που είναι η πολιτική αλλαγή. Όπως επίσης να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί – σύμφωνα με την προσέγγιση της ΕΛΑΣ – ασκεί μια πολιτική που δεν είναι προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Μίλησε όμως και για τον δικό του, προσωπικό στόχο, να είναι χρήσιμος στην παράταξη και στη χώρα.

Παρατήρησε επίσης ότι όσο εφικτό είναι τα ποσοστά του πρωθυπουργού να σκαρφαλώσουν από το 28% – 29% στο 37% για την αυτοδυναμία, άλλο τόσο εφικτό είναι οι 9 – 10 αυτές μονάδες να περάσουν στην ΕΛΑΣ.

Υπογραμμίζοντας εξάλλου τη σημασία του δίπολου στην πολιτική σκηνή, τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει μια αντιπολίτευση δυνατή να ελέγχει την κυβέρνηση.

Ερωτηθείς δε, για το σενάριο του μεγάλου συνασπισμού, το χαρακτήρισε ως μια μη ευνοϊκή εξέλιξη -κι αυτό γιατί, επιχειρηματολόγησε, είναι το καλύτερο έδαφος και η καλύτερη τροφή στην ακροδεξιά και στους «Κασιδιάρηδες».

Στο σημείο αυτό θύμισε, μάλιστα, ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης και οι άλλοι καταδικασθέντες της Χρυσής Αυγής, δεν φυλακίσθηκαν για τις ιδέες τους, αλλά για τα εγκλήματα που διέπραξαν. «Πήγαν στη φυλακή διότι δολοφόνησαν τον Παύλο Φύσσα και τον Λουκμάν, τον μετανάστη. Πήγαν στη φυλακή διότι έκαναν πογκρόμ. Διότι ήταν εγκληματική οργάνωση».

Κάλεσε δε την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει την κατάσταση τώρα σε σχέση με το κόμμα Κασιδιάρη και κατηγόρησε τη ΝΔ για το ότι στελέχη της «εκθείαζαν τον Κασιδιάρη», φέρνοντας το παράδειγμα του ευρωβουλευτή Φρέντη Μπελέρη. Επιπροσθέτως, «φανερό- ή κρυφο-Χρυσαυγίτες “Σπαρτιάτες” βουλευτές βλέπω να ψηφίζουν νομοσχέδια και τον προϋπολογισμό της ΝΔ».

Αναφερόμενος στον έτερο πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τόνισε ότι οι θέσεις τους είναι διαμετρικά αντίθετες. Εκτίμησε, όμως, ότι αν κατεβεί στις εκλογές, θα αναδιατάξει έτι περαιτέρω το πολιτικό σκηνικό και θα μειωθεί η διαφορά ΝΔ και ΕΛΑΣ.

Σχετικά με στελέχη που είναι αυτή τη στιγμή εκτός ΕΛΑΣ, αλλά προτίθενται να ενταχθούν, εν πρώτοις δήλωσε ότι η πολιτική πρέπει να είναι πεδίο προσφοράς και όχι αξιωμάτων. Διευκρινίζοντας ότι δεν απαξιώνει τους παλιούς, υπογράμμισε τη σημασία του νέου αίματος στην πολιτική. Άλλωστε, συμπλήρωσε, υπάρχουν και πολλοί έμπειροι στο επιτελείο του. Επανέλαβε δε, ότι «οι πόρτες μας δεν είναι κλειστές για κανέναν», αλλά, πάντα, με τους ίδιους όρους. «Δεν θα πάρουμε άλλους βουλευτές για να φτιάξουμε κοινοβουλευτική ομάδα», επέμεινε προσθέτοντας ότι δεν βοηθάει στην αξιοπιστία της πολιτικής η εικόνα της… μεταφερόμενης έδρας.

Ενέργεια και καύσιμα

Ειδικότερα, ο κ. Τσίπρας σχολίασε και τις διαφορετικές τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών σχετικά με τις δυνατότητες παρέμβασης στις τιμές των καυσίμων.

«Δεν ξέρω αν όλη η Ευρώπη περίμενε εμένα. Πάντως σίγουρα η κυβέρνηση εμένα περίμενε να συνεννοηθούν μεταξύ τους, τουλάχιστον», ανέφερε, επικαλούμενος τις χθεσινές δηλώσεις του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Κυρανάκη και την ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που ακολούθησε.

«Το πρόβλημα στην ενέργεια ήταν αναμενόμενο»

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση γνώριζε πως θα υπάρξουν πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και χρόνια. Στα Στενά του Ορμούζ ξεκίνησε τον Φλεβάρη. Είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στον λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις;», διερωτήθηκε.

Όπως είπε, το ζήτημα δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο αλλά και το φυσικό αέριο, καθώς, όπως σημείωσε, η Ευρώπη παραμένει εξαρτημένη από το φυσικό αέριο και οι τιμές του ενδέχεται να παραμείνουν υψηλές ή να αυξηθούν τον χειμώνα.

Αναφερόμενος στη ΔΕΘ, ο κ. Τσίπρας είπε ότι δεν άκουσε από τον πρωθυπουργό συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Σχολιάζοντας, μάλιστα, το όριο των 1,75 ευρώ που τέθηκε για το πετρέλαιο θέρμανσης, σημείωσε ότι πρόκειται για το ίδιο όριο που είχε συμφωνηθεί πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά είναι σχεδόν 50% υψηλότερο σε σχέση με τον Οκτώβριο της προηγούμενης χρονιάς.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναμονή της κυβέρνησης για το εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει τη δυνατότητα ενεργοποίησης της ρήτρας διαφυγής από το δημόσιο χρέος.

«Θα εξαντληθούμε στην κοστολόγηση στο τέλος»

Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει περιθώρια παρέμβασης, κάνοντας ειδική αναφορά στα κέρδη των δύο διυλιστηρίων της χώρας.

«Τα διυλιστήρια, τα δύο στη χώρα μας, είχαν έκτακτα κέρδη τον προηγούμενο εξάμηνο. Φτάσαν στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, 1,998 στο εξάμηνο, δισεκατομμύρια κέρδη, τα δύο διυλιστήρια», είπε.

Όπως ανέφερε, ο μέσος όρος των κερδών τους ήταν 1%, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει «ένα μεγάλο ποσό, ένα μεγάλο περιθώριο». «Τι κάνουν άλλες χώρες; Άλλες χώρες κάνουν έκτακτες φορολογήσεις», σημείωσε.

Ο ίδιος επέκρινε, παράλληλα, την κυβέρνηση για την επιμονή της στην κοστολόγηση των προγραμμάτων της αντιπολίτευσης.

«Θα εξαντληθούμε στην κοστολόγηση στο τέλος. Διότι το να κοστολογεί η κυβέρνηση τα προγράμματα των άλλων είναι πολύ καλή, αλλά να κοστολογήσει πώς θα είναι τα υπερκέρδη και να δει τι θα κάνει με αυτό το θέμα, δεν μπορεί», ανέφερε.

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε και στα περιθώρια μείωσης του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για μέτρα που έχουν δημοσιονομικό κόστος.

«Η κοστολόγηση δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Τα άλλα δύο έχουν. Η μείωση του ΦΠΑ έχει. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης έχει δημοσιονομικό κόστος», είπε.

Όπως εξήγησε, το κόστος εξαρτάται από το ύψος της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, καθώς υπάρχει συγκεκριμένο περιθώριο μέχρι το οποίο μπορεί να μειωθεί.

Σχολιάζοντας τη συζήτηση περί καρτέλ, ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι φαινόμενα εναρμονισμένων πρακτικών υπάρχουν σε πολλούς τομείς της οικονομίας.

«Ακούω για καρτέλ, αλλά εγώ να σας πω ότι δεν υπάρχει τομέας της οικονομίας σήμερα που να μην υπάρχουν εναρμονισμένες πρακτικές. Δεν υπάρχει. Υπάρχει στα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει στις τράπεζες. Το μεγαλύτερο καρτέλ», είπε.

«Εγώ λέω ότι δεν βγαίνει. Και όταν δεν βγαίνει, προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να αντιμετωπίσουμε την κρίση με έγνοια για αυτόν ο οποίος σηκώνεται το πρωί να πάει στη δουλειά του, και βλέπει την αντλία στα 2,4», ανέφερε.

Ο πρώην πρωθυπουργός έθεσε στη συνέχεια το ζήτημα της ενεργειακής πολιτικής της κυβέρνησης, ρωτώντας τι έχει γίνει για τη μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος. «Τι έχουμε κάνει για τη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος; Τι έχει κάνει η κυβέρνηση;», διερωτήθηκε.

Όπως είπε, η κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει φροντίσει να προμηθευτεί φυσικό αέριο σε χαμηλότερες τιμές και να κλείσει συμβόλαια όταν οι τιμές ήταν χαμηλότερες. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι έχει προχωρήσει πρόγραμμα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω μπαταριών.

«Με συγχωρείτε, κυβερνάει επτά χρόνια και κυβερνάει επτά χρόνια σε συνθήκες που είναι προφανώς πολύ ευνοϊκότερες από αυτές που κυβέρνησα εγώ όταν είχα μνημόνια», είπε.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στις δημοσιονομικές δυνατότητες που, όπως υποστήριξε, είχε η κυβέρνηση, αλλά και στο Ταμείο Ανάκαμψης.

«Είχε δημοσιονομικές δυνατότητες. Είχε το Ταμείο Ανάκαμψης που ήταν 30 δισ. Τι έκανε;», διερωτήθηκε.

«Οι δημοσκοπήσεις λένε ότι περνάγαμε καλύτερα το 2015-2019»

Ο κ. Τσίπρας διευκρίνισε ότι ο ίδιος δεν έχει υποστηρίξει πως οι πολίτες περνούσαν καλύτερα κατά την περίοδο της δικής του διακυβέρνησης. «Εγώ προσωπικά δεν έχω πει κάτι τέτοιο, ότι περνάγαμε καλύτερα το 2015-2019. Έχω πει ότι το λένε οι δημοσκοπήσεις όμως», ανέφερε.

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι «το πορτοφόλι ήταν πιο άνετο», παραπέμποντας στην κατάσταση των συνταξιούχων.

Παράλληλα, χαρακτήρισε παράδοξη τη σύγκριση της περιόδου 2015-2019 με τη σημερινή κατάσταση, καθώς, όπως είπε, σήμερα η χώρα βρίσκεται εδώ και οκτώ χρόνια εκτός μνημονίων και διαθέτει σημαντικά μεγαλύτερες δημοσιονομικές δυνατότητες.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην κριτική που έχει ασκηθεί στο πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ, θέτοντας ο ίδιος το ερώτημα: «Τελικά, τίναξα την μπάνκα στον αέρα στη ΔΕΘ ή ήμουν τσιφούτης; Για να τελειώνει αυτή η συζήτηση».

Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο πρώτος που ανακοίνωσε πως θα καταθέσει το πρόγραμμά του στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, προκειμένου να κοστολογηθεί. «Και να μην κάνουμε εμείς εδώ τους κοστολογητές, ούτε εσείς, ούτε εγώ. Δεν είμαστε εδώ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους», ανέφερε.

Όπως είπε, οι προτάσεις του κόμματος στη ΔΕΘ διαμορφώθηκαν με «πολύ μεγάλη περίσκεψη» ως προς το δημοσιονομικό τους κόστος.

«Το κάναμε αυτό διότι θεωρούμε πως το κρίσιμο θέμα στην πολιτική ζωή του τόπου είναι το έλλειμμα της αξιοπιστίας. Πρέπει να λέμε πράγματα τα οποία είναι μετρήσιμα. Είναι πολύ εύκολο να λες ότι θα τα κάνεις όλα. Αλλά πρέπει να λες πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ό,τι λοιπόν εξαγγείλαμε, χωράει στο δημοσιονομικό χώρο που προκύπτει από το μεσοπρόθεσμο που η ίδια κυβέρνηση εξηγεί».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό και στα περιθώρια που, όπως υποστήριξε, υπήρχαν για την υλοποίησή τους.

«Πιστεύετε δεν ήθελα να εξαγγείλω 13η σύνταξη και 13ο μισθό; Για κάποιους ο λογαριασμός βγαίνει και έχουν και υπερκέρδη – κάποιοι κονομάνε με ευθύνη της κυβέρνησης», ανέφερε.

Για την πρότασή του περί επιβολής πατριωτικής εισφοράς, διευκρίνισε ότι αναφέρεται στο 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων, περίπου 70 οικογένειες συνεπώς. Σημείωσε δε, ότι αυτές οι οικογένειες θα έπρεπε μόνες τους να προσέλθουν οικειοθελώς να συμβάλουν για να μην πέσει η χώρα στα βράχια, για να γίνουν σχολεία και νοσοκομεία.

Άλλωστε, προσέθεσε, η πατριωτική εισφορά εφαρμόζεται σε πολλές χώρες. Και, εν κατακλείδι, το πρώτο βήμα είναι το ψηφισμένο περιουσιολόγιο να γίνει πράξη και αν διαφωνεί κανείς να βγει και να το πει.