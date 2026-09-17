Την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ 2026 παραχωρεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ με τον Παναγιώτη Στάθη.

Για το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη ρωτήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια εξέλιξη την τελευταία στιγμή. «Δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή συνάντησή μου με τον κ. Ερντογάν. Δεν είναι βέβαιο ότι θα συμπέσουν και τα προγράμματά μας», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Όπως εξήγησε, πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί στην Καλιφόρνια, όπου θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας.

«Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν προβλέπεται, δεν αποκλείω κάτι, αλλά μπορεί να γίνει κάτι την τελευταία στιγμή. Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για την τουρκική επιθετικότητα

«Υπάρχει σχετική επιδείνωση στη ρητορική από την Τουρκία, χωρίς όμως να ξεχνάμε ότι πολλές από τις θέσεις αυτές είχαν εκφραστεί και στο παρελθόν. Περάσαμε και το 2019-2020 μια περίοδο μεγάλων εντάσεων. Ας κάνουμε μια διάκριση σε αυτά που λέγονται στα ΜΜΕ της Τουρκίας.

Αντιμετωπίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις, ενίοτε και προκλητικές, με αυτοπεποίθηση και σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν θα μπούμε σε ανταγωνισμό δηλώσεων. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική με πράξεις και όχι με λόγια.

Δεν απειλούμε κανέναν, η αμυντική θωράκιση της Ελλάδας έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό αποτελούσε κοινό αίτημα των Ελλήνων. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε κανείς να μας απειλεί.

Η θέση μας δεν αλλάζει. Με την Τουρκία είμαστε γείτονες, δεν θα αλλάξει αυτό. Η γεωγραφία είναι δεδομένη και αναπόδραστη. Επιδιώκουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία και η Διακήρυξη των Αθηνών ήταν ένα καλά οργανωμένο πλαίσιο οργανωμένου διαλόγου, ένα εργαλείο χρήσιμο. Και αν παραστεί ανάγκη για αποκλιμάκωση, είναι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας».

Για τα 12 μίλια

«Το δικαίωμα της επέκτασης στα 12 μίλια είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο και το δικαίωμα της επέκτασης μπορεί η Ελλάδα να το ασκήσει όταν κρίνει ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία».

Για το Καστελόριζο

«Ένιωσα συγκίνηση και τη θετική ενέργεια από τους ανθρώπους. Έχουν ξεχωριστή σημασία τα μέτρα που ανακοίνωσα, καθώς δίνουν ένα επιπλέον κίνητρο στους κατοίκους του Καστελόριζου. Δεν είναι εύκολο να ζει κανείς σε ένα μικρό νησί, ειδικά στο Καστελόριζο, που είναι τόσο απομακρυσμένο από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα».

Για το καλώδιο

«Ξεκινάει σύντομα, διότι η απόφαση της γαλλικής εταιρείας να επενδύσει στο καλώδιο και να αποκτήσει την πλειοψηφία του έργου σηματοδοτεί και τη θέληση του επενδυτικού ταμείου, με τη στήριξη της γαλλικής κυβέρνησης, να προχωρήσει το έργο. Δεν θα επένδυε αλλιώς.

Είναι ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και νομίζω ότι και η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί πως, σε μια Μεσόγειο που είναι διασυνδεδεμένη, το να υψώνει τεχνητά προσχώματα δεν θα την ωφελήσει. Υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά για τις επόμενες κινήσεις μας».

Κυριάκος Μητσοτάκης για την αποστροφή Φλωρίδη

Στην αποστροφή του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ1 με τον Παναγιώτη Στάθη.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι δεν τέθηκε από τον υπουργό κάποιο εκβιαστικό δίλημμα, αλλά ότι αποτυπώθηκε η ανάγκη για σταθερή κυβέρνηση μετά τις επόμενες εκλογές, σε μια περίοδο διεθνούς αναταραχής.

«Ουδείς, ούτε ο κ. Φλωρίδης, έθεσε τέτοιο δίλημμα. Είπε με τον δικό του τρόπο αυτό για το οποίο μίλησα κι εγώ στη ΔΕΘ, ότι είναι σημαντικό μετά τις επόμενες εκλογές να έχουμε σταθερή κυβέρνηση, γιατί υπάρχει παγκόσμια αναταραχή. Μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά και η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Μπορεί να ακούγεται αυτονόητο, αλλά δεν είναι, αν ακούσει κανείς αυτό που λένε τα άλλα κόμματα.

Η μόνη ρεαλιστική λύση είναι η αυτοδύναμη ΝΔ, καθώς τα άλλα κόμματα έχουν αποκλείσει συνεργασία με τη ΝΔ. Δεν είναι εκβιαστικό, αλλά πραγματικότητα. Η αυτοδύναμη ΝΔ είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική.

Εξηγούμε γιατί, σε αυτές τις συνθήκες, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο, αλλά φαίνεται ότι είναι η μόνη επιλογή, διότι όλα τα άλλα κόμματα δεν έχουν προτάξει μια ρεαλιστική κυβερνητική αντιπρόταση, αλλά μόνο λένε να φύγει η ΝΔ και ο Μητσοτάκης. Το δίλημμα τίθεται εκ των πραγμάτων. Για το «ελπίδα ή περιπέτειες» εξηγώ ότι το να μας εμπιστευτούν και πάλι είναι μεγάλη ευθύνη, αλλά συνδυάζεται με το πόσο μπορεί η ζωή τους να γίνει καλύτερη και με την ασφάλεια».

Μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και οριζόντια αύξηση στο επίδομα – Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις

Σημαντικές παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε πολύ μεγάλη στήριξη στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ενώ ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναφοράς πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στην αλυσίδα εμπορίας και στα πρατήρια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν αποδέχεται το ενδεχόμενο το πετρέλαιο θέρμανσης να ανοίξει κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ προανήγγειλε ανακοινώσεις από τα υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος την επόμενη εβδομάδα.

«Είμαστε σε ένα περιβάλλον μεγάλης παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας και έρχεται να επιτείνει ένα παγκόσμιο πρόβλημα, που είναι η συσσωρευμένη αύξηση των τιμών, που την βιώνουν οι Έλληνες στο πετσί τους. Αυτό επικάθεται σε συσσωρευμένο πληθωρισμό και δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Προσθέστε μια μεγάλη αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, γιατί υπάρχουν χώρες με μεγάλα ελλείμματα, αυξάνουν το κόστος δανεισμού και λένε «μαζέψτε τις δαπάνες σας».

Όπως είπε, το πετρέλαιο θα ανοίξει «πολύ χαμηλότερα» από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, όπου έκλεισε πέρυσι, καθώς θα υπάρξει στήριξη τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα διυλιστήρια.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ενώ αποκάλυψε ότι εξετάζεται η επαναφορά πλαφόν στα περιθώρια κέρδους για τις εταιρείες εμπορίας και τα πρατήρια. «Πάντα φροντίζουμε να κρατάμε κάποιες εφεδρείες απέναντι στη λογική του “δώστα όλα”», σημείωσε, ενώ προανήγγειλε και επέκταση των μέτρων στο ντίζελ για τον Οκτώβριο.

«Τη Δευτέρα θα σας μιλήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και σίγουρα θα έχουμε επέκταση στο ντίζελ για τον Οκτώβριο», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν αρκεί μόνο ελληνική αντίδραση»

Στην ανάγκη για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αντίδραση απέναντι στην ενεργειακή κρίση αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει καταθέσει προτάσεις που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Ας μην είμαστε απαισιόδοξοι με την Ευρώπη, είναι βολικό να την πυροβολούμε. Πρωτοβουλίες μας εισακούστηκαν, για παράδειγμα η Ούρσουλα υιοθέτησε την ελληνική πρόταση για έκτακτο μηχανισμό διαχείρισης στο μεταναστευτικό. Η Ευρώπη πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω όταν έχουμε τέτοια έκτακτη κρίση».

Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης

Σε ερώτηση για πιθανή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός δεν έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να καλύψει ένα τέτοιο μέτρο.

«Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή. Αν είχαμε όμως μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε και δεν μετρούσε στις οροφές δαπανών, βεβαίως θα το κάναμε προσωρινά. Δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω, θα το έκανα έκτακτα και όσο κρατά η κρίση». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση, πάντως, στην παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, σημειώνοντας:

«Κρατήστε αυτά: Εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο – κάτω από το 1,75 και τα διυλιστήρια θα βάλουν πλάτη. Είναι σημαντικό ότι προσέρχονται σε αυτή τη συζήτηση και τα διυλιστήρια. Προτιμώ να επιστρέψω τα χρήματα στην αντλία».

Μητσοτάκης για οικονομία και αντιπολίτευση: «Πρέπει τα νούμερα να βγαίνουν»

Στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, τη δημοσιονομική σταθερότητα και την κοστολόγηση των προγραμμάτων της αντιπολίτευσης αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Δεν μπορεί να πιστεύει κανείς ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι όαση μέσα σε αυτή την παγκόσμια κρίση. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια να κατοχυρώσουμε τη χώρα ως μια χώρα που παίρνει στα σοβαρά τα δημοσιονομικά.

Καταλαβαίνω τους προβληματισμούς των πολιτών, αλλά υποχρέωσή μου είναι να εξασφαλίσω ότι δεν πρόκειται ξανά η χώρα να έχει κρίση χρέους. Ο μόνος τρόπος είναι να επιμένουμε στη γραμμή της μείωσης του δημόσιου χρέους. Αυτό μας επιτρέπει να δανειζόμαστε με λογικά επιτόκια».

Για την κοστολόγηση των προγραμμάτων

Αναφερόμενος στα προγράμματα των κομμάτων, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι οι οικονομικές προτάσεις πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχη κοστολόγηση.

«Πρέπει τα νούμερα να βγαίνουν. Το δικό μας πρόγραμμα είναι εξ ορισμού κοστολογημένο γιατί θα κατατεθεί στη Βουλή. Έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παράγουμε πλεονάσματα και έχουμε καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή. Έχουμε ένα απόθεμα, ένα πλεόνασμα ευημερίας, που πρέπει να επιστρέψει στους πολίτες.

Δεν έχει νόημα να λέμε ότι οι αριθμοί ευημερούν. Ένα μεγάλο κομμάτι της στήριξης έχει ουσιαστικά μειωθεί λόγω της συσσωρευμένης ακρίβειας.

Να μιλήσουμε με πραγματικά δεδομένα. Κατώτατος μισθός με όρους αγοραστικής δύναμης: δεν έχουμε μισθούς Βουλγαρίας, αλλά Πορτογαλίας. Η πραγματική αποτύπωση από τη Eurostat λέει την αλήθεια. Ούτε είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη, ούτε ζούμε οικονομικό θαύμα. Η εικόνα απόλυτου μηδενισμού από την αντιπολίτευση δεν ωφελεί ούτε την ίδια.

Αυτά που τάζει η αντιπολίτευση, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, είναι λόγια του αέρα, γιατί ο λογαριασμός δεν βγαίνει».