Στην ανάγκη να διαμορφωθεί μια ευρεία κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία που θα αλλάξει την πορεία της χώρας αναφέρθηκε ο Θοδωρής Παπαθεοδώρου. Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και πρώην υφυπουργός, μιλώντας στο Newsbeast από την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, απέρριψε τη συζήτηση για κυβερνητικές συνεργασίες πριν από τις εκλογές και επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος για μια θέση στο Κοινοβούλιο.

Υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει μια ολοκληρωμένη πρόταση διακυβέρνησης, η οποία καλύπτει την οικονομία, την ακρίβεια και την ενέργεια, καθώς και την αναγέννηση του ΕΣΥ, τις αλλαγές στην Παιδεία, την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της διαπλοκής. Όπως επισήμανε, οι προτάσεις του κόμματος για την περιφερειακή και αγροτική ανάπτυξη, την οικονομία και το κοινωνικό κράτος έχουν ήδη συζητηθεί με τους πολίτες. «Υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή. Δεν το λέω με καμία αλαζονεία. Οι πολίτες το γνωρίζουν, γιατί το έχουμε συζητήσει μαζί τους», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ακρίβεια και στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, επισημαίνοντας τις επιπτώσεις που θα έχει στα νοικοκυριά η άνοδος της τιμής του πετρελαίου ενόψει του χειμώνα. Παράλληλα, έκανε λόγο για μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία ως προς την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. «Πρέπει να δούμε πώς θα ενισχυθούν οι μικρομεσαίοι, πώς θα ανατραπεί αυτό το κύμα ακρίβειας και πώς μπορεί να στηριχθεί η μεσαία τάξη», τόνισε. Αναφέρθηκε επίσης στους αγρότες και στις καθυστερήσεις των πληρωμών και των ενισχύσεων μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται συγκεκριμένες απαντήσεις.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, απέφυγε να προκαθορίσει τις κινήσεις του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε, στόχος είναι η επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού ποσοστού, ώστε το κόμμα να μπορέσει να εφαρμόσει το πολιτικό του σχέδιο. «Δεν μπαίνει κανένα θέμα συνεργασιών πριν από τις εκλογές. Μετά τις εκλογές θα δούμε τα ποσοστά, τους συσχετισμούς και τις επιλογές που θα βρίσκονται πάνω στο τραπέζι», δήλωσε. Ξεκαθάρισε, πάντως, τη θέση του απέναντι στο κυβερνών κόμμα: «Αυτό που μας δεσμεύει δεν είναι απλώς ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ότι με τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει πολιτική αλλαγή». Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να συνδέσει την πολιτική σταθερότητα αποκλειστικά με την παραμονή της στην εξουσία. «Απέναντι σε αυτόν τον εκβιασμό και σε αυτή την αλαζονεία, εμείς ζητάμε τη δυναμική ψήφο του πολίτη στο ΠΑΣΟΚ», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κόμμα επιδιώκει να προσεγγίσει πολίτες οι οποίοι στις προηγούμενες εκλογές επέλεξαν τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να απομακρυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σήμερα εμφανίζονται δυσαρεστημένοι. «Χρειάζεται να δημιουργηθεί μια μεγάλη κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία που θα αλλάξει την πολιτική στην Ελλάδα», σημείωσε. Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε τη στεγαστική κρίση, το δημογραφικό και την ανάγκη ανασυγκρότησης του κοινωνικού κράτους. «Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μπροστά στο δημογραφικό και ταυτόχρονα να αφήνουμε ανεξέλεγκτη τη Golden Visa ή να μην έχουμε στεγαστική πολιτική με την παρέμβαση του κράτους», ανέφερε. Επιβεβαίωσε, τέλος, ότι θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές, χωρίς να αποκαλύψει την εκλογική περιφέρεια. «Είναι δεδομένο ότι θα είμαι υποψήφιος», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν επισήμως από το κόμμα.