Με ιστορία 95 ετών και παρουσία για ένατη συνεχή χρονιά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η εταιρεία «Παπαστράτος» συνδέει την πορεία της με τις μεγάλες αλλαγές που γνώρισε η ελληνική οικονομία και κοινωνία. Ο Γενικός Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων της επιχείρησης, Τάσος Συκάκης, μίλησε στο Newsbeast για τις επενδύσεις που έχουν ξεπεράσει τα 700 εκατ. ευρώ, τα αποτελέσματα του ελληνικού ρυθμιστικού μοντέλου, την αποτροπή πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης και τις κρίσιμες αποφάσεις που καλείται να λάβει η Ευρώπη για τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης.

«Η Παπαστράτος πορεύεται παράλληλα με τη χώρα, στις δύσκολες και στις καλές στιγμές, με καινοτομία και εργασία. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ακολουθεί ένα επίσης λαμπρό μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη μακρά διαδρομή που έχει χαράξει η εν λόγω βιομηχανία, συνδέοντας την ανάπτυξή της με την παραγωγή, την απασχόληση και τη συνεχή επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Αναφερόμενος στη μετάβαση προς ένα μέλλον χωρίς τσιγάρο, ο κ. Συκάκης χαρακτήρισε τη χώρα μας επιτυχημένο παράδειγμα ρεαλιστικής ρύθμισης της αγοράς. Όπως εξήγησε, η διατήρηση σταθερών φορολογικών συντελεστών δημιούργησε ένα περιβάλλον προβλεψιμότητας, το οποίο συνέβαλε στην αύξηση των δημόσιων εσόδων και στη σημαντική υποχώρηση του παράνομου εμπορίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το λαθρεμπόριο μειώθηκε κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε δύο χρόνια, επίδοση που αποτελεί τη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρώπη. Παράλληλα, η σταθεροποίηση της αγοράς και ο περιορισμός του παράνομου εμπορίου απέφεραν, όπως σημείωσε, περίπου 250 εκατ. ευρώ πρόσθετα δημόσια έσοδα. Η δε διατήρηση σταθερών κανόνων στη φορολογία και τη ρύθμιση της αγοράς δημιούργησε τις προϋποθέσεις για σημαντικές επενδύσεις.

Ειδικότερα, το επενδυτικό πρόγραμμα της Παπαστράτος, το οποίο άρχισε το 2017 και συνεχίζεται, έχει πλέον ξεπεράσει τα 700 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη της εταιρείας στις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον κ. Συκάκη, η ανάπτυξη των νέων προϊόντων δημιούργησε πρόσθετες ευκαιρίες και για το λιανεμπόριο.

Στο πεδίο της δημόσιας υγείας, επικαλέστηκε τα επίσημα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση του ποσοστού των καπνιστών μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Η υποχώρηση έφθασε τις έξι ποσοστιαίες μονάδες, εξέλιξη που, κατά τον ίδιο, συνδέεται με τον χώρο που έδωσε το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο στις εναλλακτικές επιλογές για τους ενήλικους καπνιστές.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αποτροπή πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης, υπογραμμίζοντας ότι «κανενός είδους εθισμός δεν πρέπει να αγγίζει τα παιδιά», είτε πρόκειται για παραδοσιακές είτε για νεότερες μορφές εξάρτησης. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία «Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους», η οποία στηρίζεται στη συνεργασία της Πολιτείας, του λιανεμπορίου και των παραγωγών.

Η Παπαστράτος έχει απευθυνθεί στα περίπου 18.000 σημεία πώλησης που λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρώντας σε ενημέρωση και εκπαίδευση εργαζομένων και ιδιοκτητών σε 15.000 από αυτά, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 80% του συνόλου. Παράλληλα, έχει διανεμηθεί ενημερωτικό υλικό και έχει τοποθετηθεί ειδική σήμανση στα καταστήματα, ενώ η νομοθεσία δίνει πλέον στους λιανεμπόρους τη δυνατότητα να ζητούν ταυτότητα όταν υπάρχει αμφιβολία για την ηλικία του πελάτη.

«Δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες. Κανένα προϊόν δεν πρέπει να φθάνει στα χέρια ανηλίκων», υπογράμμισε ο Τάσος Συκάκης, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί με υπευθυνότητα από όλους τους εμπλεκομένους. «Στο τέλος της ημέρας όλοι λογοδοτούμε στην κοινωνία και το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί να περιλαμβάνει εθισμούς», σημείωσε.

Αναφερόμενος στη συζήτηση που διεξάγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη φορολόγηση και τη ρύθμιση των προϊόντων καπνού και νικοτίνης, αποτύπωσε με σαφήνεια τη θέση της Παπαστράτος: «Διαφορετικά προϊόντα απαιτούν διαφορετική ρύθμιση». Όπως είπε, το ελληνικό μοντέλο συνδυάζει την αυστηρότητα με τον ρεαλισμό και μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία που επικαλέστηκε, θα οδηγούσε σε αύξηση κατά 145% της φορολογίας στα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού στην Ελλάδα. Οι προτεινόμενοι συντελεστές περιορίστηκαν έπειτα από αντιδράσεις αρκετών κρατών, ενώ η αρχική πρόταση δεν έλαβε τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ενόψει και της συζήτησης για την ευρωπαϊκή οδηγία που αφορά την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού και νικοτίνης, ο κ. Συκάκης υπογράμμισε ότι η Παπαστράτος ζητά «αυστηρά αλλά ρεαλιστικά μέτρα». Μια νέα οδηγία, όπως εξήγησε, θα παραμείνει σε ισχύ για τα επόμενα 10 έως 15 χρόνια και πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις, καθώς και τα πραγματικά δεδομένα της αγοράς και της κοινωνίας. Όσο για το τι μπορεί να περιμένει κανείς από την Παπαστράτος τα επόμενα χρόνια, η απάντησή του ήταν σύντομη και αισιόδοξη: «Μόνο τα καλύτερα, γιατί εδώ το επόμενο προηγείται».