«Πυρά» στην αντιπολίτευση για την κοστολόγηση των προγραμματικών της εξαγγελιών εξαπέλυσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ δεν συνοδεύονται από αξιόπιστο δημοσιονομικό λογαριασμό.

Σε συνέντευξή του στον RealFM 97.8, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στην ακρίβεια, τις φοροελαφρύνσεις, το ιδιωτικό χρέος και την ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων στην αγορά. Για την υπόθεση Μαζωνάκη ζήτησε να αφεθεί η Δικαιοσύνη να αποφανθεί, ενώ σχετικά με ενδεχόμενη νέα πολιτική κίνηση του Ηλία Κασιδιάρη τόνισε ότι η τελική κρίση για τη συμμετοχή κόμματος στις εκλογές ανήκει στον Άρειο Πάγο.

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η βασική διαφορά ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση αφορά την κοστολόγηση των προτάσεων. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι ο ίδιος παρουσίασε πρόγραμμα κόστους 7,5 δισ. ευρώ σε βάθος τετραετίας, ενώ ο τομεάρχης Οικονομικών του, όπως ανέφερε, υποστήριξε επανειλημμένα ότι το ποσό αφορά τον κάθε χρόνο. Τόνισε ότι για την κυβέρνηση κάθε εξαγγελία πρέπει να είναι κοστολογημένη, καθώς «κάθε ευρώ είναι κοστολογημένο», και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «παλινωδίες» και προχειρότητα.

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη ανέφερε ότι εξήγγειλε 13ο μισθό, 13η σύνταξη και μείωση του ΦΠΑ, ενώ ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υπολόγισε το κόστος του προγράμματος στα 4 δισ. ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας. «Είπε όλα τα ευχάριστα, που όλοι θέλουμε να ακούμε και θα ήθελαν όλοι να μπορούμε να κάνουμε αν είχαμε πάρα πολλά λεφτά ή φύτρωναν από κάπου τα λεφτά». Πρόσθεσε πως μόνο ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη αντιστοιχούν σε περίπου 4 δισ. ευρώ ετησίως, τονίζοντας πως με αυτόν τον τρόπο «αποκαλύφθηκε η προχειρότητα» των προγραμμάτων της αντιπολίτευσης.

Για το επίδομα ανεργίας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σχετικός κυβερνητικός σχεδιασμός. Επανέλαβε ότι η σχετική τοποθέτησή του ήταν προσωπική πρόταση, την οποία είχε εξαρχής χαρακτηρίσει ως τέτοια, και τόνισε ότι δεν αποτελεί ούτε κυβερνητική θέση ούτε αντικείμενο προγραμματισμού. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι ο πυρήνας της προσωπικής του άποψης ήταν η ενίσχυση των ανέργων με τρόπο που να τους βοηθά να επιστρέψουν στην εργασία.

Στο θέμα των φόρων, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η κυβέρνηση είναι θετική επί της αρχής σε κάθε πρόταση μείωσης φόρου, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ο απαιτούμενος δημοσιονομικός χώρος. «Επί της αρχής, είμαστε θετικοί σε κάθε πρόταση για μείωση φόρου, αλλά το θέμα είναι πόσες μπορούμε από αυτές να προτεραιοποιήσουμε ούτως ώστε να βγει ο λογαριασμός», τόνισε. Ανέφερε ότι έχουν μειωθεί 83 άμεσοι και έμμεσοι φόροι και ότι, μαζί με τις μειώσεις του 2027, ο αριθμός φτάνει τους 91. Απέρριψε την έννοια των «πατριωτικών φόρων» και υποστήριξε ότι στόχος πρέπει να είναι οι συνεπείς φοροελαφρύνσεις, με έμφαση στη μεσαία τάξη και στα χαμηλότερα εισοδήματα. Αναφέρθηκε ειδικότερα στη μείωση του φόρου εισοδήματος από το 29% στο 20%, καθώς και στις πρόσθετες μειώσεις για οικογένειες με παιδιά και για τους νέους.

Για τις 120 δόσεις, ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε ρυθμίσεις 72 δόσεων, ενώ στον εξωδικαστικό μηχανισμό υπάρχουν και ρυθμίσεις 120 δόσεων διαφορετικού χαρακτήρα. Τόνισε ότι κάθε πολιτική για το ιδιωτικό χρέος πρέπει να περνά από δύο φίλτρα: να στηρίζει όσους πραγματικά έχουν ανάγκη και ταυτόχρονα να μην αδικεί τους συνεπείς πολίτες που πλήρωναν και ρύθμιζαν τις υποχρεώσεις τους. «Πρέπει δηλαδή να μη στείλουμε ένα μήνυμα ως κράτος ότι είτε είσαι συνεπής, είτε δεν είσαι συνεπής, έχεις πάνω κάτω την ίδια αντιμετώπιση. Άρα, ναι, να στηρίξουμε αυτούς που έχουν ανάγκη. Το ξαναλέω: Επί της αρχής, δεν υπάρχει πολιτικός και πολίτης που να μη θέλει να μειωθούν όσο παραπάνω φόροι, να δοθούν παραπάνω μισθοί, να δοθούν όχι 70 και 100 και 200 δόσεις αν γίνεται, αλλά κάθε μέτρο πρέπει να κοστολογείται και να βγαίνει ο λογαριασμός», επανέλαβε.

Παράλληλα, εξήγησε ότι ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος ανήλθε σε περισσότερο από 1,25 δισ. ευρώ και ότι, μαζί με άλλα μέτρα και τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, διαμορφώθηκε το συνολικό πακέτο των 2,2 δισ. ευρώ.

Για την ακρίβεια αναγνώρισε ότι αποτελεί «το μεγαλύτερο πρόβλημα» των Ελλήνων και είπε ότι η βασική προτεραιότητα είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Ανέφερε ότι ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί σημαντικά σε ονομαστικούς όρους, αλλά, λόγω του πληθωρισμού, η αύξηση του πραγματικού εισοδήματος περιορίζεται περίπου στο 10%. Τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης δεν μπορεί να είναι η «εξαφάνιση» της ακρίβειας, αλλά ο περιορισμός των συνεπειών της, μέσω μόνιμων μέτρων αύξησης των εισοδημάτων. «Κυβέρνηση που να έχει πετύχει ανάπτυξη και αύξηση των εισοδημάτων και αποπληθωρισμό, στην ιστορία δεν έχει περάσει. Άρα εμείς τι κάνουμε; Δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε από αυτά που έχουμε και όχι από αυτά που έχουμε στο μυαλό μας και από αυτά που μαζεύουμε από την ανάπτυξη της οικονομίας για να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις», τόνισε.

Σχετικά με τους ελέγχους στην αγορά, είπε ότι πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα και αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία για περισσότερα από 1.600 προϊόντα στο ράφι. Υποστήριξε ότι επί μεγάλο μέρος των τελευταίων 20 μηνών ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα ήταν χαμηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά αναγνώρισε ότι το σωρευτικό επίπεδο των τιμών εξακολουθεί να δημιουργεί «τεράστιο πρόβλημα» για τα νοικοκυριά.

Ανέφερε ακόμη ότι τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν και ενισχύθηκαν οι μηχανισμοί ελέγχου της αγοράς, ενώ τόνισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να ακούει τις πιέσεις των πολιτών. «Και θα πω και τη μεγάλη εικόνα. Ο κόσμος καταλαβαίνω ότι ενδιαφέρεται για το καλύτερο δυνατό στο σπίτι του, στην τσέπη του και την οικογένειά του. Αυτό νοιάζει τον κόσμο. Είναι λογικό όταν έχεις να μεγαλώσεις παιδιά, όταν έχεις να ζήσεις, κοιτάς πόσο περισσότερο θα ενισχυθείς. Και είναι λογικό και πρέπει να ακούμε τις αιτιάσεις αυτές ακόμα και με έναν τρόπο περισσότερο έντονο, γιατί είναι υποχρέωσή μας να δίνουμε στον κόσμο όσα παραπάνω μπορούμε. Αλλά όλα αυτά δεν συζητώνται εν κενώ. Συζητώνται σε μία περίοδο όπου έχουμε τεράστιες προκλήσεις από το εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι ευμετάβλητη», πρόσθεσε.

Για τις τιμές των καυσίμων και την ενέργεια, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι πραγματοποιούνται συσκέψεις για την παρακολούθηση των εξελίξεων και των εξωγενών παραγόντων, με βασικό ζήτημα την άνοδο του ενεργειακού κόστους.

Είπε ότι δεν επρόκειτο να ληφθούν εκείνη την ημέρα νέες αποφάσεις και ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα αξιολογηθούν τα δεδομένα για να αποφασιστεί αν χρειάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις.

Τόνισε ότι «δεν χρειάζεται πανικός» και υποστήριξε ότι η οικονομική ανάπτυξη δημιουργεί τον δημοσιονομικό χώρο που επιτρέπει στην κυβέρνηση να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

«Μέχρι το τέλος του μήνα και αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε αν χρειαστεί, που φαίνεται ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη», είπε επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται δύσκολες κρίσεις.

Αναφερόμενος στη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, υποστήριξε ότι ακόμη και η μέγιστη επιτρεπόμενη από την ΕΕ μείωση θα είχε μικρότερο όφελος για τους πολίτες από τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονται. Είπε ότι μια τέτοια παρέμβαση θα είχε κόστος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και θα απαιτούσε αντίμετρο, καθώς δεν υπάρχει απεριόριστος δημοσιονομικός χώρος. «Άρα όσοι υποστηρίζουν ότι η λύση είναι στη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης από την αντιπολίτευση, είτε κοροϊδεύουν τον κόσμο γιατί δεν γίνεται να πάρουμε όλα τα μέτρα, δηλαδή δεν βγαίνει ο λογαριασμός, είτε πρέπει να μας πουν για ποιο λόγο ζητάνε κάτι που θα έχει μικρότερο όφελος, αφενός από τα μέτρα που παίρνουμε στην πράξη για τους πολίτες και δεύτερον πού θα βρούμε -ακόμα και αυτό να κάναμε μόνο του ως μέτρο είναι κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ».

Για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τόνισε ότι το τι συνέβη θα το κρίνει η Δικαιοσύνη. Υπογράμμισε το τεκμήριο της αθωότητας και τάχθηκε κατά των «τηλεδικαστηρίων» και των πολιτικών που εμφανίζονται ως εισαγγελείς. Για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς στον χώρο της Υγείας ανέφερε ότι το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας δεν καταργήθηκε, αλλά εντάχθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μαζί με άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς, στο πλαίσιο σχετικής σύστασης του ΟΟΣΑ. Παράλληλα, σημείωσε ότι αρμοδιότητες ελέγχου ιδιωτικών φορέων υγείας είχαν μεταφερθεί στους Ιατρικούς Συλλόγους από το 2011 και ανέφερε ότι ο υπουργός Υγείας είχε προαναγγείλει νέες παρεμβάσεις για την κάλυψη των κενών.

Για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Ηλία Κασιδιάρη, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στις νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη συμμετοχή κομμάτων στις εκλογές και είπε ότι ο Άρειος Πάγος είναι αυτός που θα κρίνει αν ένα κόμμα με αρχηγό, τυπικά ή ουσιαστικά, πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης μπορεί να συμμετάσχει στις εκλογές. Τόνισε ότι η Δικαιοσύνη δεν αποκλείει κάποιον για τις ιδέες του αλλά, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, για τις πράξεις του, και υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να προεξοφλήσει τη δικαστική απόφαση.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι η αντιμετώπιση ακραίων πολιτικών φαινομένων δεν είναι μόνο νομικό αλλά και πολιτικό ζήτημα. Συνέδεσε την εξάπλωση της παραπληροφόρησης με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ανωνυμία στο διαδίκτυο και τόνισε την ανάγκη οι πολίτες, και ιδιαίτερα οι νέοι, να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους μέσα από πολιτικές και διάλογο και όχι μέσω «φασίζοντος λόγου». Αναφέρθηκε, τέλος, στην ανεργία των νέων και στις φορολογικές ελαφρύνσεις για τους νέους, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει την ανεργία και τον φόρο εισοδήματος, αν και αναγνώρισε ότι παραμένουν σημαντικά προβλήματα, όπως το στεγαστικό.

Τέλος, για τον κίνδυνο που μπορεί να δημιουργεί ο υπερδανεισμός μεγάλων επιχειρήσεων στο τραπεζικό σύστημα, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι οι κανόνες είναι σαφείς και ότι δεν είναι αρμόδιος να τοποθετηθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Υποστήριξε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει περάσει από την εποχή των capital controls και του κλειστού Χρηματιστηρίου σε ένα σταθερότερο περιβάλλον, επικαλούμενος και τις σχετικές παρεμβάσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Πρόσθεσε ότι, εφόσον υπάρχουν επιμέρους ζητήματα, αυτά πρέπει να εξεταστούν από τους αρμόδιους φορείς.