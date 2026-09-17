Δύο επέτειοι με ξεχωριστό συμβολισμό συναντήθηκαν φέτος στη Θεσσαλονίκη. Η Διεθνής Έκθεση συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής, την ώρα που η εταιρεία Παπαστράτος διανύει το 95ο έτος της παρουσίας της στην ελληνική οικονομία. Σε αυτό το περιβάλλον, η επιχείρηση έδωσε για ένατη συνεχή χρονιά το «παρών» στη ΔΕΘ ως Επίσημος Υποστηρικτής, επιλέγοντας να στρέψει τη συζήτηση πέρα από την επέτειο και προς τις μεγάλες αλλαγές που βρίσκονται ήδη μπροστά στην οικονομία και την κοινωνία.

«Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε εδώ», σημείωσε χαρακτηριστικά η Μαρίνα Σπυριδάκη, Γενική Διευθύντρια Public Affairs της Παπαστράτος, μιλώντας στο Newsbeast. Όπως εξήγησε, η παρουσία στη Θεσσαλονίκη αποτελεί για την εταιρεία ευκαιρία διαλόγου με την επιχειρηματική και πολιτική κοινότητα σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και οι ταχύτατες τεχνολογικές μεταβολές δημιουργούν νέες προκλήσεις. Την ίδια στιγμή, όπως ανέφερε, από τις συζητήσεις των ημερών προκύπτει μια αισιοδοξία για τη δυναμική και τις δυνατότητες του ελληνικού επιχειρείν.

Η ίδια η πορεία της Παπαστράτος συνδέεται πλέον στενά και με την εξωστρέφεια της ελληνικής παραγωγής. Η εταιρεία παράγει στην Ελλάδα, εξάγει από το εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο και συνεισφέρει στα δημόσια έσοδα, ενώ, σύμφωνα με όσα ανέφερε η κ. Σπυριδάκη, αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα της Ελλάδας σε αξία προς την Ιαπωνία, που φέτος ήταν και η τιμώμενη χώρα της ΔΕΘ. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική αγορά, στην οποία κατευθύνεται περίπου το 60% της παραγωγής του εργοστασίου του Ασπροπύργου. Η συμπλήρωση 95 χρόνων αποτέλεσε επίσης αφορμή για την παρουσίαση μελέτης του ΙΟΒΕ σχετικά με το οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα της Παπαστράτος. Η παρουσίασή της στη ΔΕΘ άνοιξε παράλληλα τη συζήτηση για το πώς οι επιχειρήσεις μπορούν, μέσα από την παραγωγική τους δραστηριότητα, τις επενδύσεις και την κοινωνική τους παρουσία, να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ελληνική οικονομία.

Το FutuReady Greece κοιτάζει προς τα επόμενα πέντε χρόνια

Στο επίκεντρο της φετινής παρουσίας της εταιρείας βρέθηκε, ωστόσο, το FutuReady Greece, η νέα πενταετής πλατφόρμα δράσεων της Παπαστράτος με επίκεντρο τη νέα γενιά. Η πρωτοβουλία ξεκινά στα 95 χρόνια της εταιρείας και σχεδιάζεται να εξελιχθεί τουλάχιστον έως τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής της, με στόχο να προσφέρει σε νέους ανθρώπους εφόδια που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν σε μια αγορά εργασίας που μεταβάλλεται με πρωτοφανή ταχύτητα.

Η πρώτη δέσμη δράσεων περιλαμβάνει πρόγραμμα υποτροφιών σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για 50 φοιτητές από την περιφέρεια, προκειμένου να υποστηριχθούν ώστε να επικεντρωθούν στις σπουδές τους. Παράλληλα, 100 νέοι και νέες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία μέσω προγράμματος πρακτικής άσκησης στην Παπαστράτος, ενώ προβλέπεται πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής ετοιμότητας για 1.000 νέους και νέες μέσα στην επόμενη πενταετία. Η φιλοσοφία του FutuReady Greece στηρίζεται στην αντίληψη ότι η προσαρμογή στις αλλαγές που έρχονται δεν μπορεί να περιορίζεται σε αποσπασματικές παρεμβάσεις. Χρειάζεται διάρκεια, επένδυση στις δεξιότητες και σύνδεση της εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες ενός εργασιακού περιβάλλοντος το οποίο αλλάζει ήδη υπό την επίδραση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Το «κενό ετοιμότητας» της ελληνικής κοινωνίας

Το μέγεθος αυτής της πρόκλησης αποτύπωσε στη συζήτηση η Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών της ΔιαΝΕΟσις. Όπως επισήμανε, δεν υπάρχει ένα και μοναδικό «κενό ετοιμότητας» για την ελληνική κοινωνία, αλλά ένα πλέγμα αλλαγών που εξελίσσονται ταυτόχρονα: η δημογραφική μετάβαση, η κλιματική κρίση και η τεχνολογική επανάσταση, με άμεσες οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις.

Τα δημογραφικά δεδομένα είναι χαρακτηριστικά. Σήμερα περίπου ένας στους πέντε κατοίκους της χώρας είναι άνω των 65 ετών, ενώ έως το 2050 η αναλογία αναμένεται να φτάσει περίπου στον έναν στους τρεις. Η γήρανση του πληθυσμού συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία οι ψηφιακές δεξιότητες αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία, δημιουργώντας την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και επανεκπαίδευση, όχι μόνο των μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων αλλά και σημαντικού μέρους των νεότερων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι περίπου ένας στους επτά νέους βρίσκεται στην κατηγορία NEET, δηλαδή εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Παράλληλα, η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά εκείνης των ανδρών, με το χάσμα στην απασχόληση να βρίσκεται περίπου στις 17 ποσοστιαίες μονάδες. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι η τεχνολογική μετάβαση δεν επηρεάζει όλες τις κοινωνικές ομάδες με τον ίδιο τρόπο και ότι η πρόσβαση στις νέες δεξιότητες αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για να μη δημιουργηθούν νέες ανισότητες. Όπως υπογράμμισε η κ. Μακαντάση, πρωτοβουλίες όπως το FutuReady Greece μπορούν να έχουν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα, εφόσον λειτουργήσουν ως παράδειγμα και για άλλες επιχειρήσεις και φορείς. Η ανάγκη αυτή γίνεται εντονότερη καθώς η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη από προηγούμενες τεχνολογικές αλλαγές, δημιουργώντας ταυτόχρονα προσδοκίες, αβεβαιότητα και φόβο για το πόσο γρήγορα μεταβάλλονται η εργασία και η καθημερινότητα.

Η αλλαγή αρχίζει από τους ίδιους τους ανθρώπους

Για την Παπαστράτος, η συζήτηση γύρω από την προσαρμογή δεν ξεκινά σήμερα. Η εταιρεία βρίσκεται, όπως τόνισε η Μαρίνα Σπυριδάκη, σε μια διαδικασία συνεχούς μετασχηματισμού εδώ και περίπου μία δεκαετία, αλλάζοντας τον τρόπο λειτουργίας και συνολικά το οικοσύστημά της. Αυτή η εμπειρία βρίσκεται και πίσω από τη λογική της νέας πρωτοβουλίας. «Πρέπει πρώτα οι ίδιοι οι άνθρωποι να υποστηρίξουν την αλλαγή και στη συνέχεια να τη μεταφέρουμε στο εξωτερικό περιβάλλον, στην οικονομία και στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Με το FutuReady Greece, η Παπαστράτος επιχειρεί να μεταφέρει αυτή την εμπειρία στη νέα γενιά, συνδέοντας τα επόμενα πέντε χρόνια της δικής της διαδρομής με ένα ευρύτερο ερώτημα που αφορά ολόκληρη τη χώρα: πόσο έτοιμοι είναι οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις και η κοινωνία να ανταποκριθούν στις αλλαγές που έχουν ήδη αρχίσει.