Το «Cash or Trash», η πρώτη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης που αγαπά τα παλιά αντικείμενα, με τη Δέσποινα Μοιραράκη στο τιμόνι της παρουσίασης, επέστρεψε καθημερινά στις 17:20 στo Star, πιο ανανεωμένο και συναρπαστικό από ποτέ, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους!

Σήμερα, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους.

Ο Φώντας φέρνει στο δωμάτιο εκτίμησης του «Cash or Trash» αντικείμενα με την υπογραφή Piretti, μια επωνυμία που ηχεί σαν ποίημα στα αυτιά ορισμένων αγοραστών. Στο δωμάτιο δημοπρασίας, ωστόσο, μια έκπληξη περιμένει τον πωλητή, καθώς η Ιόλη Χιωτίνη χαρακτηρίζει τα αντικείμενά του «βαρετά»! Θα καταφέρει ο Φώντας να της αλλάξει γνώμη, αλλά και να κερδίσει το ενδιαφέρον των υπόλοιπων αγοραστών;

Μια από τις πιο δυνατές δημοπρασίες του «Cash or Trash» είναι αφιερωμένη σε μία από τις σπουδαιότερες ελληνικές φωνές της όπερας! Μια αφίσα της Μαρίας Κάλλας από την ιστορική παράσταση της Μήδειας στην Επίδαυρο το 1961, τραβά την προσοχή των αγοραστών και ανεβάζει τις προσφορές στα ύψη! Πόσο υψηλές θα είναι οι προσφορές για ένα αντικείμενο με τόσο ξεχωριστή καλλιτεχνική και ιστορική αξία;

Μπορούν δύο αγοραστές να ενώσουν τις δυνάμεις τους για μια κοινή αγορά; Η Άννα-Μαρία Ρογδάκη και η Νάντια Μπέλε προσπαθούν να βρουν το κοινό σημείο που θα τις οδηγήσει σε μια συμφωνία. Θα καταφέρει, άραγε, ο Ευάγγελος με το αντικείμενό του να φέρει κοντά τις δυο κυρίες και να πετύχει τον στόχο του;

Δείτε το τρέιλερ: