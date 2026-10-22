Εκτάκτως απόψε στις 21:00, έρχεται με διπλό επεισόδιο τα «Δυο μαύρα πουκάμισα».

Τι θα δούμε απόψε:

Επεισόδιο 18 (Πέμπτη 22 Οκτωβρίου)

Η Ελπίδα καταρρέει, όταν πιάνει τον Νικήτα να της λέει ψέματα για την πρώην κοπέλα του, ενώ η Σοφία φοβάται πως θα γίνει κάτι που θα της ανατρέψει όλα τα σχέδια. Παράλληλα, ο Σήφης βασανίζεται από τον ανεκπλήρωτο έρωτά του για τη Μαρκέλλα, τη στιγμή που ο Μανούσος συνειδητοποιεί ότι είναι ερωτευμένος μαζί της. Η σύγκρουση των δύο φίλων είναι προ των πυλών, εκτός εάν ένας από τους δύο υποχωρήσει. Η απόφαση της Μαρκέλλας να ταξιδέψει στην Αθήνα, θυμώνει τον Μανούσο κι ενώ είναι έτοιμος να διακόψει μαζί της, μια συζήτηση με τη Δέσπω φαίνεται να δίνει στη σχέση τους μια δεύτερη ευκαιρία. Την ίδια στιγμή η Κλειώ ανακαλύπτει κάτι που θα ανατρέψει τα πάντα.

Επεισόδιο 19 (Παρασκευή 23 Οκτωβρίου)

Η ατμόσφαιρα ανάμεσα στην Μαρκέλλα και τον Μανούσο είναι ηλεκτρισμένη. Στη μέση βρίσκεται ο Σήφης, που προσπαθεί να σταθεί στον φίλο του, ενώ μέσα του είναι διαλυμένος, γιατί δεν μπορεί να καταπολεμήσει τα συναισθήματά του για τη Μαρκέλλα. Όταν η Μαρκέλλα βλέπει το δημοσίευμα για τον επικείμενο γάμο του Μιχάλη, του τηλεφωνεί οργισμένη και τελειώνει οριστικά μαζί του. Παράλληλα, η Ελπίδα αντιμετωπίζει τον Νικήτα, που της παραδέχεται πως η κοπέλα που τον είδε μαζί, είναι η πρώην του και τον διεκδικεί. Ο Νικήτας καλείται να της δώσει μια απάντηση, από την οποία θα εξαρτηθούν τα πάντα. Εν τω μεταξύ, το φλερτ του Φίλιππου και της Κλειώς εξελίσσεται, ενώ λίγο αργότερα, η Μαρκέλλα πηγαίνει στον Μανούσο, αποφασισμένη να μην τον χάσει από τη ζωή της.

Δείτε το trailer του αποψινού επεισοδίου: