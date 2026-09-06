Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Πολεμικής Αεροπορίας για τη συντριβή του F-4E Phantom II στην Τανάγρα, με τις νεότερες πληροφορίες να αναφέρουν ότι το μαχητικό ήταν επιχειρησιακά ενταγμένο στην 338 Μοίρα της 117 Πτέρυγας Μάχης και είχε υποβληθεί στους προβλεπόμενους τεχνικούς ελέγχους πριν από την πτήση του.

Στρατιωτικές πηγές διευκρινίζουν ότι η συμμετοχή του στο Athens Flying Week 2026 αφορούσε απλή διέλευση και όχι ολοκληρωμένο πρόγραμμα ακροβατικής επίδειξης με διαδοχικούς σύνθετους ελιγμούς, όπως εκείνους που εκτελούν ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες επιδείξεων.

Η συγκεκριμένη επισήμανση δεν σημαίνει, πάντως, ότι η πτήση σε χαμηλό ύψος και η στροφή για την επαναπροσέγγιση του διαδρόμου δεν είχαν αυξημένες απαιτήσεις.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 14:55 του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, όταν το διθέσιο Phantom κατέπεσε τρία ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης.

Νεκροί είναι ο 40χρονος Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος Σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, δύο χειριστές με μεγάλη πτητική εμπειρία.

Τα δύο βασικά σενάρια

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από στρατιωτικές πηγές, η έρευνα εξετάζει σε αυτή τη φάση δύο βασικές εκδοχές. Η πρώτη αφορά το ενδεχόμενο να παρουσιάστηκε κάποιο τεχνικό ή αεροδυναμικό πρόβλημα τη στιγμή που το αεροσκάφος δεχόταν αυξημένες φορτίσεις κατά τη στροφή του σε χαμηλό ύψος.

Η δεύτερη εκδοχή αφορά πιθανή πρόσκρουση του μαχητικού με σμήνος πτηνών, η οποία ενδέχεται να προκάλεσε βλάβη ή απώλεια ισχύος στους κινητήρες. Και τα δύο σενάρια παραμένουν υπό διερεύνηση και δεν αποτελούν επίσημο συμπέρασμα της επιτροπής. Το γεγονός ότι το αεροσκάφος είχε περάσει τεχνικό έλεγχο δεν αποκλείει την εμφάνιση αιφνίδιας βλάβης κατά την πτήση.

Ξεχωριστή εκτίμηση διατύπωσε ο εμπειρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων Παντελής Φραγκούλης, ο οποίος, αναλύοντας αποκλειστικά τις εικόνες, ανέφερε ότι το Phantom ενδέχεται να περιήλθε σε απώλεια στήριξης κατά τη στροφή. Όπως εξήγησε, το αεροσκάφος εκτελούσε κάθοδο με μεγάλη ταχύτητα και ταυτόχρονη αλλαγή κατεύθυνσης, ενώ το εξαιρετικά χαμηλό ύψος περιόριζε δραστικά τον διαθέσιμο χρόνο ανάκτησης του ελέγχου. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι είναι πρόωρη η εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος.

Στο μικροσκόπιο η τελευταία στροφή

Η επιτροπή διερεύνησης αναμένεται να εξετάσει καρέ-καρέ τα βίντεο από σταθερές κάμερες και κινητά τηλέφωνα θεατών, αναζητώντας μεταβολές στην κλίση, στο ύψος και στη συμπεριφορά του αεροσκάφους. Παράλληλα, θα αναλυθούν οι επικοινωνίες των χειριστών με τον Πύργο Ελέγχου, τα τεχνικά και συντηρητικά αρχεία του Phantom, καθώς και τα συντρίμμια που περισυλλέγονται από την περιοχή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και το ερώτημα γιατί οι δύο πιλότοι δεν εγκατέλειψαν το αεροσκάφος με το σύστημα εκτίναξης. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν δεν υπήρχε επαρκής χρόνος, εάν το Phantom βρισκόταν σε ύψος και στάση που περιόριζαν τις πιθανότητες ασφαλούς εκτίναξης ή εάν οι χειριστές παρέμειναν στο πιλοτήριο επιχειρώντας να ελέγξουν την πορεία του. Δεν υπάρχει, επίσης, επίσημη ένδειξη ότι το ίδιο το σύστημα παρουσίασε δυσλειτουργία.

Η πρόσκρουση και τα συντρίμμια

Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι το Phantom προσέκρουσε σε ξύλινη κολώνα χαμηλής τάσης και στη συνέχεια διαλύθηκε, με τμήματά του να διασκορπίζεται σε δασική και βιομηχανική περιοχή απέναντι από τα Οινόφυτα. Τα πυρακτωμένα συντρίμμια προκάλεσαν εστίες φωτιάς, ενώ δύο εργαζόμενοι σε κοντινή βιομηχανική εγκατάσταση τραυματίστηκαν ελαφρά από θραύσματα και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Στις Ένοπλες Δυνάμεις έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος, έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Η επίσημη απάντηση για το τι οδήγησε στην απότομη απώλεια ύψους θα δοθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής διερεύνησης.