Έκκληση για δωρεές απευθύνει η Καθολική Εκκλησία της Γαλλίας για τη χρηματοδότηση της επίσκεψης του πάπα Λέοντα ΙΔ΄, καθώς ο προϋπολογισμός της διοργάνωσης υπολογίζεται σε 27 εκατομμύρια ευρώ.

Το αποστολικό ταξίδι έχει προγραμματιστεί από τις 25 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, με σταθμούς το Παρίσι, τη Λούρδη και το Μετς. Η ανταπόκριση είναι ήδη μεγάλη: περισσότεροι από 700.000 άνθρωποι έχουν εγγραφεί για να συμμετάσχουν, ενώ περίπου 2.500 δημοσιογράφοι έχουν διαπιστευτεί.

Πού θα διατεθούν τα χρήματα

Σύμφωνα με τη Διάσκεψη των Επισκόπων της Γαλλίας, το ποσό καλύπτει τις απαραίτητες δαπάνες για την οργάνωση της επίσκεψης: την υποδοχή των συμμετεχόντων, την εφοδιαστική υποστήριξη, τους ελέγχους και τις προσωρινές υποδομές στους χώρους των εκδηλώσεων.

Η Εκκλησία επισημαίνει ότι το αυξημένο ενδιαφέρον κατέστησε αναγκαία την ενίσχυση των οργανωτικών μηχανισμών, των μέτρων ασφάλειας και της διαμόρφωσης των χώρων.

Παράλληλα, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές έχει ανακοινώσει έναν ιδιαίτερα εκτεταμένο σχεδιασμό ασφάλειας, με ανάπτυξη 15.000 μελών των δυνάμεων της τάξης στην κορύφωση της επίσκεψης.

Δωρεές, χορηγοί και πωλήσεις αναμνηστικών

Η εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων ξεκίνησε στις αρχές του καλοκαιριού και έχει αποφέρει μέχρι στιγμής περίπου 5,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η Διάσκεψη των Επισκόπων τονίζει ότι η επίσκεψη χρηματοδοτείται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη γενναιοδωρία του κοινού. Τους πόρους θα συμπληρώσουν μεγάλες δωρεές, εταιρικές χορηγίες και πωλήσεις προϊόντων που συνδέονται με το ταξίδι του ποντίφικα.

Εφόσον χρειαστεί, θα χρησιμοποιηθούν και ίδιοι πόροι της Εκκλησίας από τον προϋπολογισμό που προορίζεται για ποιμαντικές δραστηριότητες.

Οι διαδικτυακές δωρεές θα επιτρέπουν στους ενδιαφερομένους να επιλέγουν τόσο το ποσό όσο και τον τόπο στον οποίο θα αξιοποιηθεί η συνεισφορά τους. Στις μεγάλες εκδηλώσεις θα υπάρχει επίσης δυνατότητα προσφοράς μέσω SMS και κωδικών QR.

Μισό εκατομμύριο άνθρωποι αναμένονται στη λειτουργία στο Παρίσι

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις μεγάλες συγκεντρώσεις: