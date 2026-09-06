Το τελευταίο τηλεφώνημα της Λορένα Ιτσέρι έχει καταγραφεί στα αρχεία της αίθουσας επιχειρήσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φλωρεντίας και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της έρευνας για τη δολοφονία της 46χρονης από τον πρώην σύντροφό της, τον 36χρονο Φεντερίκο Βέλα.

Η Λορένα κάλεσε το 112 λίγο μετά τις 14:00, ενώ βρισκόταν κλειδωμένη στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου, όπου την είχε βάλει ο πρώην σύντροφός της. Η κλήση διήρκεσε περίπου 20 λεπτά και κατέγραψε τις δραματικές στιγμές πριν από την τραγωδία.

«Ο πρώην σύντροφός μου με χτύπησε και με απήγαγε», είπε στους αστυνομικούς, περιγράφοντας όσα είχαν προηγηθεί. Όπως εξήγησε, ο 36χρονος την είχε χτυπήσει μέσα στο γκαράζ και στη συνέχεια την είχε δέσει και βάλει στο αυτοκίνητο.

«Είναι ο πρώην μου, λέγεται Φεντερίκο, είναι 36 ετών. Είμαι μέσα στο αυτοκίνητο περίπου δέκα λεπτά», ανέφερε, προσπαθώντας παράλληλα να δώσει στις Αρχές όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν.

Παρά τον φόβο της, η 46χρονη προσπάθησε να παραμείνει ψύχραιμη. Είπε ότι δεν γνώριζε πού την οδηγούσε ο πρώην σύντροφός της, εκτιμώντας ωστόσο ότι πιθανότατα κατευθυνόταν προς το σπίτι του, στη συνοικία Γκαλούτσο της Φλωρεντίας.

Η τηλεφωνική επικοινωνία παρουσίαζε προβλήματα, καθώς το αυτοκίνητο κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο Α1. Περίπου στο όγδοο λεπτό, όμως, οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν ότι κάτι είχε αλλάξει, καθώς το κινητό της Λορένα άρχισε να καταγράφει τους ήχους από το εσωτερικό του οχήματος.

Το αυτοκίνητο σταμάτησε και οι αστυνομικοί άκουσαν το πορτμπαγκάζ να ανοίγει. Παρέμειναν σιωπηλοί, προκειμένου να μην αντιληφθεί ο δράστης ότι η γυναίκα βρισκόταν σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους.

Τότε ακούστηκε η φωνή της Λορένα να απευθύνεται στον πρώην σύντροφό της: «Τι κάνεις; Σε αγαπώ, μην ανησυχείς, θα τα ξαναβρούμε».

Οι Αρχές εκτιμούν ότι τα λόγια αυτά ήταν μια ύστατη προσπάθεια της 46χρονης να ηρεμήσει τον Βέλα και να τον πείσει να μην της κάνει κακό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 36χρονος δεν είχε αποδεχθεί τον χωρισμό τους τις προηγούμενες εβδομάδες και φέρεται να την πίεζε μέσω μηνυμάτων.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Βέλα έφτασε με το αυτοκίνητο στη γέφυρα πάνω από τον αυτοκινητόδρομο Α1, στην περιοχή Μπαρμπερίνο ντελ Μουτζέλο, και πέταξε τη Λορένα στο κενό.

Περίπου 40 λεπτά αργότερα, έπειτα από διαπραγματεύσεις με την Αστυνομία, ο 36χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του πέφτοντας από το ίδιο σημείο.