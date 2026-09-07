Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» μια 14χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τήνο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν η ανήλικη φέρεται να επέβαινε ως συνεπιβάτιδα σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Η ανήλικη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Τήνου, όπου οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή της.

Τις πρώτες πρωινές ώρες έγινε η διακομιδή της στην Αθήνα και στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση για τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη.

Το χειρουργείο ολοκληρώθηκε με επιτυχία και πλέον η 14χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ, σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της υγείας της.

Αύριο, οι γιατροί αναμένεται να υποβάλουν την 14χρονη σε αξονική τομογραφία και στη συνέχεια να ξεκινήσουν τη διαδικασία αφύπνισης, προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση και την ανταπόκρισή της.