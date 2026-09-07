Ένα ταξίδι για σκοποβολή έφερε τον Μπέρνι Έκλεστοουν αντιμέτωπο με τις πορτογαλικές Αρχές, όταν διαπιστώθηκε ότι το κυνηγετικό όπλο που μετέφερε με το ιδιωτικό του αεροσκάφος δεν συνοδευόταν από τα απαραίτητα έγγραφα εισαγωγής.

Για τον άλλοτε ισχυρό άνδρα της Formula 1, μάλιστα, ήταν η δεύτερη περιπέτεια με όπλο σε αεροδρόμιο μέσα σε τέσσερα χρόνια.



Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στο αεροδρόμιο Τίρες, κοντά στο Κασκάις, έξω από τη Λισαβόνα. Ο 95χρονος είχε φτάσει από την Ελβετία μαζί με τη σύζυγό του, Φαμπιάνα.



Σύμφωνα με την εξήγηση που έδωσε, είχε πάρει μαζί του το όπλο για να συμμετάσχει σε εκδήλωση σκοποβολής σε πήλινους στόχους. Δεν διέθετε, όμως, το έγγραφο που απαιτούνταν για να το εισαγάγει νόμιμα στην Πορτογαλία.



Ο ίδιος περιέγραψε την υπόθεση ως «περιττή ταλαιπωρία», μιλώντας στο Reuters. Το πρακτορείο σημειώνει ότι ο Έκλεστοουν διατηρεί κατοικία στην περιοχή και ότι είχε τα ηνία της εμπορικής διαχείρισης της Formula, για περίπου τέσσερις δεκαετίες, μέχρι το 2017.



Κατά την αφήγησή του, είχε αρχικά περάσει από τον τελωνειακό έλεγχο, προτού οι αστυνομικοί ζητήσουν τα δικαιολογητικά για το όπλο. Η διαδικασία κατέληξε στην παράδοσή του στις αρμόδιες Αρχές στη Λισαβόνα. Ο ίδιος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα.



Η υπόθεση θυμίζει όσα είχαν συμβεί τον Μάιο του 2022 στη Βραζιλία, όταν ο Έκλεστοουν ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε ιδιωτικό αεροσκάφος με προορισμό την Ελβετία.



Τότε, ο έλεγχος με ακτίνες Χ στο αεροδρόμιο Βιρακόπος, στην πόλη Καμπίνας, είχε αποκαλύψει ένα αδήλωτο πιστόλι στις αποσκευές του. Η αστυνομία είχε ανακοινώσει τη σύλληψή του, ενώ ο ίδιος παραδέχθηκε ότι το όπλο τού ανήκε, υποστηρίζοντας πως δεν γνώριζε ότι βρισκόταν στη βαλίτσα.



Το πιστόλι δεν είχε πυρομαχικά και κατασχέθηκε. Ο Έκλεστοουν κατέβαλε εγγύηση 6.060 βραζιλιάνικων ρεάλ και αφέθηκε ελεύθερος να συνεχίσει το ταξίδι του.