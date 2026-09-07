Μια σακούλα με πέτρες και καλαμπόκια έγινε το δόλωμα για τη σύλληψη τριών ατόμων που επιχείρησαν να εξαπατήσουν έναν 67χρονο σε χωριό της Λαμίας. Πίστευαν ότι θα παραλάμβαναν 12.000 ευρώ και 85 χρυσές λίρες, όμως ο άνδρας είχε αντιληφθεί την απάτη και είχε ήδη ειδοποιήσει την αστυνομία.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Η υπόθεση εκδικάστηκε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, το οποίο έκρινε ένοχους και τους τρεις κατηγορουμένους. Ο ένας οδηγήθηκε στη φυλακή, καθώς η έφεσή του δεν έλαβε αναστέλλουσα δύναμη.

Ο «λογιστής» και ο ανύπαρκτος δορυφόρος

Η απόπειρα απάτης ξεκίνησε το μεσημέρι της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, όταν άγνωστος τηλεφώνησε στο σταθερό του 67χρονου και παρουσιάστηκε ως ο λογιστής του.

Ισχυρίστηκε ότι ένας «δορυφόρος της εφορίας» σαρώνει την περιοχή και καταγράφει περιουσιακά στοιχεία. Με αυτό το πρόσχημα, του ζήτησε να συγκεντρώσει χρήματα και τιμαλφή σε μια σακούλα και να τα απομακρύνει αμέσως από το σπίτι.

Ο 67χρονος κατάλαβε τι συνέβαινε και επικοινώνησε με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας. Ακολουθώντας τις οδηγίες των αστυνομικών, προσποιήθηκε ότι συμμορφωνόταν.

Είπε στον συνομιλητή του ότι είχε συγκεντρώσει 12.000 ευρώ και 85 χρυσές λίρες. Στη σακούλα, όμως, έβαλε πέτρες και καλαμπόκια.

Η αλλαγή του σημείου και οι συλλήψεις στο κοιμητήριο

Αρχικά, ο τηλεφωνικός συνομιλητής υπέδειξε στον 67χρονο να αφήσει τη σακούλα κάτω από ένα κυπαρίσσι στο νεκροταφείο του χωριού.

Σε επόμενη κλήση, του ζήτησε να τη μεταφέρει μπροστά στη βρύση του κοιμητηρίου. Ο άνδρας απάντησε ότι το έκανε, χωρίς να μετακινήσει τη σακούλα. Στο μεταξύ, αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή και παρακολουθούσαν τις κινήσεις όσων θα εμφανίζονταν.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 34 και 43 ετών, έφτασαν με μαύρο Jeep και ακινητοποιήθηκαν όταν κινήθηκαν προς το κυπαρίσσι. Λίγο αργότερα συνελήφθη και μια 28χρονη, η οποία εντοπίστηκε πεζή κοντά στη βρύση.

Πλαστές πινακίδες με μαγνήτες και διαδρομές στο κινητό

Κατά τον έλεγχο του αυτοκινήτου διαπιστώθηκε ότι πάνω από τις γνήσιες πινακίδες είχαν τοποθετηθεί πλαστές, στερεωμένες με μαγνήτες.

Στα κινητά των δύο ανδρών εντοπίστηκαν αναζητήσεις στο Google Maps για το χωριό, την πλατεία του και ξενοδοχεία στη Λαμία. Στο τηλέφωνο της 28χρονης υπήρχε ενεργή πλοήγηση από την πλατεία προς το νεκροταφείο.

«Ψάχναμε γουρουνοπούλα και παλιοσίδερα»

Οι δύο άνδρες αρνήθηκαν ότι είχαν σχέση με την απόπειρα απάτης. Υποστήριξαν ότι ταξίδευαν από την Αθήνα προς το Καρπενήσι αναζητώντας αυτοκίνητα για σκραπ και παλιοσίδερα.

Ισχυρίστηκαν επίσης ότι έψαχναν να φάνε γουρουνοπούλα και χάθηκαν στους δρόμους του χωριού.

Η 28χρονη υποστήριξε ότι είχε πάει για να παραλάβει φακέλους, χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενό τους, έπειτα από υπόδειξη γνωστού της. Κατέθεσε ακόμη ότι ο συγκεκριμένος άνδρας την εκβίαζε, απειλώντας να δημοσιοποιήσει προσωπικές φωτογραφίες και βίντεό της αν δεν ακολουθούσε τις εντολές του.

Οι ποινές που επέβαλε το δικαστήριο

Ο 34χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών και έξι μηνών για απόπειρα απάτης και πλαστογραφία. Η ποινή δεν μετατράπηκε και η έφεση δεν έλαβε αναστέλλουσα δύναμη, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή. Είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα και είχε προηγούμενες καταδίκες, μεταξύ άλλων, για ένοπλες ληστείες, εγκληματική οργάνωση και υποθέσεις όπλων.

Στον 43χρονο επιβλήθηκε φυλάκιση δύο ετών και εννέα μηνών για απόπειρα απάτης και πλαστογραφία. Του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, η ποινή μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως και η έφεση έλαβε αναστέλλουσα δύναμη.

Η 28χρονη καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 μηνών για απόπειρα απάτης. Και στη δική της περίπτωση αναγνωρίστηκε το ίδιο ελαφρυντικό, η ποινή μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως και δόθηκε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση.

Το δικαστήριο διέταξε επίσης τη δήμευση του αυτοκινήτου και των κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιήθηκαν στην υπόθεση.