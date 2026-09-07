Θλίψη έχει προκαλέσει στη νομική κοινότητα και την τοπική κοινωνία της Λαμίας ο θάνατος του γνωστού δικηγόρου Δημήτρη Διαμαντή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών.

Ο 63χρονος διέμενε μόνος του σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Λεωνίδου, στο κέντρο της πόλης. Συνάδελφοι και στενοί φίλοι του είχαν να επικοινωνήσουν μαζί του ή να τον δουν για τουλάχιστον πέντε ημέρες, γεγονός που τους προκάλεσε ανησυχία.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Έτσι, το βράδυ της Δευτέρας 07/09, λίγο μετά τις 20:30, μετέβησαν στο σπίτι του προκειμένου να τον αναζητήσουν. Παρά τα επανειλημμένα χτυπήματα στην πόρτα, δεν έλαβαν καμία απάντηση.

Επιστρατεύτηκε κλειδαράς

Καθώς η πόρτα ήταν κλειδωμένη και ασφαλισμένη από μέσα, κλήθηκε άμεσα κλειδαράς. Λίγο πριν από τις 10:00′ το βράδυ, όταν κατάφερε να ανοίξει την είσοδο, επιβεβαιώθηκαν δυστυχώς οι χειρότεροι φόβοι όλων. Ο 63χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, πεσμένος ακριβώς πίσω από την πόρτα του διαμερίσματος.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λαμίας. Από την πρώτη αυτοψία φαίνεται ότι ο θάνατός του επήλθε πριν από μέρες, ενώ αποκλείστηκε και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και όλα συγκλίνουν στο ότι ο θάνατός του επήλθε από παθολογικά αίτια. Φως στα ακριβή αίτια που έκοψαν τόσο απότομα και πρόωρα το νήμα της ζωής του αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.

Στο σημείο μετέβη και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ένας εξαίρετος άνθρωπος και επιστήμονας

Ο Δημήτρης Διαμαντής υπήρξε ένας σωστός επαγγελματίας και άνθρωπος με σπάνιο ήθος. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός όχι μόνο στην οικογένεια των νομικών της Φθιώτιδας, αλλά και σε όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του για αυτό και η απώλειά του βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία. Τα τελευταία χρόνια είχε χάσει τους αγαπημένους του ανθρώπους και διέμενε μόνος του στο σπίτι του στην οδό Λεωνίδου. Διατηρούσε όμως σχέσεις με πολλούς συναδέλφους για αυτό και η απουσία του θορύβησε τους φίλους του που τον αναζήτησαν, φτάνοντας στην αποκάλυψη του τραγικού γεγονότος.