Πισωγύρισμα

Τραγικό ήταν το Σάββατο (5/9) για τον Ολυμπιακό στον Βόλο σε όλα τα επίπεδα. Έχασε τον Ελ Κααμπί για πολλούς μήνες, έχασε βαθμούς αν και προηγήθηκε, έχασε το μομέντουμ που πήγαινε να δημιουργήσει τις πρώτες δύο αγωνιστικές, με τον Μεντιλίμπαρ να έχει ευθύνες. Πάλι βαθιές μπαλιές στο πρώτο ημίχρονο, πάλι λάθος διαχείριση του αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο, πάλι αλλαγές που προκάλεσαν απορίες, είτε για τους παίκτες που μπήκαν είτε για το timing στο οποίο έγιναν. Για τους ερυθρόλευκους ήταν ένα πισωγύρισμα έπειτα από όσα έδειξαν στα πρώτα δύο παιχνίδια του πρωταθλήματος και για τον Ισπανό προπονητή δεν υπάρχουν δικαιολογίες πλέον. Έχει καλύτερο, πολύ καλύτερο ρόστερ από πέρυσι.

Πού ήταν ο Φορτούνης;

Εντύπωση, όχι ευχάριστη προφανώς, προκάλεσε το γεγονός ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν έβαλε καθόλου τον Φορτούνη. Δεν θα μπορούσε να βοηθήσει στο δεύτερο ημίχρονο; Να κάνει μια ενέργεια που θα έκανε και τη διαφορά; Ρητορικά τα ερωτήματα προφανώς, όχι για τον Μεντιλίμπαρ όμως, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει μεγαλύτερη πίεση φέτος. Από όλες τις πλευρές. Η διοίκηση άλλωστε έκανε οικονομική υπέρβαση καταφέρνοντας να ενισχύσει το ρόστερ με παίκτες που ανεβάζουν κατά πολύ την ποιότητά του σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Γι’ αυτό και δεν μπορούν να δεχθούν στον Πειραιά ότι η ομάδα θα συνεχίσει να παίζει με βαθιές μπαλιές από την άμυνα ή ότι δεν θα αξιοποιηθεί στο 100% το ρόστερ. Και σε ένα ματς όπως αυτό στο Πανθεσσαλικό μοιάζει παράλογο το να μη χρησιμοποιείται καθόλου ο Φορτούνης.

Ανακοίνωση για Γιόβιτς

Μόνο χαμόγελα υπάρχουν στην ΑΕΚ με την αντίδραση που έβγαλε η ομάδα κόντρα στον Άρη, βάζοντας πέντε γκολ. Κανένα εξ αυτών δεν το πέτυχε ο Γιόβιτς, σε λίγες όμως θα βάλει ένα μεγαλύτερο και πιο σημαντικό καθώς θα ανακοινωθεί η ανανέωση του συμβολαίου του. Ο Σέρβος φορ έχει συμφωνήσει σε όλα με την Ένωση και σύντομα αυτό θα είναι και επίσημο, με τον Ηλιόπουλο να του κάνει σημαντική αύξηση και μαζί με τα μπόνους οι ετήσιες απολαβές του θα ξεπερνούν τα 3 εκατ. ευρώ. Μια ανανέωση που θα κάνει ακόμη καλύτερο το κλίμα στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου αισθάνονται ότι είναι το φαβορί για να πάρουν και το φετινό πρωτάθλημα. Πάρα πολύ νωρίς ακόμη για να το πει κάποιος με σιγουριά αυτό, αλλά το γήπεδο έτσι δείχνει.

Παράλογη κατάσταση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη Νέα Τούμπα στην ομιλία του στη ΔΕΘ και αυτό δεν άρεσε σε κάποιους στον ΠΑΟΚ. Ή μάλλον σε κάποιους γύρω από τον ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να σταθούν απέναντι στον Σαββίδη, θέλοντας να πιάσουν… καλή θέση για την επόμενη μέρα. Παράλογο το να λέει ο πρωθυπουργός ότι θα προχωρήσει το θέμα της κατασκευής νέου γηπέδου της ομάδας σου και εσύ να μην το χαίρεσαι όσο θα έπρεπε επειδή… πρέπει να κάνεις κριτική για όλα στον Σαββίδη. Ο οποίος πάντως δεν πτοείται από αυτά και συνεχίζει κανονικά. Και θα έχει και εκπλήξεις για όσους πιστεύουν ότι μπορούν να τον τελειώσουν από τον ΠΑΟΚ τόσο εύκολα. Δυνατές εκπλήξεις.

Όχι στα δικαστήρια, ναι στα 2 εκατ. ευρώ

Μπορεί να έχει κοπάσει κάπως το θέμα του Γουόκαπ τις τελευταίες μέρες, στον Ολυμπιακό δεν το ξεχνάνε όμως. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό; Οι ερυθρόλευκοι είναι οργισμένοι με τον διεθνή γκαρντ, δεν θέλουν όμως το θέμα να πάει στα δικαστήρια και να τραβήξει για μήνες. Αυτό που θέλουν είναι η Ντουμπάι να ανεβάσει την πρότασή της, να φτάσει στα 2 εκατ. ευρώ, ίσως και κάτι παραπάνω, για να πουν το «ναι» και να πουλήσουν τον Γουόκαπ, από τον οποίο δεν περίμεναν τέτοια συμπεριφορά. Στον Πειραιά ξέρουν ότι αποκλείεται να παίξει ξανά με την ομάδα τους ο διεθνής γκαρντ, οπότε θέλουν να πάρουν τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ από τη Ντουμπάι και να αποφύγουν τα δικαστήρια.