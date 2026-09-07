Ένας άνδρας πέθανε μετά την επέμβαση που έκανε στο πέος του για να αυξήσει το μέγεθός του και κηδεύτηκε με ένα πανάκριβο χρυσό φέρετρο.

Ο 43χρονος Βρετανο-Νιγηριανός Igho «Tiny» Ubiribo ήταν επιχειρηματίας και δραστήριος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως Denisi ή Ego.

Σύμφωνα με το TMZ, έκανε πολυτελείς διακοπές με τη σύζυγό του στην Ταϊλάνδη και διέμεναν στο ξενοδοχείο Marriott στη Μπανγκόκ.

Ντόπιος γιατρός έκανε ένεση με υαλουρονικό στο πέος του άνδρα και μετά την επέμβαση, το ζευγάρι πήγε για μασάζ, όπου ο Ubiribo παραπονέθηκε για πόνο στο στήθος και έχασε τις αισθήσεις του δύο φορές.

Αμέσως, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Σουκχούμιτ και ενημέρωσε τους γιατρούς για την ένεση που είχε κάνει. Ωστόσο, πριν προλάβουν να τον υποβάλλουν σε αξονική τομογραφία, κατέρρευσε.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί πνευμονική εμβολή – έναν θρόμβο που εμπόδιζε τη ροή του αίματος σε ένα αιμοφόρο αγγείο των πνευμόνων – και τον μετέφεραν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι γιατροί του έκαναν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση για πάνω από 100 λεπτά, αλλά ο 43χρονος πέθανε.

Η νεκροψία που διενεργήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο εντόπισε κυτταρικό υλικό στους πνεύμονές του, το οποίο ταυτιζόταν με το υαλουρονικό που χρησιμοποιήθηκε στην ένεση. Η ιατροδικαστής Jean Harkin αποφάνθηκε ότι ο Igho πέθανε από πνευμονική εμβολή που προκλήθηκε από την αισθητική επέμβαση.

Η κηδεία του επιχειρηματία έγινε στο Λονδίνο και μάλιστα θάφτηκε σε ένα χρυσό φέρετρο, το κόστος του οποίου, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεπέρασε τα 745.000 δολάρια. Επίσης, αρκετοί διάσημοι βρέθηκαν στην κηδεία του, όπως ο Νιγηριανός σούπερσταρ Νταβίντο και ο διάσημος μπάρμαν «Cubana Chief Priest».