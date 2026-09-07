Ο Μιχάλης Ρέππας ήταν καλεσμένος τη Δευτέρα 07/09 στην πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν του «Στούντιο 4», με τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο γνωστός σεναριογράφος και ηθοποιός αναφέρθηκε στην τηλεοπτική διαδρομή του και στις παραγωγές που δημιούργησε μαζί με τον Θανάση Παπαθανασίου. Μεταξύ άλλων, μίλησε για τη σχέση που έχει σήμερα με τις παλαιότερες δουλειές του, εξηγώντας ότι συνήθως αποφεύγει να τις παρακολουθεί. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις «Τρεις Χάριτες» και στους λόγους για τους οποίους δυσκολεύεται να επιστρέψει στη θρυλική σειρά.

«Δεν θέλω να πω για κάτι που είναι πολύ οριακό για την καριέρα μου, με τις “Τρεις Χάριτες”, ότι όποια και να μου βγάλεις από τη θέση της, δεν γίνεται. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να το διανοηθώ χωρίς Νένα, χωρίς Άννα, χωρίς Μίνα, χωρίς την Άννα την Κυριακού. Δεν μπορώ να το διανοηθώ τι θα ‘τανε. Δεν σου λέω τόσο οριακό πράγμα. Οτιδήποτε και αν έχουμε κάνει», είπε αρχικά ο Μιχάλης Ρέππας.

Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε εάν θα μπορούσε σήμερα να παρακολουθήσει ξανά τις «Τρεις Χάριτες», η απάντησή του ήταν κατηγορηματική: «Όχι».

Όπως εξήγησε, πάντως, δεν πρόκειται μόνο για τη συγκεκριμένη σειρά, καθώς γενικά δεν συνηθίζει να βλέπει ξανά έργα στα οποία έχει συμμετάσχει: «Τίποτα δεν βλέπω. Καμιά φορά άμα τύχει κάτι να παίζει, αλλά χωρίς να το θέλω, χωρίς να το επιδιώξω εγώ, μπορεί να χαζέψω λίγο».

Η Κατερίνα Καραβάτου τον ρώτησε στη συνέχεια τι είναι αυτό που τον εμποδίζει να παρακολουθήσει τις «Τρεις Χάριτες», με τον ίδιο να απαντά: «Γιατί παραήμουν μικρός και η σύγκριση με την οθόνη είναι συντριπτική».

Ο Μιχάλης Ρέππας αναγνώρισε, τέλος, ότι η δυσκολία αυτή συνδέεται και με ανθρώπους που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή, αλλά και γενικότερα με όσα έχουν αλλάξει μέσα στα χρόνια. «Και με την απουσία έχει να κάνει. Με όλα έχει να κάνει. Γενικά με το πέρασμα του χρόνου», ανέφερε.