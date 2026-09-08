Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, όταν ένας από τους πιλότους του εμπορευματικού αεροσκάφους της Amazon που συνετρίβη την Κυριακή κατάφερε να εγκαταλείψει το φλεγόμενο αεροσκάφος λίγες στιγμές μετά την έξοδό του από τον διάδρομο προσγείωσης.

Βίντεο από το σημείο καταγράφει τον πιλότο να προσπαθεί να βγει από το κατεστραμμένο Boeing 767, την ώρα που στο αεροσκάφος έχει ήδη εκδηλωθεί φωτιά. Τελικά πέφτει στο έδαφος από την πόρτα του πιλοτηρίου και απομακρύνεται κουτσαίνοντας, ενώ αυτόπτες μάρτυρες παρακολουθούν τη σκηνή.

Το περιστατικό κατέγραψε με το κινητό του ο Όλβιν Ενρίκες, ο οποίος περνούσε από την περιοχή μαζί με την τεσσάρων μηνών κόρη του.

«Ήταν συγκλονιστικό να τα βλέπουμε όλα αυτά. Στη συνέχεια, απροσδόκητα, είδαμε τον πιλότο να πηδά από την πόρτα του πιλοτηρίου και να τρέχει για να σωθεί, καθώς το αεροπλάνο τυλιγόταν γρήγορα στις φλόγες», ανέφερε.

Ο ίδιος περιέγραψε πως, βλέποντας την κατάσταση να επιδεινώνεται, αποφάσισε μαζί με την οικογένειά του να απομακρυνθεί άμεσα από το σημείο. «Η οικογένειά μου κι εγώ γυρίσαμε γρήγορα το αυτοκίνητο, φοβούμενοι ότι το αεροπλάνο μπορεί να εκραγεί με σφοδρότητα», είπε.

Από τη συντριβή έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι, ενώ άλλοι πέντε τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και οι πιλότοι του αεροσκάφους.

«Και μόνο η σκέψη ότι, λίγες στιγμές νωρίτερα, ολόκληρη η οικογένειά μου θα μπορούσε να είχε παρασυρθεί από το αεροπλάνο — όπως δυστυχώς συνέβη με άλλα οχήματα και ανθρώπους — είναι τρομακτική», πρόσθεσε ο Ενρίκες.

Βγήκε από τον διάδρομο και παρέσυρε οχήματα

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 14:00 τοπική ώρα της Κυριακής, όταν η πτήση Prime Air 7598 έφτανε στο Μαϊάμι από το Πουέρτο Ρίκο.

Κατά την προσγείωση, το Boeing 767 δεν κατάφερε να σταματήσει εντός του διαδρόμου, βγήκε από αυτόν και προσέκρουσε σε «πολλά οχήματα», προτού τυλιχθεί στις φλόγες, σύμφωνα με τις αρχές.

New Video Captures Amazon Cargo Jet’s Chaotic Landing Before Fatal Miami Runway Overrun



Newly released video has captured the moments an Amazon Prime Air Boeing 767 came in for landing at Miami International Airport before overrunning the runway, crossing a perimeter road and… pic.twitter.com/vGqzXjCNyX — AfrikTimes (@afriktimesint) September 7, 2026

Τα αίτια που εμπόδισαν το αεροσκάφος να ακινητοποιηθεί εγκαίρως παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και βρίσκονται υπό διερεύνηση.

«Είμαστε συντετριμμένοι από την είδηση ότι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο σημερινό περιστατικό στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι», ανέφερε εκπρόσωπος της Amazon, προσθέτοντας: «Εκφράζουμε τη βαθύτατη συμπαράστασή μας στις οικογένειες, στους αγαπημένους τους και σε όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτή την καταστροφική απώλεια».

Πέντε νεκροί στο έδαφος

Νεότερα στοιχεία από την έρευνα αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Το Boeing 767-300, το οποίο εκτελούσε την πτήση 7598 της Prime Air και είχε φτάσει στο Μαϊάμι από το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο, βγήκε από τον διάδρομο κατά περίπου 400 μέτρα προτού ακινητοποιηθεί. Το αεροσκάφος εκμεταλλευόταν η εταιρεία 21 Air για λογαριασμό της Amazon.

🚨#BREAKING: AN AMAZON 767 AIRPLANE HAS JUST VEERED OFF THE RUNWAY AND CRASHED AT MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT.



HORRIFYING FOOTAGE EMERGING OF HUGE PLUMES OF BLACK SMOKE.



PLEASE PRAY!!!!!!!! pic.twitter.com/87tpZBUM6I — Matt Van Swol (@mattvanswol) September 6, 2026

Στην ανεξέλεγκτη πορεία του προσέκρουσε αρχικά σε βαν στο οποίο επέβαιναν επτά μέλη συνεργείου καθαρισμού αεροσκαφών. Στη συνέχεια πέρασε την περίφραξη του αεροδρομίου και χτύπησε ένα Toyota SUV που κινούνταν σε δρόμο έξω από τις εγκαταστάσεις. Οι πέντε άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους βρίσκονταν στα οχήματα που παρασύρθηκαν και όχι στο αεροσκάφος. Οι δύο πιλότοι επέζησαν, ενώ συνολικά πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, τρεις από αυτούς σοβαρά.

Περισσότεροι από 200 διασώστες και μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν μετά τη συντριβή, καθώς εκτός από τη φωτιά υπήρξε και διαρροή καυσίμων. Άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στα οχήματα που χτυπήθηκαν και χρειάστηκε η επέμβαση ειδικών ομάδων διάσωσης για τον απεγκλωβισμό τους.

Στα «μαύρα κουτιά» στρέφεται η έρευνα

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) έχει ήδη ανακτήσει τόσο τον καταγραφέα δεδομένων πτήσης όσο και τον καταγραφέα συνομιλιών του πιλοτηρίου. Τα δύο «μαύρα κουτιά» μεταφέρθηκαν στην Ουάσινγκτον για ανάλυση, ενώ στο Μαϊάμι βρίσκεται ομάδα 32 ερευνητών.

Οι αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το σημείο στο οποίο το αεροσκάφος ακούμπησε στον διάδρομο, την ταχύτητά του, τη λειτουργία των φρένων, τις καιρικές συνθήκες και το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης. Υπό διερεύνηση βρίσκεται επίσης εάν το αεροσκάφος προσγειώθηκε πολύ αργά στον διάδρομο και κατά πόσο υπήρχε ακόμη η δυνατότητα οι πιλότοι να ματαιώσουν την προσγείωση. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει προσδιοριστεί η αιτία του δυστυχήματος.

Η πρόεδρος του NTSB, Τζένιφερ Χόμεντι, περιέγραψε την εικόνα στο σημείο ως «απόλυτη καταστροφή», με συντρίμμια από το αεροσκάφος και τα οχήματα να έχουν διασκορπιστεί σε μεγάλη έκταση.

Το δυστύχημα προκάλεσε παράλληλα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου. Όλοι οι διάδρομοι έκλεισαν αμέσως μετά τη συντριβή και επιβλήθηκε προσωρινή αναστολή των πτήσεων για περίπου τρεις ώρες. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σταδιακά, ωστόσο εκατοντάδες πτήσεις επηρεάστηκαν από ακυρώσεις και πολύωρες καθυστερήσεις.