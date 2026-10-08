Σε μαζική κινητοποίηση στη Μαδρίτη εξελίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης (8/10) το τελευταίο αντίο στη Μαρία ντελ Κάρμεν Αμπασκάλ, την 87χρονη που πέθανε λίγες ημέρες αφότου αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την κατοικία στην οποία είχε περάσει 70 χρόνια από τη ζωή της.



Σύμφωνα με τις αναφορές για τη συγκέντρωση, περίπου 20.000 πολίτες συμμετείχαν στην πορεία στη μνήμη της ηλικιωμένης, η οποία είχε γίνει γνωστή ως Μαρικάρμεν και είχε βρεθεί στο επίκεντρο των αντιδράσεων για το αυξανόμενο κόστος στέγασης στην Ισπανία.

DIRECTO | La cabecera de la marcha en honor a Maricarmen se ha detenido al inicio de la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde vivía, y ha guardado unos minutos de silencio. Cientos de linternas de teléfonos móviles se han encendido https://t.co/OYdgwmUbCP https://t.co/n0dulEt61l — EL PAÍS (@el_pais) October 8, 2026

Η 87χρονη άφησε την τελευταία της πνοή την Τετάρτη, ενώ νοσηλευόταν, δύο εβδομάδες μετά την έξωσή της. Παρά τις προσπάθειες που είχαν γίνει για να μπορέσει να επιστρέψει στο διαμέρισμά της, δεν πρόλαβε να ξαναμπεί στο σπίτι όπου επιθυμούσε να ζήσει τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Πορεία στη μνήμη της με λουλούδια και φωτογραφίες

Σημείο εκκίνησης της συγκέντρωσης ήταν η Πουέρτα ντελ Σολ, όπου είχαν εγκατασταθεί διαδηλωτές τις προηγούμενες ημέρες. Από εκεί, οι συμμετέχοντες κατευθύνθηκαν προς τη συνοικία Ρετίρο και την πολυκατοικία στην οποία κατοικούσε η Μαρικάρμεν.

Τη διαδήλωση διοργάνωσε το Συνδικάτο Ενοικιαστών της Μαδρίτης, καλώντας τους πολίτες να τιμήσουν την ηλικιωμένη και να διεκδικήσουν αποτελεσματικότερη προστασία απέναντι στις εξώσεις.



Στο κάλεσμά του ανέφερε: «Αντίο, Μαρικάρμεν! Απόψε θα σε τιμήσουμε με μια πορεία προς το μέρος που ήταν το σπίτι σου για 70 χρόνια και όπου το μόνο που ήθελες ήταν να παραμείνεις μέχρι το τέλος».



Έξω από την παλιά κατοικία της σχηματίστηκε ένας χώρος μνήμης, με αναμμένα κεριά, ανθοδέσμες και σημειώματα. Ανάμεσα στα μηνύματα ξεχώριζαν τα «Έγραψες ιστορία, Μαρικάρμεν» και «Σε ευχαριστούμε που άλλαξες την Ισπανία».

‘Santa Bárbara Bendita’ cantada en memoria de Maricarmen en la puerta de su casa 💜 📽️ @AMakedaMk https://t.co/hRhE0Ycx5Q — El hombre Luna (@ElHombreLuna) October 8, 2026

Η 41χρονη Σάρα, που βρέθηκε εκεί μαζί με τον γιο της, κρατούσε πλακάτ με τη φράση «Μαρικάρμεν, θα αγωνιστούμε για σένα».



«Βρισκόμαστε εδώ επειδή πιστεύω ότι ο θάνατος της Μαρικάρμεν δείχνει πώς οι θεσμοί μπορούν να σκοτώσουν έναν άνθρωπο, όταν αποτυγχάνουν να τον προστατεύσουν», δήλωσε.



«Όταν οι άνθρωποι προστατεύονται λιγότερο από τους επενδυτές, συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Αυτή η γυναίκα θα μπορούσε να είχε πεθάνει από φυσικά αίτια, ήρεμα, μέσα στο ίδιο της το σπίτι», πρόσθεσε.

Η διαμάχη για το ενοίκιο και η έξωση του Σεπτεμβρίου

Η υπόθεση άρχισε όταν επενδυτική εταιρεία απέκτησε το ακίνητο και επιχείρησε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να αυξήσει το μίσθωμα κατά 230%.

Ακολούθησε μια μακρά περίοδος αντιπαράθεσης, κατά την οποία η ηλικιωμένη προσπαθούσε να διατηρήσει την κατοικία της. Τρεις διαδικασίες έξωσης δεν ολοκληρώθηκαν, όμως στις 23 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε τελικά η απομάκρυνσή της.



Η εξέλιξη προκάλεσε διαμαρτυρίες, ενώ οργανώσεις ενοικιαστών ανέδειξαν την περίπτωσή της ως χαρακτηριστικό παράδειγμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν πολίτες λόγω της ανόδου των τιμών στην αγορά ακινήτων.



Ύστερα από τις αντιδράσεις, είχε βρεθεί λύση για την επανεγκατάστασή της, με νέα συμφωνία μίσθωσης και χαμηλότερο ενοίκιο. Ο θάνατός της, ωστόσο, ήρθε πριν υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία.

«Έγινε σύμβολο ενός αγώνα που δεν επέλεξε η ίδια»

Ανάμεσα στους πολίτες που απέτισαν φόρο τιμής ήταν και ο 34χρονος Χάιμε, ο οποίος περιέγραψε τον αντίκτυπο της ιστορίας της.



«Έγινε σύμβολο, παρότι ποτέ δεν το επέλεξε η ίδια, του αγώνα για αξιοπρεπή στέγαση», ανέφερε.

✊ Llenazo en la manifestación desde Sol a casa de Maricarmen. https://t.co/08kkRVrxGo — Nacho Diez (@nachxdeu) October 8, 2026

«Ήρθα εδώ επειδή πιστεύω ότι είναι σημαντικό να της αποδώσουμε ξανά ένα μέρος του σεβασμού που η ισπανική κοινωνία τής στέρησε», συμπλήρωσε.



Στο σημείο βρέθηκε επίσης ο 59χρονος Μιγκέλ, που είχε συμμετάσχει στις προσπάθειες αποτροπής της έξωσης. Αφήνοντας ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, δήλωσε συγκινημένος:



«Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να το αποδεχτούμε. Όταν το χρήμα έχει μεγαλύτερη δύναμη από τις ανθρώπινες ζωές, είναι απίστευτο».



Ο ίδιος στάθηκε στην ανάγκη να αναδειχθούν οι προσωπικές ιστορίες πίσω από τα στατιστικά στοιχεία των εξώσεων.



«Τουλάχιστον τώρα μιλάμε γι’ αυτό και δίνουμε ονόματα στους ανθρώπους που υφίστανται έξωση. Μέχρι σήμερα, 44 άνθρωποι την ημέρα αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Για όσους βρίσκονται στην εξουσία, αυτοί είναι απλώς αριθμοί. Τώρα, τουλάχιστον, αρχίσαμε να δίνουμε ονόματα σε εκείνους που περνούν αυτή τη δοκιμασία», δήλωσε.

Η στεγαστική κρίση έφερε πρόωρες κάλπες

Η ιστορία της Μαρικάρμεν ξεπέρασε γρήγορα τα όρια της Μαδρίτης, καθώς διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε δεκάδες ισπανικές πόλεις, με βασικά αιτήματα τον περιορισμό των εξώσεων, τη συγκράτηση των ενοικίων και την εξασφάλιση προσιτής κατοικίας.



Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ επιχείρησε να απαντήσει στην κοινωνική πίεση με δύο επείγοντα διατάγματα για την αγορά κατοικίας. Μεταξύ των προβλέψεών τους περιλαμβάνονταν η παράταση της προστασίας από εξώσεις και ρυθμίσεις για τις μισθώσεις.

Οι προτάσεις, ωστόσο, δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη κοινοβουλευτική υποστήριξη. Το Λαϊκό Κόμμα, το Vox και το καταλανικό Junts συγκαταλέγονταν στις πολιτικές δυνάμεις που καταψήφισαν τα μέτρα.



Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Ισπανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε στις 5 Οκτωβρίου τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών στις 29 Νοεμβρίου, φέρνοντας τη στεγαστική πολιτική στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.



Η κυβέρνηση εξετάζει πλέον τη δυνατότητα προώθησης τροποποιημένων ρυθμίσεων μέσω του αρμόδιου κοινοβουλευτικού οργάνου που λειτουργεί μετά τη διάλυση της Βουλής. Την ίδια ώρα, η αντιπολίτευση καταλογίζει στον Σάντσεθ ευθύνες για την επιδείνωση της στεγαστικής κρίσης κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του.

Γενική απεργία στις 11 Νοεμβρίου για το δικαίωμα στην κατοικία

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες εβδομάδες. Οι δύο μεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις της Ισπανίας, UGT και CCOO, ανακοίνωσαν σχέδιο για γενική απεργία στις 11 Νοεμβρίου, με επίκεντρο τις συνθήκες στέγασης και την επιβάρυνση των νοικοκυριών από τα ενοίκια.



Η ημερομηνία χρειάζεται να επικυρωθεί και από άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Εφόσον πραγματοποιηθεί, θα πρόκειται για την πρώτη κοινά υποστηριζόμενη γενική απεργία των δύο μεγάλων συνομοσπονδιών έπειτα από 14 χρόνια.

Magnifique hommage de Madrid à Maricarmen 🎥@nachxdeu https://t.co/ZqIfmJ63x6 — Marcel (@realmarcel1) October 8, 2026

Το μέγεθος του προβλήματος αποτυπώνεται και στα στοιχεία για την ισπανική αγορά ακινήτων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ισπανίας, η χώρα αντιμετωπίζει έλλειμμα περίπου 750.000 κατοικιών, ενώ στοιχεία του Συμβουλίου Νεολαίας δείχνουν ότι το μέσο ενοίκιο αντιστοιχεί σχεδόν στο σύνολο του μέσου μηνιαίου μισθού ενός νέου εργαζομένου.

Τα συλλυπητήρια του Σάντσεθ και η αντιπαράθεση για την υπόθεση

Ο Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε δημόσια τη θλίψη του για τον θάνατο της 87χρονης, απευθύνοντας συλλυπητήρια στους συγγενείς και στους ανθρώπους που τη γνώριζαν.



Στην ανάρτησή του ανέφερε: «Μια αγκαλιά και σε όλους όσοι αισθάνονται σήμερα αυτή την απώλεια σαν να είναι δική τους. Αναπαύσου εν ειρήνη».



Συλλυπητήρια εξέφρασε και ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο. Η υπόθεση, πάντως, εξακολούθησε να προκαλεί πολιτικές αντιπαραθέσεις, ακόμη και για την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη της ηλικιωμένης σε κοινοβουλευτικά όργανα.

Για τις οργανώσεις υπεράσπισης των ενοικιαστών, η Μαρικάρμεν έχει πλέον ταυτιστεί με το αίτημα για ασφαλή και οικονομικά προσιτή κατοικία. Ο θάνατός της, λίγο πριν από την επιστροφή στο σπίτι της, έδωσε νέα ώθηση σε ένα κίνημα που διεκδικεί αλλαγές στην ισπανική στεγαστική πολιτική.