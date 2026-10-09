Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς από ομοσπονδιακούς πράκτορες σημειώθηκε την Πέμπτη (8/10) στη Νέα Υόρκη, όταν άνδρας τραυματίστηκε από πυρά κατά τη διάρκεια επιχείρησης των αμερικανικών αρχών μετανάστευσης, ενώ στο όχημά του βρισκόταν και ένα παιδί μόλις πέντε ετών.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στη συνοικία Μαρμπλ Χιλ, στο Μπρονξ, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του δημάρχου της πόλης, Ζόραν Μαμντάνι, ο οποίος ανακοίνωσε ότι επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο και ζήτησε να συνομιλήσει με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις του, ενώ το παιδί εκτιμάται ότι δεν τραυματίστηκε.

Footage moments after ICE SHOOTING today in NYC ‼️ https://t.co/nj8vnvp2Oa — Breaking X (@BreakingXAlerts) October 8, 2026

Τι καταγγέλλει ο δήμαρχος για τους πυροβολισμούς

Ο Μαμντάνι, επικαλούμενος τα αρχικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, ανέφερε ότι ο άνδρας και το πεντάχρονο παιδί βρίσκονταν μέσα σε αυτοκίνητο, το οποίο περικυκλώθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες. Ακολούθησαν, όπως υποστήριξε, αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί.

Bronx NY . During a federal operation it appears there was an ICE involved shooting . It’s unclear what led to the shooting at the moment , the story is still developing. Footage is from someone who was on the ground. https://t.co/n17FeCM5ao — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) October 8, 2026

«Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι οι πράκτορες περικύκλωσαν τον άνδρα και ένα παιδί 5 ετών μέσα στο αυτοκίνητό του, προτού πυροβολήσουν επανειλημμένα», δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το θύμα είναι κάτοικος της πόλης και εξέφρασε την ελπίδα να αναρρώσει από τα τραύματά του.

«Πρόκειται για μια απαράδεκτη και εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση», τόνισε, στρέφοντας τα πυρά του κατά της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE).

🚨 BREAKING: Anti-ICE rioters are ACTIVELY BLOCKING federal agents from driving through NYC following an ICE involved shooting These dopes need to be met with OVERWHELMING FORCE DO NOT LET THEM GET AWAY WITH THIS! https://t.co/2DNXnSvGrI — Brigitte Gabriel (@brigittegaqjhf) October 8, 2026

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι είχε ζητήσει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο, προκειμένου να θέσει το ζήτημα των επιχειρήσεων της ομοσπονδιακής υπηρεσίας στη Νέα Υόρκη.

«Όταν μιλήσουμε, θα απαιτήσω να τερματίσει όλες τις επιχειρήσεις επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας από την ICE στην πόλη μας. Δεν θα μείνω άπραγος ενώ οι πράκτορες της ICE τρομοκρατούν τις κοινότητές μας», πρόσθεσε.

Σε ανάρτησή του, ο δήμαρχος ζήτησε επίσης την απομάκρυνση της ICE από τις γειτονιές, τα νοσοκομεία και τους δρόμους της πόλης, καθώς και την κατάργηση της υπηρεσίας.

Στο νοσοκομείο ο τραυματίας – Τι ανακοίνωσε η αστυνομία

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) ενημέρωσε ότι το συμβάν καταγράφηκε περίπου στις 16:00 τοπική ώρα στη Μαρμπλ Χιλ.

Με ανακοίνωση στην πλατφόρμα X, διευκρίνισε ότι στους πυροβολισμούς ενεπλάκησαν στελέχη ομοσπονδιακών υπηρεσιών ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν τα όπλα.

Κατά την ίδια ενημέρωση, ο άνδρας διακομίστηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου παρέμενε σε θέση να επικοινωνεί με το περιβάλλον του και δεχόταν ιατρική περίθαλψη.

Η NYPD ξεκαθάρισε ότι κανένας αστυνομικός της δεν συμμετείχε στο επεισόδιο και ότι οι δυνάμεις της δεν βρίσκονταν στην περιοχή όταν σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Εκπρόσωπός της ανέφερε ότι οι εμπλεκόμενοι πράκτορες υπάγονται στο αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), το οποίο εποπτεύει την ICE, την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP) και άλλους ομοσπονδιακούς μηχανισμούς.

Τη διερεύνηση των γεγονότων έχουν αναλάβει οι αρμόδιες ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει την κινητοποίηση των πρακτόρων

Την εικόνα που επικρατούσε αμέσως μετά τους πυροβολισμούς περιέγραψε στο Reuters ο Πέδρο Αλμάρες, ιδιοκτήτης εστιατορίου κοντά στο σημείο.

Όπως είπε, βρισκόταν στην επιχείρησή του όταν άκουσε τους πυροβολισμούς. Βγαίνοντας στον δρόμο, αντίκρισε αρκετούς ένστολους με διακριτικά της ICE και οχήματα των ομοσπονδιακών αρχών.

«Υπήρχαν πολλοί πράκτορες της ICE, τρία ή τέσσερα αυτοκίνητα», ανέφερε.

Ο μάρτυρας εκτίμησε ότι ο τραυματισμένος άνδρας ήταν ηλικίας περίπου 20 έως 30 ετών, ενώ υποστήριξε ότι οι πρώτοι αστυνομικοί της NYPD εμφανίστηκαν περίπου δέκα λεπτά μετά το περιστατικό.

Αναπάντητα ερωτήματα για την ομοσπονδιακή επιχείρηση

Μέχρι την αρχική δημοσιοποίηση της υπόθεσης δεν είχε γίνει γνωστό για ποιον λόγο οι ομοσπονδιακοί πράκτορες προσέγγισαν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, ούτε τι ακριβώς προηγήθηκε της χρήσης πυροβόλων όπλων.

Επίσης, δεν είχαν διευκρινιστεί οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε το πεντάχρονο παιδί στο επίκεντρο της επιχείρησης.

Το Reuters ανέφερε ότι η ICE δεν είχε ανταποκριθεί άμεσα σε αίτημα για τοποθέτηση σχετικά με το συμβάν.

Η υπόθεση προκάλεσε νέα αντιπαράθεση για τη δράση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών μετανάστευσης στη Νέα Υόρκη, με τον δήμαρχο να ζητά τον τερματισμό των επιχειρήσεών τους στην πόλη.