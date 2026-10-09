Στο επίκεντρο σοβαρής ποινικής υπόθεσης βρίσκεται 32χρονη Ελληνοαυστραλή εκπαιδευτικός, η οποία φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τη θέση της σε γνωστό ιδιωτικό σχολείο του Σίδνεϊ για να αναπτύξει σεξουαλική επαφή με μαθητή ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Η Ντιάντρα Κοντού, που στο παρελθόν δίδασκε Γεωγραφία στο Newington College, διώκεται για εννέα αδικήματα σχετικά με τη φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση του ανηλίκου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι καταγγελλόμενες πράξεις τοποθετούνται σε περίοδο περίπου έξι μηνών μέσα στο 2017, ενώ ορισμένα από τα περιστατικά φέρονται να εκτυλίχθηκαν ακόμη και σε σχολική εκδρομή.

Την υπόθεση παρουσίασε η ομογενειακή εφημερίδα The Greek Herald, με τις σχετικές πληροφορίες να αναδημοσιεύονται και από τη New York Post.

Τι περιλαμβάνει η δικογραφία για τη σχέση με τον μαθητή

Η κατηγορούμενη, η οποία κατά τη θητεία της στο Newington College ήταν γνωστή με το επώνυμο Χαραλαμπίδη, φέρεται να είχε επανειλημμένες ακατάλληλες επαφές με τον ανήλικο.

Κατά την εισαγγελική εκδοχή, η εκπαιδευτικός τού έστελνε προσωπικά μηνύματα, του παρουσίαζε υλικό σεξουαλικού περιεχομένου και τον υποχρέωσε να συμμετάσχει σε σεξουαλικές πράξεις.

Teacher at elite $33K private school groomed, sexually assaulted boy on class trip: cops https://t.co/ZEI6xyGSMS https://t.co/fKqV4JM8gr — New York Post (@nypost) October 8, 2026

Μέρος της καταγγελλόμενης συμπεριφοράς φέρεται να εκδηλώθηκε εντός του Newington College, στην περιοχή Στάνμορ του Σίδνεϊ, ακόμη και κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε εκδρομή μαθητών μεγαλύτερων τάξεων στο νησί Φιτζρόι, στα ανοιχτά του Κουίνσλαντ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Κοντού φέρεται να άγγιξε τον ανήλικο με σεξουαλικό τρόπο σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις και ακολούθως να προχώρησε σε περαιτέρω κακοποίησή του.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν ισχυρισμούς της κατηγορούσας αρχής και δεν συνιστούν δικαστικά αποδεδειγμένα γεγονότα.

Από την αποχώρησή της το 2019 στη σύλληψη

Η εκπαιδευτικός εγκατέλειψε τη θέση της στο Newington College το 2019, όταν η διοίκηση ενημερώθηκε για τις καταγγελίες που την αφορούσαν.

Πρόκειται για ένα από τα γνωστά ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του Σίδνεϊ, όπου το ετήσιο κόστος φοίτησης μπορεί να υπερβαίνει τις 33.000 δολάρια Αυστραλίας.

Παρά την αποχώρησή της, η Κοντού φέρεται να επέστρεψε στον χώρο της εκπαίδευσης το 2024, αναλαμβάνοντας θέση στο δημόσιο Georges River College.

Η ποινική διαδικασία οδήγησε τελικά στη σύλληψή της. Όπως μετέδωσε το αυστραλιανό δίκτυο Nine, η 32χρονη οδηγήθηκε ενώπιον του τοπικού δικαστηρίου του Σάδερλαντ, το οποίο αποφάσισε να αφεθεί ελεύθερη υπό περιοριστικούς όρους.

Χωρίς δικαίωμα διδασκαλίας μέχρι την εξέλιξη της υπόθεσης

Η δικαστική απόφαση προβλέπει αυστηρούς περιορισμούς για την κατηγορούμενη. Μεταξύ άλλων, υποχρεώθηκε να παραδώσει το διαβατήριό της στις αρμόδιες αρχές και να εμφανίζεται καθημερινά σε αστυνομικό τμήμα.

Επιπλέον, της απαγορεύτηκε να ασκεί διδακτικά καθήκοντα με ανηλίκους.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικές αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας προχώρησαν στην ανάκληση της επαγγελματικής της διαπίστευσης, στερώντας της τη δυνατότητα να εργαστεί ως εκπαιδευτικός.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου από το τοπικό δικαστήριο του Μπέργουντ, όπου έχει προγραμματιστεί η επόμενη εμφάνισή της.

Νέα δικαστική υπόθεση που συνδέεται με το ίδιο σχολείο

Η δίωξη της Κοντού δεν είναι η μοναδική υπόθεση με κατηγορούμενο πρώην ή νυν εκπαιδευτικό του Newington College που έχει απασχολήσει πρόσφατα τις αυστραλιανές αρχές.

Λίγους μήνες νωρίτερα, ο Μπέντζαμιν Ντέιβιντ Κόλιντζ, επίσης εκπαιδευτικός του ιδρύματος, βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες για διαδικτυακή προσέγγιση 14χρονης με φερόμενο σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευσή της.

Οι δύο υποθέσεις είναι διακριτές και δεν προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες ότι συνδέονται μεταξύ τους.

Απαντώντας για τις καταγγελίες, το Newington College υπογράμμισε, σύμφωνα με τη Sydney Morning Herald, ότι δεν ανέχεται συμπεριφορές που αντιβαίνουν στη νομοθεσία ή στις αρχές επαγγελματικής δεοντολογίας του σχολείου.

Το εκπαιδευτικό ίδρυμα προσφέρει φοίτηση από τις πρώτες σχολικές ηλικίες έως την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στους αποφοίτους του συγκαταλέγονται προσωπικότητες της αυστραλιανής δημόσιας ζωής, καθώς και μέλη βασιλικών οικογενειών από την Τόνγκα και τα Φίτζι.