Νέες προειδοποιήσεις προς όσους συμβάλλουν στην παράκαμψη των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν απηύθυνε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να εντοπίζει και να κατονομάζει όσους «διευκολύνουν» τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Αμερικανός υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών επιδιώκει να περιορίσει τις οικονομικές δυνατότητες της Τεχεράνης, στερώντας της έσοδα από την εμπορία πετρελαίου, τα οποία, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, ο Μπέσεντ ανέφερε ότι «το υπουργείο Οικονομικών στερεί από το τυραννικό καθεστώς στην Τεχεράνη τα χρήματα που χρησιμοποιεί για να διεξάγει πόλεμο στην περιοχή και θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε όσους διευκολύνουν τις πωλήσεις πετρελαίου του καθεστώτος».

Treasury is starving the tyrannical regime in Tehran of the money it uses to wage war in the region, and we will continue exposing those who enable the regime’s oil sales. No enabler of Iranian sanctions evasion is safe from the full force of Treasury’s authorities. — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 8, 2026

Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε μηχανισμούς παράκαμψης των περιοριστικών μέτρων, προειδοποιώντας ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με το σύνολο των εξουσιών που διαθέτει το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών για την επιβολή κυρώσεων.

Η παρέμβαση του Αμερικανού υπουργού ακολούθησε, με διαφορά λίγων ωρών, την ανακοίνωση νέων κυρώσεων κατά προσώπων και φορέων που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, συνδέονται με την ιρανική κυβέρνηση.

Το νέο πακέτο περιοριστικών μέτρων αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Ουάσινγκτον για την ενίσχυση της οικονομικής πίεσης προς το Ιράν, με βασικό στόχο τον περιορισμό των εσόδων που εξασφαλίζει η Τεχεράνη από τον ενεργειακό τομέα και ιδιαίτερα από τις πωλήσεις αργού πετρελαίου.