Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη (8/10) στη ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, έπειτα από επιθέσεις με ουκρανικά drones, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως γνωστοποιήθηκε με ανάρτηση στην πλατφόρμα Telegram, ένα από τα θύματα ήταν άνδρας που σκοτώθηκε όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το αυτοκίνητό του.

Αργότερα, επιδρομή σκότωσε γυναίκα και τραυμάτισε άλλους τρεις ανθρώπους, ενημέρωσαν αργά χθες βράδυ οι αρχές της Μπιέλγκοροντ, περιφέρειας που μπαίνει συχνά στο στόχαστρο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο.