Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας έχουν κλιμακώσει περαιτέρω τα πλήγματά τους στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Σε χθεσινοβραδινό διάγγελμά του ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποιούσε εναντίον του κινδύνου «μαζικής επίθεσης» της Ρωσίας στην πρωτεύουσα, που υφίσταται καθημερινά αεροπορικές επιδρομές.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως ακούγονταν εκρήξεις σχεδόν όλη τη νύχτα στην πρωτεύουσα, όπου νωρίτερα οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν κηρύξει συναγερμό ενόψει των πληγμάτων, ιδίως με βαλλιστικούς πυραύλους.

⚡️Update: At least 2 killed in Russia’s large-scale attack on Kyiv. At least two people were killed in the Darnytskyi district of the capital amid Russia’s large-scale missile and drone attack, officials reported. https://t.co/ovNwXUOOm9 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 7, 2026

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη συνοικία Νταρνίτσκι, στο νοτιοανατολικό τμήμα του Κιέβου, κατά τον μέχρι στιγμής απολογισμό που δημοσιοποίησε η στρατιωτική διοίκηση της πόλης.

Οι ουκρανικές αρχές κατηγορούν τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ότι προσπαθούν συστηματικά να καταστρέψουν υποδομές της χώρας, διότι κατ’ αυτές αδυνατούν να προελάσουν στα μέτωπα, πέντε χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου που διέταξε το Κρεμλίνο.

Ρωσικές επιδρομές στοχοποίησαν πρόσφατα δύο από τις κυριότερες γέφυρες στο Κίεβο. Χθες, η διαχειρίστρια του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας, η DTEK, ανακοίνωσε περιορισμούς στην παροχή, έπειτα από πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις την ώρα που πλησιάζει ο χειμώνας.

Την περασμένη εβδομάδα, ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο τόνιζε πως πλέον η πόλη βρίσκεται σε «δραματική» κατάσταση, εξαιτίας των ασταμάτητων ρωσικών πληγμάτων.

Οι συνεχείς συναγερμοί παραλύουν εξάλλου την οικονομική δραστηριότητα, καθώς οι εργαζόμενοι καλούνται να εγκαταλείπουν τις θέσεις τους και να σπεύδουν σε καταφύγια, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η πόλη Ζαπορίζια (κεντρικά) έγινε επίσης στόχος τη νύχτα. «Υποδομή μεταφορών» υπέστη πλήγμα, ανέφερε ο Μιχάιλο Σεμίκιν, ο στρατιωτικός περιφερειάρχης, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με ακόμη ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, γέφυρα που συνδέει τις δύο όχθες του Δνείπερου, η οποία εγκαινιάστηκε μερικές εβδομάδες πριν από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022, βομβαρδίστηκε.

Χθες Τρίτη ο ίδιος αξιωματικός έκανε επίσης λόγο για πλήγμα εναντίον γέφυρας στη Ζαπορίζια.