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Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία, εκτοξεύοντας 70 πυραύλους και drones, στοχοθετώντας τον ουκρανικό ενεργειακό τομέα και προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων σε όλη τη χώρα, δήλωσε ο πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ένας από τους βασικούς στόχους ήταν οι ενεργειακές μας υποδομές. Οι Ρώσοι θέλουν να χτυπήσουν με επώδυνο και επιδεικτικό τρόπο», ανέφερε ο Ζελένσκι, σε ανάρτηση στο Telegram και πρόσθεσε:

«Οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση. Και τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας είναι αυτή τη στιγμή για εμάς ζωτικής σημασίας ανάγκη».

Από τους τουλάχιστον 11 νεκρούς συνολικά, οι πέντε έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικό πλήγμα σε πολυκατοικία στο Πρίλουκι, στην περιφέρεια Τσερνίχιφ, στη βόρεια Ουκρανία, σύμφωνα με τις αρχές, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Δύο κλιμακοστάσια πολυκατοικίας καταστράφηκαν από πυραυλικό πλήγμα. Πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους τρία παιδιά», σημείωσε η ουκρανική εισαγγελία μέσω Telegram.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την πλευρά του, δήλωσε ότι ίσως υπάρχουν ακόμα εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα.