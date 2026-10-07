Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία, εκτοξεύοντας 70 πυραύλους και drones, στοχοθετώντας τον ουκρανικό ενεργειακό τομέα και προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων σε όλη τη χώρα, δήλωσε ο πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ένας από τους βασικούς στόχους ήταν οι ενεργειακές μας υποδομές. Οι Ρώσοι θέλουν να χτυπήσουν με επώδυνο και επιδεικτικό τρόπο», ανέφερε ο Ζελένσκι, σε ανάρτηση στο Telegram και πρόσθεσε:

«Οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση. Και τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας είναι αυτή τη στιγμή για εμάς ζωτικής σημασίας ανάγκη».

Today, as a birthday “gift” to Putin, the Russian army destroyed a residential building in Pryluky, in the Chernihiv region. It was an ordinary five-story apartment building. Tragically, as of now, five people have been reported killed and 26 injured, including five children. There may still be people under the rubble. First responders are working nonstop at the site – doing everything possible to find every person. Russian missile strikes also damaged five apartment buildings in Dnipro and four high-rise buildings in Kremenchuk. Tragically, two people were killed and eight injured. A high-rise building in Zaporizhzhia was damaged by a drone. In Kyiv, the Russians killed two people. Two more people were killed in Oleksandriya… My condolences to all the families and loved ones of those killed. Overall, infrastructure in Kyiv and 12 regions came under attack last night. One of the key targets was our energy infrastructure. The Russians wanted to strike painfully and demonstratively. This was one of the most vile strikes: 70 missiles in total, many of them ballistic, as well as “shaheds.” Unfortunately, only some of them were shot down. Russian ballistic missiles remain the greatest challenge. And air defense packages for us right now are a vital necessity. That is why every day we are looking for missiles for Patriot systems that can and must actually protect people’s lives here, in Ukrainian skies. Thank you to everyone who is helping us.