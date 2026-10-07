Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν από το νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, με πυραύλους και drones να πλήττουν κατοικημένες περιοχές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ιδιαίτερα βαρύς είναι ο απολογισμός στην πόλη Πρίλουκι, στη βόρεια Ουκρανία, όπου ρωσικός πύραυλος χτύπησε πολυκατοικία. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, ενώ πάνω από 50 άτομα τραυματίστηκαν.

Μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια

Στο σημείο της καταστροφής, δεκάδες διασώστες επιχειρούσαν μέσα στα χαλάσματα, αναζητώντας ανθρώπους που ενδέχεται να είχαν εγκλωβιστεί μετά την κατάρρευση τμημάτων του πενταώροφου κτιρίου. Βίντεο του Reuters καταγράφει τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, με διασώστες να χρησιμοποιούν σκάλες προκειμένου να προσεγγίσουν τους επάνω ορόφους του κτιρίου που είχε υποστεί σοβαρές καταστροφές.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι ακόμη έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο, την Ολεξάντρια και το Κρεμεντσούκ, κατά τη διάρκεια της μεγάλης νυχτερινής ρωσικής επίθεσης.

«Ήταν ένα από τα πιο αποτρόπαια χτυπήματα: 70 πύραυλοι συνολικά, πολλοί εκ των οποίων βαλλιστικοί», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Telegram. «Ένας από τους βασικούς στόχους ήταν οι ενεργειακές μας υποδομές. Οι Ρώσοι ήθελαν να χτυπήσουν με επώδυνο και επιδεικτικό τρόπο».

Η ρωσική εκδοχή για τους στόχους

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν «μαζικό πλήγμα» εναντίον στρατιωτικοβιομηχανικών εγκαταστάσεων στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές περιφέρειες.

Όπως υποστηρίζει η Μόσχα, για την επίθεση χρησιμοποιήθηκαν όπλα υψηλής ακρίβειας που εκτοξεύονται από χερσαίες, θαλάσσιες και εναέριες πλατφόρμες, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, ανάμεσα στους στόχους βρίσκονται εγκαταστάσεις της ουκρανικής εταιρείας αμυντικού εξοπλισμού Fire Point, όπου, κατά τη ρωσική πλευρά, κατασκευάζονται και αποθηκεύονται πύραυλοι κρουζ και drones. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, βρίσκονται στο Κίεβο, αλλά και στις περιφέρειες του Κιέβου, του Τσερνίχιβ, του Κιρόβοχραντ, του Ντνιπροπετρόφσκ, της Πολτάβα και του Χαρκόβου.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αναχαιτίσει περισσότερο από το 80% των 46 αεριωθούμενων drones που εκτοξεύτηκαν από τη Ρωσία.

RF launched 75 missiles at Ukraine overnight Pryluky, Kyiv, Dnipro,Svitlovodsk, Oleksandriia, Trypillia, Zaporizhzhia, Kremenchuk were hit Energy facilities, residential buildings were the primary targets 13 people, including 4 children, were killed in the ru strike on Pryluky https://t.co/gpqtWqLOLo — Linda_M (@LidiiaMarii) October 7, 2026

Το ποσοστό αυτό είναι αισθητά υψηλότερο σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες, κατά τις οποίες η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριπτε κατά μέσο όρο περίπου το 50% έως 60% των συγκεκριμένων απειλών.

Από το καλοκαίρι, η Ρωσία έχει αυξήσει σημαντικά τη χρήση των νέων drones υψηλής ταχύτητας, πραγματοποιώντας επιθέσεις σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου τόσο στο Κίεβο όσο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις.

Η συνεχής χρήση αυτών των όπλων ασκεί ολοένα μεγαλύτερη πίεση στην ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα, η οποία δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο αριθμό και την ταχύτητα των επιθέσεων. Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας δεν έδωσε εξήγηση για τη σημαντική άνοδο του ποσοστού αναχαίτισης και δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Ο φόβος για νέο χειμώνα χωρίς ρεύμα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε παράλληλα ότι οι βαλλιστικοί πύραυλοι που χρησιμοποιεί η Ρωσία εξακολουθούν να αποτελούν τη σημαντικότερη απειλή για την Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του «αναζητούν κάθε μέρα συστήματα Patriot που μπορούν και πρέπει να προστατεύουν τις ανθρώπινες ζωές».

🇷🇺 #Russia launched a massive missile and drone attack across #Ukraine overnight on President Vladimir #Putin’s 74th birthday, striking Kiev, Pryluky, Kremenchuk and other cities and killing at least 9 people. 🚀🚀#Ukraine said Russia launched 178 aerial weapons, including Ballistic and cruise Missiles and 130 attack drones. In Pryluky, a missile struck a 5-story apartment building while residents were inside, killing at least 2 people and leaving others injured or trapped as rescuers searched the rubble. 2 people were also killed in Kiev, while residential buildings in Kremenchuk and infrastructure elsewhere were damaged. Hours before the attack, President Volodymyr Zelensky said Ukrainian intelligence had received information that Russia was preparing a massive strike and urged residents to take air-raid warnings seriously. — Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) October 7, 2026

Οι νέες επιθέσεις προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία ενόψει του χειμώνα. Το Κίεβο φοβάται ότι μπορεί να επαναληφθεί η περσινή κατάσταση, όταν οι συνεχείς ρωσικοί βομβαρδισμοί εναντίον ενεργειακών υποδομών είχαν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, αφήνοντας εκατομμύρια νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και θέρμανση μέσα στο κρύο.

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε ήδη ότι εφαρμόζει έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης σε τμήματα του δικτύου σε πέντε περιφέρειες της χώρας, εξαιτίας των επιθέσεων.