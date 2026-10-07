Οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις που έπληξαν χθες Τετάρτη αρκετές περιοχές της Ουκρανίας άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 28 νεκρούς, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, ενώ

Ακόμη 118 άνθρωποι τραυματίστηκαν, όπως μεταδίδουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα στοιχεία των τοπικών αρχών.

A North Korean ballistic missile targets an apartment building, murdering children – just one of many atrocities across Ukraine this morning, as Putin celebrates his birthday with another round of mass murder. https://t.co/GuJ6NFyYrG — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) October 7, 2026

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε πως οι δυνάμεις της Μόσχας πλήττουν εσκεμμένα «συνηθισμένες πόλεις, τη συνηθισμένη ζωή», χρησιμοποιώντας πυραύλους «εναντίον του λαού μας, των παιδιών μας», κάνοντας «την επιλογή του απόλυτου τρόμου από πρόθεση» και αναφέρθηκε δηκτικά σε «δώρο» στον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τα 74α γενέθλιά του.

Ο αρχηγός του κράτους έκανε λόγο για επίθεση με «συνολικά 70 πυραύλους, ανάμεσά τους πολλούς βαλλιστικούς», πιο δύσκολο να αναχαιτιστούν, και δεκάδες μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης σε 12 περιφέρειες.

Russian forces mounted a major missile attack on eastern and central Ukrainian cities this morning. In Kremenchuk, a Russian Kh-101 cruise missile hit a residential area, causing major damage. https://t.co/irWKB1sOoy — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 7, 2026

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε χθες το πρωί ότι αναχαίτισε 5 βαλλιστικούς πυραύλους, 39 πυραύλους τύπου κρουζ και 117 drones, ανάμεσά τους 38 αεριωθούμενα.

Κατά τον κ. Ζελένσκι, ανάμεσα στους «κύριους» στόχους ήταν «οι ενεργειακές υποδομές μας».

At least 26 Ukrainian civilians were killed today when Putin decided to give himself a birthday present in the form of a large missile and drone attack on Ukraine. 20 were killed in the cruise missile strike against a residential building in Pryluky, which can be seen below. 5 of the fatal victims in that building were children. 3 of them were hadn’t celebrated their second birthday yet… — Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2026

Μεγάλο μέρος του Κιέβου παρέμενε χωρίς ρεύμα χθες βράδυ.

Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, οι ουκρανικές αρχές εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο επανάληψης του σεναρίου του 2025, όταν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυαν αδιάκοπα πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών.

Τέσσερις θάνατοι καταγράφτηκαν στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον δήμαρχό της Βιτάλι Κλίτσκο.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε πως στο πλαίσιο της «δίκαιης ανταπόδοσης» των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων χτυπήθηκαν δυο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στις περιοχές Περμ και Σαμάρα, μεταξύ άλλων.

Οι ουκρανικές αρχές κατηγορούν τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ότι προσπαθούν συστηματικά να καταστρέψουν υποδομές της χώρας, διότι κατ’ αυτές αδυνατούν να προελάσουν στα μέτωπα, πέντε χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου που διέταξε το Κρεμλίνο.

Στην άλλη πλευρά, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν κυρίως ουκρανικές εγκαταστάσεις όπου κατασκευάζονται πύραυλοι και drones.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει έλλειψη πυρομαχικών για την αντιαεροπορική της άμυνα, κυρίως πυραύλων αναχαίτισης για τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα Patriot, τα μόνα στο οπλοστάσιό της που μπορούν να καταρρίπτουν βαλλιστικούς πυραύλους.