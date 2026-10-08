Τον θάνατο επτά ανθρώπων από ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας την Πέμπτη γνωστοποίησε η Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι τρία από τα άτομα που έχασαν τη ζωή τους ήταν «μαχητές τρομοκρατικών οργανώσεων».

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πολιτική Προστασία της Γάζας, ισραηλινά drones έπληξαν αυτοκίνητο σκοτώνοντας δύο επιβαίνοντες και σκηνή σε καταυλισμό εκτοπισμένων σκοτώνοντας άνδρα.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι τρεις νεκροί ήταν «μαχητές τρομοκρατικών οργανώσεων».

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ακόμη πως «δύο άνθρωποι -μια γυναίκα κι ένα παιδί- σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν πολυκατοικία» στην πόλη της Γάζας, συμπληρώνοντας πως «ένας άνθρωπος βρήκε τον θάνατο από ισραηλινά πυρά στα νοτιοανατολικά της Ντέιρ αλ Μπάλα», στο κεντρικό τμήμα του θύλακα.

Υγειονομικοί αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης τον θάνατο μιας γυναίκας από ισραηλινά πυρά στην πόλη της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε στο AFP τις πληροφορίες σχετικά με αυτά τα τέσσερα θύματα.

Χθες Πέμπτη, η Χαμάς διέψευσε τον ισχυρισμό του Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί τα νοσοκομεία της Γάζας για στρατιωτικούς σκοπούς, αφού ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε την Τετάρτη ότι μαχητές της «είχαν εξαπολύσει επιθέσεις μέσα από το νοσοκομείο» Καμάλ Αντουάν, στο βόρειο τμήμα της Γάζας. Η Χαμάς έκανε λόγο για «εγκληματικό» πρόσχημα.