Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο, την ώρα που στην ουκρανική πρωτεύουσα είχε ενεργοποιηθεί αεροπορικός συναγερμός λόγω απειλής ρωσικού πλήγματος με βαλλιστικούς πυραύλους, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου «μαζικής επίθεσης» της Ρωσίας στην πρωτεύουσα, που υφίσταται καθημερινά αεροπορικές επιδρομές.

Οι ουκρανικές αρχές κατηγορούν τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ότι προσπαθούν συστηματικά να καταστρέψουν υποδομές της χώρας, διότι κατ’ αυτές αδυνατούν να προελάσουν στα μέτωπα, πέντε χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου που διέταξε το Κρεμλίνο.

Ρωσικές επιδρομές στοχοποίησαν πρόσφατα δυο από τις κυριότερες γέφυρες στο Κίεβο. Χθες, η διαχειρίστρια του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας, η DTEK, ανακοίνωσε περιορισμούς στην παροχή, έπειτα από πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.