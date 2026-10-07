Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αφορμή τα γενέθλια του Ρώσου ηγέτη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας, η ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, ο Ερντογάν υπογράμμισε τη σημασία των προσπαθειών για τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα.

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι «η Τουρκία είναι πάντοτε έτοιμη να συμβάλει στις προσπάθειες για την έναρξη απευθείας επαφών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Ερντογάν συνεχάρη επίσης τον Πούτιν για την επιτυχία του κόμματός του στις εκλογές για τη ρωσική Δούμα, όπως μεταδίδει το Anadolu.