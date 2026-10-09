Δύο υπάλληλοι της τοπικής διοίκησης, ένας άνδρας και μία γυναίκα, έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς στη Βαυαρία, όταν ένοπλος φέρεται να τους επιτέθηκε ενώ πραγματοποιούσαν έλεγχο σχετικά με την κατοχή και τη φύλαξη όπλων.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη (8/10) στο Μπερνγκάου, μια κοινότητα περίπου 2.600 κατοίκων στην περιοχή του Νόιμαρκτ. Μετά την επίθεση, ο ύποπτος οχυρώθηκε σε κτίριο κατοικιών, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των γερμανικών αρχών.

🇩🇪🔫Drama in #Berngau: Bei einer Waffenkontrolle wurde ein Mitarbeiter des Landratsamts erschossen, seine Kollegin schwer verletzt. Der Schütze hat sich im Haus verschanzt. SEK und Panzerwagen sind im Großeinsatz. Anwohner sollen ihre Häuser nicht verlassen. #Polizei #Oberpfalz https://t.co/WFQHe5Lywc — Der Prophet (@AldousHuxIey) October 8, 2026

Πώς εκτυλίχθηκε η επίθεση

Τα δύο θύματα εργάζονταν στην περιφερειακή διοίκηση του Νόιμαρκτ και είχαν μεταβεί στο σημείο για προγραμματισμένη επιθεώρηση. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο άνδρας τον οποίο επρόκειτο να ελέγξουν άνοιξε πυρ εναντίον τους.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο ένας υπάλληλος είχε σκοτωθεί και η συνάδελφός του είχε τραυματιστεί σοβαρά. Αργότερα, ωστόσο, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι και η γυναίκα ήταν νεκρή.

Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του έξω από το κτίριο, ενώ η σορός της γυναίκας βρέθηκε στο εσωτερικό του και απομακρύνθηκε από αστυνομικούς των ειδικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο υπάλληλοι δέχθηκαν τα θανατηφόρα πυρά κατά την αρχική επίθεση.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με ειδικές δυνάμεις

Συναγερμός σήμανε περίπου στις 14:00 τοπική ώρα, όταν κάτοικοι ενημέρωσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν περίπου 150 αστυνομικοί, ανάμεσά τους μέλη ειδικών μονάδων, ενώ επιστρατεύτηκαν τεθωρακισμένο όχημα και ελικόπτερο για την υποστήριξη της επιχείρησης.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν τους δρόμους γύρω από το κτίριο όπου είχε καταφύγει ο ύποπτος και κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στις οικίες τους, αποφεύγοντας κάθε μετακίνηση κοντά στο σημείο.

Παράλληλα, οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις άμεσου κινδύνου για όσους βρίσκονταν εκτός της αποκλεισμένης περιοχής.

Σε επικοινωνία με τον ένοπλο οι διαπραγματευτές

Ο ύποπτος παρέμεινε ταμπουρωμένος στο κτίριο, με την αστυνομία να επιχειρεί να εξασφαλίσει την παράδοσή του χωρίς περαιτέρω χρήση βίας.

Ειδικοί διαπραγματευτές κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του, μεταξύ άλλων τηλεφωνικά, ενώ οι αστυνομικές αρχές εκτιμούσαν ότι βρισκόταν μόνος του και δεν κρατούσε ομήρους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο άνδρας φέρεται να είναι ερασιτέχνης σκοπευτής, χωρίς προηγούμενο ποινικό μητρώο. Η συγκεκριμένη πληροφορία δεν είχε επιβεβαιωθεί επισήμως.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα του υπόπτου.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης, Μάρτιν Μάιερ, εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για τον θάνατο των δύο εργαζομένων.

Σύμφωνα με την τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση, περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής (9/10), ο ένοπλος εξακολουθούσε να βρίσκεται οχυρωμένος στο κτίριο, με τις ειδικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο και τις διαπραγματεύσεις να συνεχίζονται.

Οι γερμανικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης, καθώς και το πώς ένας προγραμματισμένος έλεγχος όπλων κατέληξε στον θάνατο δύο δημοσίων υπαλλήλων.