Η Ουκρανία, της οποίας τα βασικά λιμάνια είναι αποκλεισμένα λόγω ρωσικών επιθέσεων, θέλει να χρησιμοποιήσει γερμανικά λιμάνια για τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Γεωργίας, Ταράς Βισότσκι.

«Η Ουκρανία εργάζεται για την πλήρη αποκατάσταση της θαλάσσιας της οδού για εξαγωγές και τη διεύρυνση εναλλακτικών διαδρομών», τόνισε.

«Ειδικότερα, εξετάζεται η χρήση των λιμενικών υποδομών της Γερμανίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου, αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να προσθέσει εξαγωγική δυναμικότητα ύψους 1 εκατομμυρίου τόνων μηνιαίως», πρόσθεσε ο Βισότσκι.