Πέντε νεκρούς και πέντε τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις σε κρίσιμη κατάσταση, άφησε πίσω της η έξοδος από τον διάδρομο ενός Boeing 767-300 cargo με τα χρώματα της Amazon Prime Air στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τα τελευταία δευτερόλεπτα της προσγείωσης και έχουν μπει στο μικροσκόπιο ειδικών. Σε ένα από αυτά το Boeing φαίνεται να παραμένει για ασυνήθιστα μεγάλο διάστημα πάνω από τον διάδρομο προτού ακινητοποιηθεί, προκαλώντας ερωτήματα για το σημείο επαφής, την ταχύτητα και το διαθέσιμο μήκος του διαδρόμου.

Η πρώην γενική επιθεωρήτρια του αμερικανικού υπουργείου Μεταφορών και πιλότος, Μέρι Σκιάβο, επεσήμανε στο Associated Press ότι το αεροσκάφος φαίνεται να «επιπλέει» πάνω από τον διάδρομο για αρκετή ώρα χωρίς να κατεβαίνει αμέσως το κύριο σύστημα προσγείωσης.

Footage shows the moment that the 21 Air Flight 7598 overran the runway and crashed at Miami International Airport. Per reports, at least 5 individuals are dead with an unspecified number of injuries. pic.twitter.com/cOKhKwoTwh — OSINTdefender (@sentdefender) September 7, 2026

Οι ερευνητές αναμένεται να εξετάσουν αν το Boeing προσγειώθηκε υπερβολικά βαθιά στον διάδρομο και εάν οι ισχυροί άνεμοι –ενδεχομένως και ούριος άνεμος– επηρέασαν την προσέγγιση. Καμία από αυτές τις εκδοχές δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί ως αιτία του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με στοιχεία του Flightradar24 που επικαλείται το Reuters, το αεροσκάφος κινούνταν ακόμη με περίπου 112 κόμβους, δηλαδή 207 χλμ./ώρα, όταν βγήκε από το χρησιμοποιήσιμο τμήμα του διαδρόμου. Το NTSB έχει αναλάβει την έρευνα, με επικεφαλής την πρόεδρό του, Τζένιφερ Χομέντι.

6th September Accident at Miami International Airport . 21-Air Boeing 767-33A(ER)(BDSF), operating for AMAZON Prime Air (N1997A) as flight number CSB -7598. Flight Route SAN JUAN( Puerto Rico ) to MIA (MIAMI) direct flight achieved Flight Level 380 & Ground Speed 472kts max on… pic.twitter.com/PqoKm8TDfK — Capt. B. Parthosarothy (@pilotpartho) September 7, 2026

Το σύστημα EMAS που δεν υπάρχει στο Μαϊάμι

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται και η απουσία του συστήματος Engineered Materials Arresting System (EMAS) από τους διαδρόμους του Μαϊάμι. Πρόκειται για ειδική επιφάνεια από ελαφρύ, θρυμματιζόμενο υλικό που τοποθετείται μετά το τέλος ενός διαδρόμου: οι τροχοί βυθίζονται μέσα σε αυτό και το αεροσκάφος επιβραδύνει απότομα. Η FAA αναφέρει ότι ένα τυπικό EMAS μπορεί να σταματήσει αεροσκάφος που εισέρχεται σε αυτό με ταχύτητα έως περίπου 70 κόμβους.

Το αεροδρόμιο του Μαϊάμι δεν διαθέτει τέτοιο σύστημα. Η FAA το θεωρεί σημαντικό μέτρο προστασίας κυρίως σε αεροδρόμια όπου δεν υπάρχει επαρκής χώρος για πλήρη ζώνη ασφαλείας στο τέλος του διαδρόμου. Ωστόσο, στο παρόν στάδιο δεν μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η ύπαρξη EMAS θα είχε αποτρέψει το συγκεκριμένο δυστύχημα, καθώς αυτό εξαρτάται μεταξύ άλλων από την ταχύτητα και την πορεία με την οποία το αεροσκάφος εγκατέλειψε τον διάδρομο.

NEW: An Amazon Prime Air Boeing 767 cargo jet overran the runway at Miami International Airport and caught fire.



Heavy black smoke visible from across the city.



The FAA issued a ground stop. pic.twitter.com/RNL2db0GRI — Clash Report (@clashreport) September 6, 2026

Ηλικίας 32 ετών το μοιραίο Boeing 767

Το μοιραίο αεροσκάφος ήταν 32 ετών, είχε κατασκευαστεί το 1994 και είχε χρησιμοποιηθεί επί περισσότερες από δύο δεκαετίες ως επιβατικό πριν μετατραπεί σε cargo το 2015. Το Boeing 767-300 αποτελεί έναν από τους βασικούς τύπους αεροσκαφών του δικτύου της Amazon Air. Η ίδια η Amazon αναφέρει ότι το αεροπορικό της δίκτυο χρησιμοποιεί περισσότερα από 100 αεροσκάφη και πραγματοποιεί πάνω από 250 πτήσεις ημερησίως, οι οποίες εκτελούνται από συνεργαζόμενους αερομεταφορείς.

Η τραγωδία είναι το δεύτερο θανατηφόρο δυστύχημα που συνδέεται με πτήση του δικτύου Prime/Amazon Air. Τον Φεβρουάριο του 2019, η Atlas Air 3591, επίσης Boeing 767 που μετέφερε φορτίο για την Amazon από το Μαϊάμι προς το Χιούστον, συνετρίβη στο Trinity Bay του Τέξας και σκοτώθηκαν και οι τρεις επιβαίνοντες. Το NTSB είχε καταλήξει ότι ο συγκυβερνήτης αποπροσανατολίστηκε μετά από ακούσια ενεργοποίηση του go-around mode και οδήγησε το αεροσκάφος σε απότομη κάθοδο, ενώ καταγράφηκαν και σοβαρές αδυναμίες στην παρακολούθηση και στις διαδικασίες επιλογής και εκπαίδευσης πληρωμάτων.

Το νέο δυστύχημα ξυπνά μνήμες και από τη συντριβή της Fine Air 101 στο ίδιο αεροδρόμιο τον Αύγουστο του 1997. Το DC-8 συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωση, σκοτώνοντας τους τέσσερις επιβαίνοντες και έναν οδηγό στο έδαφος. Η έρευνα του NTSB είχε τότε εντοπίσει λανθασμένη φόρτωση του αεροσκάφους και προβλήματα στο κέντρο βάρους.