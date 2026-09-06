Αναστάτωση προκλήθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, όταν αεροσκάφος cargo της 21 Air, το οποίο εκτελούσε πτήση για την Amazon Prime Air, βγήκε εκτός διαδρόμου μετά την προσγείωσή του και συγκρούστηκε με οχήματα.

Το Boeing 767-300, που εκτελούσε την πτήση 7598 από το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο, βγήκε εκτός του χώρου του διαδρόμου περίπου στις 14:00 τοπική ώρα και κατέληξε κοντά σε δρόμο, όπου ξέσπασε φωτιά.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το μεγάλο αεροσκάφος να έχει ακινητοποιηθεί εκτός του διαδρόμου, ενώ πυκνός μαύρος καπνός και φλόγες έχουν καλύψει την περιοχή.

🔴 La FAA annonce la fermeture jusqu’à nouvel ordre de l’aéroport de Miami suite à la violente sortie de piste du Boeing 767 de Prime Air.



Les services d'urgence de l’aéroport signalent plusieurs victimes après l’accident. pic.twitter.com/bQrNaNw97l — air plus news (@airplusnews) September 6, 2026

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Μαϊάμι-Dade ανέφερε ότι οι δυνάμεις της έφτασαν στο σημείο και βρήκαν το αεροσκάφος να έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Περίπου 60 μονάδες κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

WATCH: Second angle shows the Prime Air Boeing 767 cargo plane on fire with heavy black smoke after overshooting the runway at Miami International Airport. pic.twitter.com/YQ6U0csGfg — Scope Report (@ScopeReport_) September 6, 2026

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για τραυματίες, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί επίσημος απολογισμός για τον αριθμό ή τη σοβαρότητα των τραυματισμών. Οι αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση στο σημείο.

Έκλεισαν όλοι οι διάδρομοι του αεροδρομίου

Μετά το περιστατικό, όλοι οι διάδρομοι και οι τροχόδρομοι του Διεθνούς Αεροδρομίου του Μαϊάμι έκλεισαν προσωρινά, ενώ επιβλήθηκε γενική αναστολή των πτήσεων, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στις αφίξεις και τις αναχωρήσεις.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) επιβεβαίωσε ότι η πτήση 7598 της 21 Air βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωση και ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό.

Το Boeing 767 είχε απογειωθεί από το Διεθνές Αεροδρόμιο Luis Muñoz Marín στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο με προορισμό το Μαϊάμι.

Η πτήση 7598 εκτελούνταν από την 21 Air για λογαριασμό της Amazon Prime Air, καθώς η Amazon χρησιμοποιεί συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες για μέρος του δικτύου cargo της.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες το αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αμερικανικές αρχές.