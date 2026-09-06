Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν εμπορευματικό αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση για την Amazon βγήκε από τον διάδρομο κατά την προσγείωσή του στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτύπησε οχήματα σε παρακείμενο δρόμο και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το Boeing 767-300 της 21 Air, που εκτελούσε την πτήση 7598 της Prime Air, είχε απογειωθεί από το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο με προορισμό το Μαϊάμι. Το αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο λίγο πριν τις 14:00 τοπική ώρα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με αρκετά οχήματα και να ακινητοποιηθεί στο βορειοδυτικό άκρο του αεροδρομίου.

BREAKING: 5 people dead and 5 injured after an Amazon cargo plane overshot the runway and hit vehicles on a nearby road at Miami International Airport, according to Mayor. pic.twitter.com/mI3ijm7ebm — Scope Report (@ScopeReport_) September 6, 2026

Η σύγκρουση προκάλεσε μεγάλη φωτιά, με πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται πάνω από την περιοχή. Περισσότερες από 60 μονάδες της Πυροσβεστικής και Διάσωσης του Μαϊάμι-Dade έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την απεγκλωβισμό ανθρώπων.

Πέντε νεκροί και πέντε τραυματίες

Τον απολογισμό επιβεβαίωσε η δήμαρχος της κομητείας Μαϊάμι-Dade, Ντανιέλα Λεβίν-Κάβα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο αεροδρόμιο.

«Γνωρίζουμε τώρα ότι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν», ανέφερε, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Terrifying footage appeared to show an Amazon Boeing 767 jet crashing on a road outside of Miami International Airport. https://t.co/8ezYQwmUnW pic.twitter.com/762LWLoUq6 — New York Post (@nypost) September 6, 2026

Από τους πέντε τραυματίες, οι τρεις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι δύο μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο με λιγότερο σοβαρά τραύματα.

Μεταξύ των ανθρώπων που χρειάστηκε να διασωθούν ήταν και άτομα που είχαν εγκλωβιστεί σε οχήματα, ενώ οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους αρχικά είχαν παγιδευτεί στο Boeing 767.

Το αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο και χτύπησε οχήματα

Η πτήση 7598 της 21 Air είχε ξεκινήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Luis Muñoz Marín στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο.

Κατά την προσγείωση στο Μαϊάμι, το Boeing 767-300 δεν κατάφερε να παραμείνει εντός του διαδρόμου και βγήκε εκτός, περνώντας σε παρακείμενη οδική αρτηρία. Εκεί συγκρούστηκε με οχήματα, προτού ακινητοποιηθεί και τυλιχθεί στις φλόγες.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το αεροσκάφος να έχει ακινητοποιηθεί εκτός διαδρόμου, με τη μύτη του στραμμένη προς το έδαφος και πυκνό καπνό να βγαίνει από το σημείο της συντριβής.

WATCH: Moments after a Prime Air Boeing 767 overshot the runway at Miami International Airport and crossed a road pic.twitter.com/kyCeeOpHdp — BNO News (@BNONews) September 6, 2026

Συναγερμός στο αεροδρόμιο

Μετά το δυστύχημα, όλοι οι διάδρομοι και οι τροχόδρομοι του Διεθνούς Αεροδρομίου του Μαϊάμι έκλεισαν προσωρινά, ενώ τέθηκε σε ισχύ πλήρες «ground stop» για τις πτήσεις.

Το περιστατικό προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις, με εκατοντάδες πτήσεις να επηρεάζονται από την αναστολή της λειτουργίας του αεροδρομίου.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) επιβεβαίωσε ότι η πτήση 7598 της 21 Air βγήκε από τον διάδρομο κατά την προσγείωση και ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει το δυστύχημα.

Παράλληλα, στην έρευνα συμμετέχει και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή του αεροσκάφους.

Η Amazon επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση για την εταιρεία και ανέφερε ότι συνεργάζεται με τις τοπικές Αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια και τη φροντίδα των ανθρώπων που επηρεάστηκαν από την τραγωδία.