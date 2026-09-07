Στην Ελλάδα αποφάσισε να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία ο Κρις Ρόκος, ιδρυτής της Rokos Capital Management και ένας από τους γνωστότερους διαχειριστές hedge funds στον κόσμο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος, η περιουσία του οποίου υπολογίζεται φέτος σε περίπου 2,7 δισ. ευρώ, σχεδιάζει παράλληλα να ανοίξει γραφείο της επενδυτικής του εταιρείας στην Αθήνα.

Η επιλογή της Ελλάδας έρχεται σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στο φορολογικό καθεστώς της Βρετανίας, μετά και την κατάργηση του επί δεκαετίες καθεστώτος «non-dom», που προσέφερε σε εύπορους αλλοδαπούς σημαντικές φορολογικές δυνατότητες για εισοδήματα που αποκτούσαν εκτός Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Ελλάδα και το φορολογικό καθεστώς για τους εύπορους αλλοδαπούς

Ο Ρόκος συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους φορολογούμενους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με το Bloomberg, στην περσινή κατάταξη των Sunday Times βρέθηκε στην τρίτη θέση, έχοντας καταβάλει περίπου 330 εκατομμύρια λίρες σε φόρους.

Την ίδια ώρα, η Ελλάδα διαθέτει ειδικό φορολογικό καθεστώς για εύπορους αλλοδαπούς που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα.

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προβλέπεται ενιαίος φόρος 100.000 ευρώ ετησίως για το σύνολο των εισοδημάτων που αποκτούν στο εξωτερικό, ενώ υπάρχει και ειδικό καθεστώς διάρκειας 15 ετών για εύπορους επενδυτές.

Οι σχετικές φορολογικές ρυθμίσεις τροποποιήθηκαν περαιτέρω το καλοκαίρι, μεταξύ άλλων και για διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων και εταιρείες private equity, με στόχο να περιοριστούν ζητήματα διπλής φορολόγησης.

Για τους διαχειριστές κεφαλαίων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα προβλέπεται, σύμφωνα με το Bloomberg, φόρος 5% στα carried interest, δηλαδή στο μέρος των κερδών ενός fund που καταλήγει στον διαχειριστή.

Γιατί η Ελλάδα γίνεται επιλογή για τον Κρις Ρόκος

Η φορολογική μεταρρύθμιση στη Βρετανία έχει αλλάξει σημαντικά το τοπίο για τους ιδιαίτερα εύπορους κατοίκους με διεθνή εισοδήματα.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει θεσπίσει τετραετές καθεστώς «Foreign Income and Gains», το οποίο προβλέπει απαλλαγή από τον βρετανικό φόρο για συγκεκριμένα εισοδήματα που αποκτώνται στο εξωτερικό.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Bloomberg, η Ελλάδα και η Ιταλία προσφέρουν μεγαλύτερη διάρκεια φορολογικών ελαφρύνσεων σε πλούσιους αλλοδαπούς, γεγονός που ενισχύει την ελκυστικότητά τους ως προορισμών για υψηλά εισοδήματα και επενδυτική δραστηριότητα.

Ποιος είναι ο Κρις Ρόκος

Ο Christopher Charles Rokos, γνωστός ως Κρις Ρόκος, γεννήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 1970 και είναι Βρετανός δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund.

Έλαβε υποτροφία για το Eton College και στη συνέχεια σπούδασε μαθηματικά στο Pembroke College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, από όπου αποφοίτησε το 1992 με άριστα.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στην UBS στο Λονδίνο και το 1993 εντάχθηκε στη Goldman Sachs, όπου εργάστηκε για περίπου τρία χρόνια.

Το 1998 προσλήφθηκε από τον Άλαν Χάουαρντ στην Credit Suisse ως trader. Λίγα χρόνια αργότερα, το 2002, ο Ρόκος, ο Χάουαρντ και τρία ακόμη στελέχη της τράπεζας αποχώρησαν και ίδρυσαν την Brevan Howard.

Ο Ρόκος έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τις συναλλαγές του στην αγορά κρατικών ομολόγων, με τις θέσεις που λάμβανε να αποκτούν σημαντική βαρύτητα στις διεθνείς αγορές.

Από τη Brevan Howard στη Rokos Capital Management

Το 2012 αποχώρησε από τη Brevan Howard και δημιούργησε οικογενειακό γραφείο στο Mayfair του Λονδίνου, μέσω του οποίου διαχειριζόταν την προσωπική του περιουσία.

Μετά την εξωδικαστική επίλυση διαφοράς με τη Brevan Howard το 2015, άνοιξε ο δρόμος για τη δημιουργία της δικής του επενδυτικής εταιρείας.

Η Rokos Capital Management ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το φθινόπωρο του 2015 και έκτοτε εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικούς παίκτες στον χώρο των hedge funds.

Η εταιρεία, σύμφωνα με τους Financial Times, επωφελήθηκε μεταξύ άλλων από επενδυτικές θέσεις που συνδέονταν με την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ το 2016.

Ο ίδιος ο Ρόκος είχε βρεθεί πάντως στην αντίθετη πλευρά σε μία από τις σημαντικότερες πολιτικές εξελίξεις της εποχής, καθώς είχε εκτιμήσει λανθασμένα ότι οι Βρετανοί θα ψήφιζαν υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο δημοψήφισμα του Brexit.

Παρά την πρόβλεψη αυτή, η Rokos Capital Management κατέγραψε κέρδη άνω του 2,5% μέσα σε μία μόνο ημέρα μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος.