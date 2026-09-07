Ο επόμενος James Bond βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της κινηματογραφικής επικαιρότητας. Έξι ηθοποιοί έχουν φορέσει επίσημα μέχρι σήμερα το κοστούμι του 007, από τον Σον Κόνερι έως τον Ντάνιελ Κρεγκ, και η αναμονή για τον διάδοχο του τελευταίου έχει κρατήσει ήδη έξι χρόνια.



Η Amazon MGM, που έχει πλέον τον δημιουργικό έλεγχο του franchise, επιβεβαίωσε τον Μάιο ότι η διαδικασία casting βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα ονόματα που έχουν συνδεθεί με τον ρόλο είναι πολλά, από τον Χένρι Κάβιλ, τον Χάρις Ντίκινσον και τον Τζέικομπ Ελόρντι μέχρι τον Τζακ Λόουντεν, τον Τζέιμς Νόρτον, τον Τζακ Ο’Κόνελ, τον Κάλουμ Τέρνερ και τον Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον.

Ο Χένρι Κάβιλ

Στη λίστα προστέθηκαν πιο πρόσφατα ο Τομ Φράνσις, ο Πολ Μέσκαλ και ο Τζακ Μπάρτον.



Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα κάνουν λόγο για τελική φάση των ακροάσεων, με τους υποψηφίους να έχουν περιοριστεί από επτά σε τρεις.

O Πολ Μέσκαλ

Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες ότι ίσως έχει ήδη βρεθεί ο νέος 007, χωρίς όμως να έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.



Αντίθετα, μία από τις πιο πολυσυζητημένες φήμες θέλει τον «Αυστραλό» Τζέικομπ Ελόρντι να μην είναι τελικά ανάμεσα στους επικρατέστερους.

Ο Τζέικομπ Ελόρντι

Οι δοκιμαστικές λήψεις για τον ρόλο δεν είναι μια απλή ακρόαση. Παραδοσιακά, οι υποψήφιοι καλούνται να αποδείξουν ότι διαθέτουν την παρουσία, την αυτοπεποίθηση και τη φυσική άνεση που απαιτεί ο Μποντ.



Η έμφαση δεν βρίσκεται στη δράση, αλλά στο βλέμμα, την κίνηση και το χάρισμα. Τα screen tests περιλαμβάνουν κοστούμια, μακιγιάζ, σκηνικά και συμπρωταγωνιστές.

Ο Χάρις Ντίκινσον

Το πότε θα γίνει η ανακοίνωση παραμένει άγνωστο. Η παραγωγός Έιμι Πασκάλ εκτίμησε ότι το τέλος του 2026 είναι «καλό στοίχημα», ενώ η 5η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Τζέιμς Μποντ, αποτελεί μια ημερομηνία που εύλογα συγκεντρώνει το ενδιαφέρον.



Για την επόμενη ταινία γνωρίζουμε ήδη ότι το σενάριο γράφει ο Στίβεν Νάιτ, δημιουργός των «Peaky Blinders», ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ. Ο τίτλος και η ακριβής ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχουν ανακοινωθεί, με το 2028 να θεωρείται το πιθανότερο παράθυρο.



Το ακόμη μεγαλύτερο ερώτημα αφορά το τέλος του «No Time To Die». Ο Ντάνιελ Κρεγκ ολοκλήρωσε την εποχή του με τον Μποντ να θυσιάζεται, όμως οι φήμες δείχνουν προς ένα reboot που θα επιστρέψει στα πρώτα χρόνια του πράκτορα στην MI6.

Next James Bond actor HAS 'already been chosen' as frontrunner's co-star teases 007 announcementhttps://t.co/lXGhfDvDTQ — GB News (@GBNEWS) September 7, 2026

Η παραγωγή αναμένεται να αντιμετωπίσει την επιλογή ως απόφαση με πολλές ταινίες και όχι ως μια μεμονωμένη αλλαγή πρωταγωνιστή στο μέλλον, σύμφωνα με άρθρο του BBC.



Η Amazon MGM καλείται τώρα να αποφασίσει όχι μόνο ποιος θα γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ, αλλά και πώς θα εξελιχθεί ο 007 την επόμενη δεκαετία. Πόσο συχνά θα κυκλοφορούν οι ταινίες, αν θα υπάρξουν spin-offs και πώς θα αποφευχθεί ο κορεσμός είναι κρίσιμα ερωτήματα. Ένα πράγμα, πάντως, μοιάζει βέβαιο: ο Τζέιμς Μποντ επιστρέφει.