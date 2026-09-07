Με κατάγματα στη σπονδυλική στήλη και πολλαπλές μελανιές έμεινε ένας άνδρας στη Βρετανία, όταν αναγκάστηκε να πηδήξει από παράθυρο για να γλιτώσει από την άγρια επίθεση της πρώην συντρόφου του.

Ο Ashley Compton είχε επισκεφθεί το δωμάτιο της πρώην συντρόφου του, Shannon Galligan, στο κοινόχρηστο σπίτι όπου διέμενε στο Νόριτς, λίγο μετά το τέλος της πολυετούς σχέσης τους. Η 28χρονη, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, έγινε ξαφνικά «θυμωμένη» για λόγους που δεν διευκρινίστηκαν, όπως αναφέρει η βρετανική Daily Mail.

Η Galligan άρπαξε μια κατσαρόλα και χτύπησε τον Compton στο πίσω μέρος του κεφαλιού, όπως ανέφερε ο εισαγγελέας Marc Brown στο Norwich Crown Court. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την κατηγορία, πήρε ένα μαχαίρι και το «έχωσε στο πίσω μέρος της πόρτας», προτού αρπάξει τον άνδρα από τον λαιμό και αρχίσει να τον στραγγαλίζει.

Ο Compton, ο οποίος περιγράφηκε ως «φοβισμένος», προσπάθησε να απομακρύνει το χέρι της. Τότε εκείνη φέρεται να τον μαχαίρωσε στο χέρι, χωρίς ο ίδιος να αντιληφθεί αμέσως ότι είχε τραυματιστεί.

Ο άνδρας προσπάθησε στη συνέχεια να διαφύγει κατεβαίνοντας τις σκάλες. Ωστόσο, η Galligan φέρεται να τον χτύπησε με έναν μεταλλικό ή ξύλινο στύλο, με αποτέλεσμα να αναζητήσει απεγνωσμένα άλλη διέξοδο.

Τελικά, πήδηξε από το παράθυρο του σαλονιού στο ισόγειο και κατάφερε να απομακρυνθεί από το σπίτι. Η πτώση του προκάλεσε κατάγματα στους σπονδύλους, καθώς και πολλαπλές μελανιές.

"I tried to murder my ex because I have ADHD your honour."



"Oh that's ok then, have a suspended sentence young lady."



Female perpetrators of Domestic violence are just allowed to walk out of court.https://t.co/nXwZk5R5kf — Red Hanrahan 🇮🇪 ハヌラハンーあか (@Red_Hanrahan) September 7, 2026

Η καταδίκη της 28χρονης

Η Galligan είχε αρχικά κατηγορηθεί για πρόκληση τραυματισμού με πρόθεση, όμως η εισαγγελία αποδέχθηκε την ομολογία ενοχής της για παράνομη πρόκληση τραυματισμού.

Παραδέχθηκε επίσης ότι προχώρησε σε σκόπιμο στραγγαλισμό, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη και πρόκληση υλικών ζημιών. Η δικηγόρος της, Danielle Donovan, δήλωσε ότι η πελάτισσά της ήταν «ντροπιασμένη και σοκαρισμένη» από τη συμπεριφορά της. Υποστήριξε ακόμη ότι η Galligan πάσχει από ΔΕΠΥ και είχε αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες στη ζωή της.

Παρά τη σοβαρότητα της υπόθεσης, η Galligan δεν οδηγήθηκε άμεσα στη φυλακή. Ο δικαστής Bate της επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο ετών, η οποία ανεστάλη για 18 μήνες, λαμβάνοντας υπόψη τη νευροδιαφορετικότητά της, την ομολογία ενοχής και την εκτίμηση ότι οι πιθανότητες αποκατάστασής της είναι καλές.

Παράλληλα, της επιβλήθηκαν 180 ώρες κοινωφελούς εργασίας, έως 20 ημέρες προγράμματος αποκατάστασης και περιοριστικοί όροι. Συγκεκριμένα, της απαγορεύτηκε να επικοινωνεί άμεσα ή έμμεσα με το θύμα για τέσσερα χρόνια.

Μετά την ακροαματική διαδικασία, η ντετέκτιβ λοχίας Amy Nunn ευχαρίστησε το θύμα για το θάρρος του να καταγγείλει την επίθεση και κάλεσε όσους έχουν βιώσει ενδοοικογενειακή βία να απευθύνονται στις Αρχές, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν υποστήριξη.

Σύμφωνα με την Έρευνα Εγκληματικότητας για την Αγγλία και την Ουαλία, για το έτος που έληξε τον Μάρτιο του 2025, περίπου 2,2 εκατομμύρια γυναίκες και 1,5 εκατομμύρια άνδρες ηλικίας 16 ετών και άνω υπέστησαν ενδοοικογενειακή κακοποίηση τους προηγούμενους 12 μήνες.