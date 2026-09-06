Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, στις 12 Σεπτεμβρίου, με την οποία ο δημοφιλής τραγουδιστής θα γιορτάσει μαζί με το κοινό τα 30 χρόνια παρουσίας του στο ελληνικό τραγούδι.

Ωστόσο, οι εικόνες από το σημείο όπου έχει στηθεί η σκηνή στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, ακριβώς μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, προκάλεσαν αντιδράσεις και προβληματισμό.

Με αφορμή την εικόνα που δημιουργούσε η αρχική διαμόρφωση του χώρου, ο αντιδήμαρχος Προστασίας Δημόσιου Χώρου και Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, Γιώργος Δημαρέλος, ζήτησε από την παραγωγή να επανεξετάσει άμεσα το στήσιμο της σκηνής, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο και να αναδεικνύεται.

«Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη ανοιχτή και εξωστρεφής, που θέλει να φιλοξενεί μεγάλες διοργανώσεις και γεγονότα που δίνουν χαρά στους πολίτες και προβάλλουν την πόλη διεθνώς», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Όπως σημείωσε, η δωρεάν συναυλία της 12ης Σεπτεμβρίου αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την προβολή της Θεσσαλονίκης και των εμβληματικών τοπόσημών της.

«Μόλις διαπιστώθηκε η εικόνα που δημιουργούσε η αρχική τεχνική διαμόρφωση του χώρου γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ζητήσαμε να επανεξεταστεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει», σημείωσε ο κ. Δημαρέλος.

Ο αντιδήμαρχος διευκρίνισε ότι η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με τη νέα διαμόρφωση, εκφράζοντας την προσδοκία να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για τη Θεσσαλονίκη και να αναδείξει τη σύγχρονη εικόνα της πόλης σε συνδυασμό με την ιστορία και τα σύμβολά της.

Η απάντηση της παραγωγής

Μετά τις αντιδράσεις, η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας εξέδωσε ανακοίνωση, την οποία αναδημοσίευσε και ο Αντώνης Ρέμος στον λογαριασμό του στο Instagram.

Η παραγωγή υπογραμμίζει ότι όλες οι εργασίες για τη μεγάλη επετειακή συναυλία πραγματοποιούνται με απόλυτο σεβασμό στην πόλη και ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Παράλληλα, αναφέρει ότι έχει σχεδιαστεί ειδικός φωτισμός και αξιοποιούνται σύγχρονη τεχνολογία και οπτικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών, με στόχο την ανάδειξη του μνημείου κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

«Η συναυλία της 12ης Σεπτεμβρίου είναι μια μεγάλη γιορτή, ανοιχτή σε όλους, με ελεύθερη είσοδο, με στόχο να ενώσει τον κόσμο, να τιμήσει και να γιορτάσει τη Θεσσαλονίκη, να αναδείξει την ιστορία και τα σύμβολά της στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο», αναφέρει η εταιρεία παραγωγής.

Όπως σημειώνει, στόχος είναι το βράδυ της 12ης Σεπτεμβρίου η εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, της Νέας Παραλίας και της Θεσσαλονίκης να προβληθεί σε όλο τον κόσμο.

«Με αυτή τη δέσμευση συνεχίζουμε την ολοκλήρωση των εργασιών για μια μεγάλη γιορτή που ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους ανθρώπους της», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου θα πραγματοποιηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, με ελεύθερη είσοδο.