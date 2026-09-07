Η καταγγελία της μητέρας μιας 16χρονης ήταν αυτή που έφερε στο φως την υπόθεση και οδήγησε στην έρευνα της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων και στη σύλληψη του 33χρονου influencer και πρωταγωνιστή ερωτικών ταινιών στην Ηλιούπολη.

Ο 33χρονος κατηγορείται ότι είχε προσεγγίσει δύο 16χρονες μαθήτριες και, σύμφωνα με τη δικογραφία, αναλάμβανε να βρίσκει πελάτες και να κλείνει ερωτικά ραντεβού για λογαριασμό τους.

Το στοιχείο που περιγράφεται στη δικογραφία και προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι το οικονομικό αντάλλαγμα: τα ραντεβού φέρεται να κοστολογούνταν στα 150 ευρώ, ενώ ο 33χρονος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, έδινε στην ανήλικη μέρος των χρημάτων ως «χαρτζιλίκι», καθώς και φαγητό.

Τέσσερα ραντεβού μέσα σε έναν μήνα

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι αγγελίες για τις δύο ανήλικες άρχισαν να εμφανίζονται σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου από τα μέσα Ιουνίου.

Στις καταχωρίσεις φέρεται να χρησιμοποιούνταν φωτογραφίες των κοριτσιών, ενώ ο 33χρονος είχε τοποθετήσει τηλεφωνικό αριθμό που διαχειριζόταν ο ίδιος.

Μέσω του συγκεκριμένου αριθμού, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., γίνονταν οι επικοινωνίες με τους ενδιαφερόμενους και στη συνέχεια ο 33χρονος φέρεται να κανόνιζε τα ραντεβού.

Από την προανάκριση φέρεται να προέκυψε ότι μέσα σε περίπου έναν μήνα είχε κανονίσει τέσσερις συναντήσεις για τη μία από τις δύο 16χρονες.

Η καταγγελία που οδήγησε στην έρευνα

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά την καταγγελία της μητέρας μιας από τις δύο ανήλικες.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων προχώρησαν στην έρευνα και εντόπισαν τις ηλεκτρονικές αγγελίες, καθώς και στοιχεία που φέρεται να συνδέουν τον 33χρονο με την οργάνωση των συναντήσεων.

Η επαγγελματική του δραστηριότητα ως πρωταγωνιστή ερωτικών ταινιών φέρεται να είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα, ενώ στο διαδίκτυο υπήρχε ήδη υλικό με τον ίδιο.

Η έρευνα, ωστόσο, επικεντρώθηκε στη φερόμενη εμπλοκή του με τις δύο ανήλικες.

Τα ψηφιακά πειστήρια και η σύλληψη

Ο 33χρονος συνελήφθη στις 5 Σεπτεμβρίου 2026, σε εκτέλεση σχετικού εντάλματος, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας των αστυνομικών.

Κατά τη σύλληψή του, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., φέρεται να αντιστάθηκε στους αστυνομικούς. Από το σπίτι του στην Ηλιούπολη κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια, τα οποία έχουν σταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. για περαιτέρω εξέταση.

Στην κατοχή του εντοπίστηκαν επίσης 45 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Σε βάρος του 33χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για βαριά αδικήματα, μεταξύ των οποίων εμπορία ανθρώπων σε βάρος ανηλίκων με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση, καθώς και αρπαγή ανηλίκου με σκοπό το κέρδος και τη χρησιμοποίησή του σε ανήθικες ασχολίες.

Παράλληλα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για πορνογραφία ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων και μαστροπεία κατά συρροή, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη κατηγορίες για βία κατά υπαλλήλων και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο 33χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η απολογία του έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου.

Οι Αρχές αναμένουν πλέον και τα αποτελέσματα της εξέτασης των ψηφιακών πειστηρίων, τα οποία ενδέχεται να ρίξουν περισσότερο φως στον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με τη δικογραφία, οργανώνονταν οι συναντήσεις με τις δύο ανήλικες.