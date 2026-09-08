Οι Χούθι της Υεμένης, που διατηρούν στενούς δεσμούς με το Ιράν, ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον πολλαπλών στόχων στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με το κίνημα Ανσαραλά, μεταξύ των σημείων που επλήγησαν βρίσκονται και εγκαταστάσεις του σαουδαραβικού πετρελαϊκού ομίλου ARAMCO.

Οι Χούθι υποστήριξαν ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση σε αεροπορικά πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας.

Yemen Reportedly Hit These Targets:

– ARAMCO bulk plant, Abha

– ARAMCO refinery, Jazan

– King Khalid Airbase, Khamis Mushait

– Abha International Airport



Nasa Image confirmation of missiles hitting the Jazan Oil Reffinery and Abha Crude Oil Station.



Saudi is reportedly… https://t.co/4lcHN5kOPb pic.twitter.com/o2aWHdeIgD — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) September 8, 2026

«Drones και πύραυλοι της Υεμένης σφυροκοπούν τον σαουδάραβα εχθρό», ανέφερε το κίνημα μέσω Telegram, προσθέτοντας κατόπιν ότι στοχοποιήθηκαν το διεθνές αεροδρόμιο στην Άμπχα, η αεροπορική βάση Βασιλιάς Χαλίντ και εγκαταστάσεις της ARAMCO στην Άμπχα και στην Τζιζάν.

🇸🇦🇾🇪⚡️ BREAKING: Ansarallah is carrying out a large-scale ballistic missile and drone attack across southern Saudi Arabia.



Targets reportedly include King Khalid Air Base, Abha International Airport, an Aramco storage and distribution facility in Abha, and the Jazan Aramco… pic.twitter.com/VOWfE7bsVi — Spectre (@SpectreMonitor) September 8, 2026

Νωρίτερα, οι υγειονομικές αρχές των ανταρτών είχαν κάνει λόγο για 14 νεκρούς και τραυματίες σε αεροπορικές επιδρομές του βασιλείου στο βορειοδυτικό τμήμα της Υεμένης. Το Ριάντ δεν σχολίασε.

Ανάμεσα στις εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν ήταν φυλακή και πολλοί κρατούμενοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ άλλοι παρέμεναν παγιδευμένοι στα συντρίμμια, σύμφωνα με τους Χούθι, που διεμήνυσαν πως η «σαουδαραβική επίθεση εναντίον της Υεμένης» δεν θα έμενε αναπάντητη, διά στόματος του εκπροσώπου του κινήματος για τις στρατιωτικές υποθέσεις Γιαχία Σάρια.