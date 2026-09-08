Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Οι Χούθι της Υεμένης, που διατηρούν στενούς δεσμούς με το Ιράν, ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον πολλαπλών στόχων στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με το κίνημα Ανσαραλά, μεταξύ των σημείων που επλήγησαν βρίσκονται και εγκαταστάσεις του σαουδαραβικού πετρελαϊκού ομίλου ARAMCO.

Οι Χούθι υποστήριξαν ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση σε αεροπορικά πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας.

«Drones και πύραυλοι της Υεμένης σφυροκοπούν τον σαουδάραβα εχθρό», ανέφερε το κίνημα μέσω Telegram, προσθέτοντας κατόπιν ότι στοχοποιήθηκαν το διεθνές αεροδρόμιο στην Άμπχα, η αεροπορική βάση Βασιλιάς Χαλίντ και εγκαταστάσεις της ARAMCO στην Άμπχα και στην Τζιζάν.

Νωρίτερα, οι υγειονομικές αρχές των ανταρτών είχαν κάνει λόγο για 14 νεκρούς και τραυματίες σε αεροπορικές επιδρομές του βασιλείου στο βορειοδυτικό τμήμα της Υεμένης. Το Ριάντ δεν σχολίασε.

Ανάμεσα στις εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν ήταν φυλακή και πολλοί κρατούμενοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ άλλοι παρέμεναν παγιδευμένοι στα συντρίμμια, σύμφωνα με τους Χούθι, που διεμήνυσαν πως η «σαουδαραβική επίθεση εναντίον της Υεμένης» δεν θα έμενε αναπάντητη, διά στόματος του εκπροσώπου του κινήματος για τις στρατιωτικές υποθέσεις Γιαχία Σάρια.