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Τραγωδία σημειώθηκε τη Δευτέρα στην Τίζι Ούζου, ανατολικά του Αλγερίου, όταν φορτηγό με ρυμουλκούμενο συγκρούστηκε με δέκα ακόμη οχήματα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δέκα άνθρωποι, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της Αλγερίας.

Άλλοι δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν στο δυστύχημα σε εθνική οδό, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα, κατά την ίδια πηγή.

Η πολιτική προστασία δημοσιοποίησε μέσω Facebook οπτικό υλικό από το δυστύχημα.

Η νέα τραγωδία ακολουθεί την ανατροπή λεωφορείου στα τέλη Ιουλίου στην επαρχία Μπουμερντάς, 50 χιλιόμετρα ανατολικά του Αλγερίου, με 28 νεκρούς.

Το 2025, 3.838 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και άλλοι 37.000 και πλέον τραυματίστηκαν σε κυκλοφοριακά δυστυχήματα ή ατυχήματα στην Αλγερία, σύμφωνα με την αλγερινή υπηρεσία οδικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με τον δημόσιο θεσμό αυτόν, ο ανθρώπινος παράγοντας –ιδίως η απροσεξία, η έλλειψη επαγρύπνησης, η ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας, οι επικίνδυνες προσπεράσεις και άλλοι επικίνδυνοι ελιγμοί– θεωρείται πως ήταν η αιτία του 96% και πλέον των δυστυχημάτων.