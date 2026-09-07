Οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι η υψηλή αρτηριακή πίεση, ο διαβήτης, το κάπνισμα και η έλλειψη σωματικής άσκησης συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για καρδιακή προσβολή. Όμως δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, το σώμα μπορεί να αρχίσει να στέλνει προειδοποιητικά μηνύματα ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες πριν από το καρδιακό επεισόδιο.

Καρδιολόγοι επισημαίνουν στην αμερικανική Huffington Post ότι υπάρχουν συγκεκριμένα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν πριν από ένα έμφραγμα και τα οποία δεν πρέπει να αγνοούνται. Η έγκαιρη αναγνώρισή τους μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια, καθώς τα καρδιαγγειακά νοσήματα παραμένουν η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως.

1. Πόνος ή πίεση στο στήθος

Η στηθάγχη, δηλαδή ο διαλείπων πόνος στο στήθος που μπορεί να προκαλείται από τη σταδιακή συσσώρευση αθηρωματικής πλάκας στο εσωτερικό των αρτηριών, είναι πιθανό να αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι ότι ένα έμφραγμα ή άλλο καρδιακό επεισόδιο μπορεί να συμβεί τις επόμενες ημέρες.

Παρόμοιο σύμπτωμα μπορεί να προκαλέσει και μια στένωση ή ένας σπασμός των αρτηριών που βρίσκονται στην εξωτερική επιφάνεια της καρδιάς. Σημαντικό είναι επίσης ότι η στηθάγχη δεν εκδηλώνεται πάντοτε ως ξεκάθαρος πόνος. Μπορεί να γίνει αντιληπτή ως πίεση, βάρος, σφίξιμο ή γενικότερη δυσφορία στο στήθος.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ασυνήθιστη ενόχληση στο στήθος, οι ειδικοί συστήνουν να επικοινωνήσετε με γιατρό και να μην την αγνοήσετε.

2. Πόνος στον λαιμό, στον ώμο ή στη γνάθο

Έχουμε συνηθίσει να συνδέουμε το έμφραγμα με έναν ξαφνικό πόνο στο αριστερό χέρι. Ωστόσο, τα πρώτα προειδοποιητικά συμπτώματα μπορεί να είναι πολύ λιγότερο προφανή.

Η στηθάγχη μπορεί να εκδηλώνεται ως πόνος ή πίεση στο στήθος, όμως ιδιαίτερα στους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους μπορεί να συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, όπως πόνο που αντανακλά προς τον λαιμό, τον ώμο ή το χέρι.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί επίσης να υπάρχει ένα αίσθημα μουδιάσματος ή ενόχλησης που ανεβαίνει προς τη γνάθο. Επειδή αυτά τα συμπτώματα μπορούν εύκολα να αποδοθούν σε μυοσκελετικό πρόβλημα ή σε κάτι φαινομενικά ασήμαντο, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν εμφανίζονται χωρίς προφανή αιτία ή συνδυάζονται με άλλα ύποπτα σημάδια.

3. Λαχάνιασμα ή δυσφορία μετά από μικρή προσπάθεια

Το να αρχίσει κάποιος να λαχανιάζει πολύ πιο εύκολα από ό,τι συνήθως μπορεί επίσης να αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι. Αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό κατά τη διάρκεια μιας φαινομενικά απλής καθημερινής δραστηριότητας – για παράδειγμα, όταν κάποιος ασχολείται με μια μικρή δουλειά στο σπίτι ή κάνει εργασίες στον κήπο και ξαφνικά διαπιστώνει ότι δυσκολεύεται περισσότερο από το συνηθισμένο να αναπνεύσει. Μια ανεξήγητη αλλαγή στην αντοχή, ιδιαίτερα όταν είναι ξαφνική ή συνοδεύεται από πόνο, πίεση ή μούδιασμα, δεν πρέπει να περνά απαρατήρητη.

4. Ναυτία ή άλλα προβλήματα στο στομάχι

Ο κοιλιακός πόνος, η ναυτία και η γενικότερη έντονη κόπωση μπορούν επίσης να αποτελέσουν πιθανά προειδοποιητικά συμπτώματα μιας καρδιακής προσβολής. Ακριβώς επειδή παραπέμπουν συχνά σε γαστρεντερικές διαταραχές ή σε απλή εξάντληση, υπάρχει κίνδυνος να υποτιμηθούν.

Ωστόσο, δεν παρουσιάζουν όλοι οι άνθρωποι τα ίδια συμπτώματα. Ορισμένοι μπορεί να εμφανίσουν μόνο πολύ ήπιες ενοχλήσεις ή ακόμη και να μην έχουν εμφανή συμπτώματα.

Προειδοποιητικά σήματα και ένα μήνα πριν από το έμφραγμα

Το χρονικό διάστημα μεταξύ των πρώτων συμπτωμάτων και ενός καρδιακού επεισοδίου μπορεί να διαφέρει σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Σύμφωνα με την κλινική εμπειρία ειδικών, περίπου δύο στους τρεις ασθενείς μπορούν, κοιτάζοντας εκ των υστέρων τον μήνα πριν από την καρδιακή προσβολή τους, να θυμηθούν τουλάχιστον μία στιγμή κατά την οποία είχαν αισθανθεί πόνο ή άλλη ενόχληση στο στήθος.

Σε ορισμένους ανθρώπους τα συμπτώματα γίνονται αισθητά εντονότερα όσο πλησιάζει το έμφραγμα. Η ημέρα ή η εβδομάδα πριν από ένα καρδιακό επεισόδιο μπορεί να συνοδεύεται από περισσότερα συμπτώματα.

Οι ενοχλήσεις ενδέχεται:

να εμφανίζονται συχνότερα,

να διαρκούν περισσότερο,

ή να είναι εντονότερες από προηγουμένως.

Εάν εμφανίζετε ύποπτα συμπτώματα, είναι σημαντικό να ζητήσετε ιατρική βοήθεια. Εάν τα συμπτώματα εμφανιστούν ξαφνικά, είναι έντονα ή επιδεινώνονται γρήγορα, απαιτείται άμεση αντιμετώπιση.

Ακόμη και άνθρωποι χωρίς προηγούμενο ιστορικό καρδιοπάθειας που παρατηρούν ήπιες αλλά ασυνήθιστες ενοχλήσεις θα πρέπει να ενημερώνουν τον γιατρό τους. Εκείνος μπορεί να εκτιμήσει την κατάσταση και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να προχωρήσει στις κατάλληλες εξετάσεις. Η γρήγορη αναζήτηση ιατρικής βοήθειας, ακόμη και όταν το έμφραγμα έχει ήδη αρχίσει, μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια.

Το βασικό μήνυμα είναι απλό: ένα έμφραγμα δεν προειδοποιεί πάντοτε με τον θεαματικό, ξαφνικό πόνο που πολλοί περιμένουν. Μερικές φορές τα σημάδια είναι πιο διακριτικά. Η αναγνώρισή τους και η έγκαιρη αναζήτηση βοήθειας μπορεί να κάνει τη διαφορά.