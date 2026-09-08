Από τα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών έως τον ΕΝΦΙΑ και από τη φορολογία τριτέκνων και αγροτών έως το τέλος επιτηδεύματος των επιχειρήσεων, ο φορολογικός χάρτης αλλάζει σε δόσεις. Η αρχή γίνεται με τις φορολογικές δηλώσεις του 2027, όταν θα φανεί στην πράξη το πρώτο μεγάλο κύμα ελαφρύνσεων. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται περίπου 156.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι μπορούν να δουν το τεκμαρτό εισόδημά τους να «ξεφουσκώνει» αισθητά, ενώ ακολουθούν αγρότες, τρίτεκνοι και ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας σε μικρούς οικισμούς.

Το όφελος φθάνει τα 2.900 ευρώ για τους αγρότες, έως 1.800 ευρώ για τους τρίτεκνους, ενώ για επαγγελματίες με προσωπικό ή υψηλό τζίρο η μείωση του φόρου μπορεί να ξεπεράσει τα 2.500 ευρώ.

Επαγγελματίες

Οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες είναι από τους πρώτους κερδισμένους. Από το φορολογικό έτος 2026 καταργούνται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δύο προσαυξήσεις οι οποίες σήμερα ανεβάζουν το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα. Από την εξίσωση βγαίνουν το 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας και το 5% της διαφοράς μεταξύ του τζίρου της επιχείρησης και του μέσου τζίρου του αντίστοιχου ΚΑΔ. Ως βάση θα παραμένει το ποσό που προκύπτει από τον κατώτατο μισθό και τις τριετίες. Το μέτρο αφορά 155.869 επιχειρήσεις. Περίπου 24.000 επιβαρύνονται σήμερα με πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα άνω των 2.000 ευρώ, ενώ για περίπου 3.000 η προσαύξηση ξεπερνά ακόμη και τις 10.000 ευρώ.

Για να κερδίσει το φορολογικό μπόνους ο επαγγελματίας θα πρέπει να έχει διαβιβάσει τα απαιτούμενα στοιχεία στο myDATA, να έχει ολοκληρώσει, όπου απαιτείται, τη διασύνδεση ταμειακής μηχανής και POS και να παραμένει συνδεδεμένος σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Παράλληλα, δεν θα πρέπει να του έχει επιβληθεί πρόστιμο από τη φορολογική διοίκηση ή την Επιθεώρηση Εργασίας κατά την τελευταία πενταετία και θα πρέπει να έχει υποβάλει εμπρόθεσμα τις απαιτούμενες δηλώσεις ΦΠΑ και εισοδήματος των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών. Το δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται σε 170 εκατ. ευρώ τον πρώτο χρόνο και σε 108 εκατ. ευρώ ετησίως από το 2028.

Παραδείγματα

Καφέ με πέντε εργαζομένους: Με ετήσια μισθοδοσία 105.000 ευρώ, το ελάχιστο εισόδημα περιορίζεται από 27.244 σε 16.744 ευρώ και ο φόρος από 4.783 σε 2.249 ευρώ. Κέρδος 2.534 ευρώ.

Κατάστημα υποδημάτων: Με δύο εργαζομένους, μισθοδοσία 21.000 ευρώ και τζίρο 120.000 ευρώ, το τεκμήριο πέφτει από 18.552 σε 12.880 ευρώ. Ο φόρος μειώνεται από 2.610 σε 1.476 ευρώ. Κέρδος 1.134 ευρώ.

Λογιστής χωρίς προσωπικό: Με τζίρο 90.000 ευρώ έναντι μέσου τζίρου ΚΑΔ 28.479 ευρώ, το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται από 19.820 σε 16.744 ευρώ και ο φόρος από 2.864 σε 2.249 ευρώ. Κέρδος 615 ευρώ. Ταξί

Διόρθωση έρχεται και για τους εκμεταλλευτές ταξί. Το τεκμήριο θα ακολουθεί πλέον το ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος. Κάτοχος του 50% ενός ταξί θα επιβαρύνεται, δηλαδή, με το 50% του αντίστοιχου τεκμηρίου.

Την ίδια στιγμή, η έκπτωση 50% στο τεκμήριο επεκτείνεται σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, αντί 1.500 σήμερα, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο ανεβαίνει από τους 1.700 στους 2.200 κατοίκους.

Στις δηλώσεις του 2027 θα προστεθεί το όφελος της νέας φορολογικής κλίμακας, ενώ στις δηλώσεις του 2028 η προκαταβολή φόρου των ελεύθερων επαγγελματιών μειώνεται από 55% σε 50%.

Επιχειρήσεις

Για τα νομικά πρόσωπα, η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος επιτηδεύματος αρχίζει το 2027. Καταργείται αρχικά στην Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, το 2028 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 2029 μηδενίζεται παντού.

Από το φορολογικό έτος 2028 ξεκινά και η σταδιακή αποκλιμάκωση της προκαταβολής φόρου κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες τον χρόνο, ώστε από 80% σήμερα να φτάσει στο 50% το 2033.

Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου 2027 ο χρόνος απόσβεσης μηχανημάτων και εξοπλισμού περιορίζεται στα έξι από δέκα έτη, ενώ δύο νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αξιοποιήσουν 1,5 δισ. ευρώ από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, με στόχο τη μόχλευση συνολικών πόρων 5 δισ. ευρώ.

Τρίτεκνοι

Φορολογική ανάσα έρχεται και για τις οικογένειες με τρία εξαρτώμενα παιδιά. Ο φόρος μηδενίζεται για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, με το ετήσιο όφελος να φτάνει έως τα 1.800 ευρώ. Η αλλαγή ενεργοποιείται από το φορολογικό έτος 2027. Οι μισθωτοί θα τη δουν από την 1η Ιανουαρίου 2027 στη μηνιαία παρακράτηση, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες στις δηλώσεις του 2028. Συνολικά, χαμηλότερο φόρο θα πληρώσουν 86.927 τρίτεκνοι, εκ των οποίων 33.894 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Το αφορολόγητο ανεβαίνει από 14.364 σε 25.364 ευρώ.

Έτσι, τρίτεκνος μισθωτός με εισόδημα 20.000 ευρώ μηδενίζει φόρο 620 ευρώ, ενώ στα 30.000 ευρώ ο φόρος πέφτει από 2.820 σε 1.020 ευρώ. Όφελος 1.800 ευρώ.

Αγρότες

Ακόμη μεγαλύτερο μπορεί να είναι το όφελος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Για όσους αντλούν πάνω από το 50% του εισοδήματός τους από αγροτική δραστηριότητα, ο φόρος εισοδήματος μηδενίζεται έως τις 20.000 ευρώ. Η αλλαγή αφορά το φορολογικό έτος 2026 και επομένως θα φανεί στις δηλώσεις του 2027. Από τους 245.907 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, άμεση μείωση φόρου θα δουν 47.091. Για αγρότη χωρίς παιδιά το αφορολόγητο ανεβαίνει από 8.633 σε 22.204 ευρώ, ενώ το μέγιστο όφελος φτάνει τα 2.900 ευρώ. Αγρότης χωρίς παιδιά με εισόδημα 15.000 ευρώ γλιτώνει φόρο 1.183 ευρώ, ενώ στα 30.000 ευρώ ο φόρος μειώνεται από 5.083 σε 2.183 ευρώ.

ΕΝΦΙΑ

Ο χάρτης των απαλλαγών ανοίγει και για τον ΕΝΦΙΑ. Από το 2027 το πληθυσμιακό όριο των οικισμών στους οποίους μηδενίζεται ο φόρος κύριας κατοικίας ανεβαίνει από τους 1.500 στους 2.000 κατοίκους και στη Δυτική Μακεδονία στους 2.200. Στη ρύθμιση μπαίνουν 131 επιπλέον οικισμοί και περίπου 62.000 ακόμη ιδιοκτήτες, ενώ συνολικά η απαλλαγή θα καλύπτει 12.855 οικισμούς. Η απαλλαγή αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, εφόσον η αξία της δεν ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Δεύτερες κατοικίες, εξοχικά και άλλα ακίνητα εξακολουθούν να επιβαρύνονται κανονικά με ΕΝΦΙΑ.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 αυξάνεται από 5% σε 15% ο φόρος για αμοιβές άνω των 60.000 ευρώ που λαμβάνουν μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές και εργαζόμενοι υπό μορφή μερισμάτων από τα κέρδη επιχειρήσεων.