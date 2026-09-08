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Γαλάζιες εξορμήσεις για να μη χαθεί χρόνος

Καλημέρα σας. Επικοινωνιακή και πολιτική αντεπίθεση μαθαίνω ότι θα ξεκινήσει άμεσα η κυβέρνηση για να μην χαθεί το timing των εξαγγελιών του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν αποφασίσει ότι δεν πρέπει να χαθεί χρόνος ώστε να διαμορφωθεί το κατάλληλο επικοινωνιακό και πολιτικό έδαφος για να γίνουν κτήμα των πολιτών τα θετικά, όπως λένε στην κυβέρνηση, μέτρα. Για να υπάρξει όμως το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μου είπαν ότι θα γίνει παρέλαση κυριολεκτικά υπουργών και υφυπουργών από τα ΜΜΕ, όχι τόσο τα κεντρικά, αλλά και τα περιφερειακά, καθώς πιστεύουν ότι εκεί μπορεί να γίνει καλύτερη δουλειά επικοινωνιακά. Παράλληλα έχει δοθεί εντολή στον γραμματέα της ΝΔ Κώστα Κυρανάκη να φτιάξει ένα μεγάλο πρόγραμμα περιοδειών σε όλους τους νομούς για να πάνε και βουλευτές ώστε να αλλάξει το κλίμα. Εκτός όμως από τα μέτρα, στόχος είναι να αποδυναμωθεί και η όποια επιρροή του Αντώνη Σαμαρά.

Η άλλη ανάγνωση τοποθέτησης Μητσοτάκη

Σε ένα από τα δημοσιογραφικά πηγαδάκια που στήθηκαν μετά την συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ πολλοί ήταν αυτοί που στάθηκαν στην αποστροφή του πρωθυπουργού ότι τη Δευτέρα μετά τις εκλογές μπορεί να μην υπάρχει κάποιος για να παραλάβει το μήνυμα της διαμαρτυρίας. Όπως έλεγε παλιά καραβάνα του πολιτικού ρεπορτάζ, αυτή η ατάκα μπορεί να μην είναι το προφανές. Ότι δηλαδή ένας πολίτης μπορεί να θέλει να στείλει μήνυμα στην κυβέρνηση, χωρίς να έχει αποφασίσει ποιο κόμμα εμπιστεύεται για να την αντικαταστήσει. Μπορεί, έλεγε, να είναι κάτι ακόμα πιο σοβαρό. Και όταν ρωτήσαμε τι, απάντησε: μπορεί ο Μητσοτάκης να εννοεί ακόμα και να πάρει το καπελάκι του και να φύγει και να πει σε όλους, τώρα βρείτε τα.

Φουλ επίθεση σε Σαμαρά

Σχετικά με τον Σαμαρά μου λένε ότι η γραμμή από εδώ και πέρα είναι φουλ επίθεση προς τους πάντες που τον στηρίζουν και εννοείται και στον ίδιο. «Μιλάει αυτός που έφερε τη ΝΔ στο 18%», είναι η γραμμή. Η κόντρα με το Μέγαρο Μαξίμου θα έχει πολλά επεισόδια αλλά και πιο άγρια από εδώ και πέρα. Να σημειώσω ότι πριν καν τελειώσει η συνέντευξη του πρωθυπουργού την Κυριακή στη ΔΕΘ, οι δημοσιογράφοι που συμμετείχαν έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα την απάντηση του πρώην πρωθυπουργού και στο τέλος ο Κ. Μητσοτάκης σχολιάζοντας τα όσα είπε ο Μεσσήνιος στο βίντεό του, απάντησε με αυτό που ανέφερα νωρίτερα ως κεντρική γραμμή: «Μιλάει εκείνος που έφερε τη Νέα Δημοκρατία στο 18%;».

Με το βλέμμα στις μετρήσεις

Και λόγω της παρουσίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και του πακέτου που ανακοίνωσε ξεκίνησε και η καταγραφή των τάσεων της κοινής γνώμης. Μου είπαν ότι σε λίγα εικοσιτετράωρα θα δούμε τις πρώτες μετρήσεις, αλλά από τα πρώτα που μαθαίνουν στο Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζεται μια μικρή τάση ενίσχυσης και ελπίζουν ότι με την επικοινωνιακή και πολιτική αντεπίθεση θα είναι καλύτερα τα πράγματα.

Η woke ατζέντα και οι «τροφοδότες της ακροδεξιάς»

Σαφής ο πρωθυπουργός αναφορικά με τα περί woke ατζέντας στην Ελλάδα και την προσπάθεια κάποιων να εγείρουν διχαστικά διλήμματα. Σαφής και ως προς αν σε βιβλία του δημοτικού. Όχι τίποτα άλλο, αλλά κάποιοι έσπευσαν να επιτεθούν σε όσους εξέφρασαν επιφυλάξεις οι ανησυχίες από τη μια πλευρά και από την άλλη ορισμένοι επιχείρησαν να εργαλειοποιήσουν μικροκομματικά τα περί woke ατζέντας. Δεν υπάρχει woke ατζέντα τόνισε και ο Παύλος Μαρινάκης ασκώντας κριτική για τις επιθέσεις που δέχθηκαν όσοι εκφράζουν διαφορετικές απόψεις και ανησυχίες για αυτά τα θέματα. Και ημέρες που είναι -με τις εξελίξεις στη Σαξονία- δεν το έκανε τυχαία αφού όπως τόνισε αυτές οι φωνές των διαφόρων δημοσιολογούντων γίνονται «τροφοδότες της ακροδεξιάς».

Το Αfd και ο Κασιδιάρης

Και να πάμε, τώρα, σε ένα άλλο σοβαρό θέμα που έχει σχέση με την πρωτιά του ακροδεξιού και φιλοναζιστικού σε μεγάλο βαθμό κόμματος AfD στη Σαξονία της Γερμανίας. Από χθες δεν ήταν λίγοι και στην πολιτική σκηνή που συζητούσαν τι γίνεται με τον Ηλία Κασιδιάρη που σε λίγες μέρες αποφυλακίζεται. Το επόμενο κρίσιμο ζήτημα αφορά την αφαίρεση των πολιτικών δικαιωμάτων. Μου είπαν συνταγματολόγοι που μιλάμε με το Μαξίμου ότι εάν σε έναν καταδικασμένο δεν έχουν αφαιρεθεί τα πολιτικά δικαιώματα, τότε καταρχήν μπορεί να έχει δικαίωμα να κατέλθει στις εκλογές. Όμως μου διευκρίνιζαν όταν το Σύνταγμα προβλέπει πλέον ότι για την αφαίρεση των πολιτικών δικαιωμάτων απαιτείται αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Άρα και Άρειος Πάγος που σημαίνει ότι μπορεί να απαιτεί σημαντικό χρονικό διάστημα. Και εδώ τίθεται το ερώτημα αν ως «διάρκεια της ποινής» πρέπει να θεωρηθούν τα 14 χρόνια που επέβαλε το δικαστήριο ή ο χρόνος της πραγματικής έκτισης της ποινής με αρκετούς να λένε ότι δεν μπορεί να κατέβει. Ίδωμεν.

Ο Ρουσόπουλος και το Επικρατείας

Δεν ξέρω αν υπάρχει μεγαλύτερη σπαζοκεφαλιά για τον πρωθυπουργό, από το ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Θα μου πείτε, βέβαια, τι ψάχνω να βρω, αφού ο αρχηγός του κόμματος είναι εκείνος που κόβει και ράβει τη λίστα. Δεν ξέρω αν στο μυαλό του είναι πιο δύσκολο, αλλά μαθαίνω ότι γίνεται κανονική παρέλαση για το ποιοι θέλουν να βρίσκονται στη λίστα. Εγώ θα σταθώ σε έναν απ’ αυτούς, στον νυν Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θοδωρή Ρουσόπουλο. Ο έμπειρος πολιτικός φαίνεται πως δεν καίγεται να μπει ξανά στη βάσανο του σταυρού, με συνέπεια να θέλει να μπει σε μία εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Εάν δεν γίνει αυτό, το βλέμμα του θα στραφεί στο πολιτικό τοπίο της Ευρώπης. Λογικό.

Στο Βελλίδειο ο Αυλωνίτης για το νέο του κόμμα

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που είχε αποκαλύψει έγκαιρα η στήλη, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τελική ευθεία για την επίσημη διεύρυνση της κοινοβουλευτικής του ομάδας, εντάσσοντας στους κόλπους του τον ανεξάρτητο βουλευτή Κέρκυρας, Αλέξανδρο Αυλωνίτη. Ο πολιτικός από την Κέρκυρα αν και αμφιταλαντευόταν επί μακρόν για το αν θα έπρεπε να περάσει το κατώφλι της Χαριλάου Τρικούπη, λόγω της φιλίας του με τον γραμματέα της ΚΟ της Χαριλάου Τρικούπη, πήρε την τελική του απόφαση. Αυτό που μαθαίνω όμως, είναι ότι δεν θα περάσει πρώτα την πράσινη πόρτα, αλλά την πόρτα στο Βελλίδειο όπου κατά πάσα πιθανότητα θα δώσει το παρών στην κεντρική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτός που έκανε το λεγόμενο deal ανάμεσα στον Κερκυραίο πολιτικό και την Χαριλάου Τρικούπη ήταν ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές στο ΠΑΣΟΚ. Αυτός που ουσιαστικά έχει το μεγαλύτερο επικοινωνιακό βάρος στις πλάτες του.

Το άδειασμα της Κουφονικολάκου σε στελέχη της ΕΛΑΣ

Η εκπρόσωπος του Αλέξη Τσίπρα παρότι δεν έχει μεγάλη εμπειρία στις πολιτικές αντιπαραθέσεις δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει κανείς ότι πολλές φορές είναι μόνη της απέναντι σε όλους στα τηλεοπτικά πάνελ. Σε ένα από αυτά ρωτήθηκε πολλές φορές για τις «αστοχίες» με τις παγκόσμιες βάσεις δεδομένων και τις θυρίδες που έχουν ακουστεί από τους συντρόφους της. Είδε και αποείδε λοιπόν και είπε ότι όλοι μας πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί επικοινωνιακά για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Άρα, υπάρχει θέμα στο επικοινωνιακό επιτελείο του Αλέξη.

Τα ανοίγματα της Δούρου

Και να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ όπου μαθαίνω ότι η Ρένα Δούρου κάνει προσπάθειες για ανοίγματα και να μεγαλώσει και άλλο η ΚΟ καθώς έχει πολύ χρόνο ως τις εκλογές για να ανασυνταχθεί το κόμμα και να επιδιώξει την είσοδο στη Βουλή με δεδομένο ότι κάλπες όπως φαίνεται θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Μαθαίνω ότι μιλάει με ανεξάρτητους βουλευτές όπως η Κυριακή Μάλαµα, ο Χουσεΐν Ζεϊµπέκ αλλά και πρώην όπως η Μαρίνα Χρυσοβελώνη που ήταν στους Ανεξάρτητους Έλληνες του Πάνου Καμμένου.

Με Δούρου και Παππά ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ

Ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβάζει ταχύτητες και σε προγραμματικό επίπεδο. Η παρουσία στη ΔΕΘ προετοιμάζεται ως ένα από τα πρώτα μεγάλα πολιτικά τεστ της επανεκκίνησης, με την Κουμουνδούρου να σχεδιάζει την παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου κυβερνητικού προγράμματος, είναι απολύτως κοστολογημένο. Μαθαίνω ότι κλείδωσε πως θα μοιραστεί η ηγετική ομάδα την εκπροσώπηση στη Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος Παππάς θα εκπροσωπήσει το κόμμα στη συνέντευξη Τύπου και η Ρένα Δούρου θα κάνει την παρουσίαση των θέσεων του κόμματος.

Τιμά τον Μλάντιτς ο Καμμένος

Και μιας και ο λόγος για τον Π. Καμμένο που τον έχουμε χάσει εδώ και πολύ καιρό μου είπαν καλές πηγές ότι πήγε στη Σερβία. Τι να κάνει; Να τιμήσει τον Ράτκο Μλάντιτς για τον οποίο είχε γράψει όταν πέθανε προ ημερών: «Υπήρξε ένας Ορθόδοξος Πατριώτης, ποτέ “χασάπης”, έφυγε όρθιος και περήφανος, δεν γονάτισε, τον εκδικήθηκαν μέχρι τέλους». Η σορός του πρώην διοικητή των Σερβοβοσνιακών δυνάμεων και καταδικασμένου για εγκλήματα πολέμου στη Βοσνία είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στον ναό του Αγίου Λουκά στο Βελιγράδι και εκεί βρέθηκε και ο Π. Καμμένος σύμφωνα με σερβικά ΜΜΕ.

«Εγώ σου τα ’λεγα για την Καρυστιανού»

Αυτήκοος μάρτυρας μου μετέφερε τον διάλογο που διαμείφθηκε στο περιθώριο των διαδηλώσεων της ΔΕΘ μεταξύ του προέδρου Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Παύλου Ασλανίδη και του Θανάση Αυγερινού, μέχρι πρότινος εκπροσώπου Τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού. Ο έμπειρος δημοσιογράφος, ο οποίος βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη συνοδευόμενος από την Κατερίνα Μουτσάτσου, συνάντησε τυχαία τον πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών στην περιοχή της ΧΑΝΘ, όπου πραγματοποιήθηκε η κεντρική συγκέντρωση των εργατικών σωματείων του ΠΑΜΕ. «Εγώ σου τα ’λεγα αλλά δεν με άκουσες», είπε ο Ασλανίδης, αναφερόμενος στη βραχύβια θητεία του Θανάση Αυγερινού στο κόμμα Καρυστιανού. «Καλά εσύ όλα τα ξέρεις», απάντησε εμφανώς χολωμένος ο δημοσιογράφος και κάπου εκεί έληξε η στιχομυθία μεταξύ των δύο ανδρών. Λίγα λεπτά αργότερα ο Θανάσης Αυγερινός εξηγούσε σε φίλους και γνωστούς για το πώς αποφάσισε αρχικά να συμμετάσχει στο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού αλλά και τους λόγους που τον οδήγησαν τελικά στην αποχώρηση από το νεοϊδρυθέν κόμμα.

Ο Τσάκος επιμένει για το πεντάστερο στην Ίο

Πηγές μου μου λένε ότι ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος δεν εγκαταλείπει το σχέδιο για τη δημιουργία ξενοδοχείου 5 αστέρων στο Μαγγανάρι της Ίου μέσω της εταιρείας συμφερόντων του, Stamania Enterprises Company Limited. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η εταιρεία του Τσάκου κατέθεσε ιεραρχική προσφυγή στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο κατά της απόφασης της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με την οποία δεν εγκρίθηκε η σχετική μελέτη. Το project αφορά ξενοδοχειακή μονάδα 24 κλινών, με υπόγειο, πισινες και υπόγεια δεξαμενή νερού, σε ακίνητο εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Μαγγαναρίου. Ο επενδυτής επιδιώκει να ανατρέψει το «μπλόκο» που είχε μπει τον περασμένο Απρίλιο από το υπουργείο Πολιτισμού. Η υπόθεση περνά πλέον σε επόμενο διοικητικό επίπεδο και μένει να φανεί εάν η προσφυγή θα ανοίξει ξανά τον δρόμο για την επένδυση ή εάν θα διατηρηθεί η αρχική αρνητική κρίση των αρμόδιων αρχαιολογικών υπηρεσιών.

Ζεστό χρήμα 13 εκατ. ευρώ στον Βοτανικό

Μαθαίνω ότι μπαίνει ζεστό χρήμα 13 εκατ. ευρώ στην ΑΕΠ Ελαιώνας, την κοινή εταιρεία των Alpha Bank και Πειραιώς, μέσω νέας αύξησης κεφαλαίου. Πρόκειται για την εταιρεία στην οποία είχε περάσει, λόγω χρεών, το ημιτελές εμπορικό κέντρο του Άρη Βωβού στον Βοτανικό, ένα από τα βασικά κομμάτια της Διπλής Ανάπλασης. Η νέα κεφαλαιακή ενίσχυση έρχεται να προστεθεί στην προηγούμενη κίνηση των δύο τραπεζών, οι οποίες πριν από περίπου δύο χρόνια είχαν κεφαλαιοποιήσει απαιτήσεις 115,6 εκατ. ευρώ έναντι της ΑΕΠ Ελαιώνας. Να σας πω επίσης ότι η συγκεκριμένη εταιρεία δεν έχει μόνο την ευθύνη για την αποπεράτωση του εμπορικού κέντρου. Έχει αναλάβει και την κατασκευή των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, με γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, αλλά και χώρους για πυγμαχία, ξιφασκία, πάλη και άρση βαρών. Η είσοδος των 13 εκατ. ευρώ στην εταιρεία δείχνει ότι το project συνεχίζει να χρηματοδοτείται ενεργά.

Οι επενδύσεις του Στρατή Λιαρέλλη στα ακίνητα

Νέο επενδυτικό βήμα στην αγορά ακινήτων κάνει ο γνωστός δημοσιογράφος Στρατής Λιαρέλλης μετά την αποχώρησή του από τον ΑΝΤ1, με όχημα την KSL Development, που συστάθηκε μόλις χθες. Η νέα ανώνυμη εταιρεία ξεκινά με μετοχικό κεφάλαιο 50.000 ευρώ και έδρα στο Κολωνάκι, στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ. Ο ίδιος κατέχει το 80%, έχοντας εισφέρει 40.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο 20% ανήκει στην Αικατερίνη Γεωργία Λιαρέλλη, με εισφορά 10.000 ευρώ. Πέρα από τις αγοραπωλησίες ιδιόκτητων ακινήτων, στο καταστατικό περιλαμβάνονται η ανάπτυξη οικοδομικών έργων, η εκμίσθωση και διαχείριση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, καθώς και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ψηφιακών πλατφορμών ή εκτός αυτών. Η KSL Development έχει διάρκεια ζωής 20 ετών, έως τον Σεπτέμβριο του 2046, ενώ τη διοίκησή της αναλαμβάνει ο ίδιος ο Στρατής Λιαρέλης ως σύμβουλος και διαχειριστής, με εξαετή θητεία.

Πάνω από 1.500 βαπόρια στις δέκα μεγαλύτερες ελληνικές ναυτιλιακές

Πάνω από 1.500 πλοία ελέγχουν συνολικά οι δέκα μεγαλύτεροι ελληνικοί ναυτιλιακοί όμιλοι, μαζί με τις υπό ναυπήγηση μονάδες, σύμφωνα με στοιχεία της Clarksons Research Services για τον Ιούλιο του 2026. Η επίδοση αυτή αποτυπώνει το μέγεθος της ελληνικής παρουσίας στη διεθνή ναυτιλία και το εύρος των επενδύσεων που συνεχίζονται σε νέους στόλους. Στην κορυφή βρίσκεται ο όμιλος Dynacom/Dynagas/Sea Traders του Γιώργου Προκοπίου με 225 πλοία, ενώ ακολουθούν η Capital Maritime του Βαγγέλη Μαρινάκη με 197 και ο Angelicoussis Group υπό τη Μαρία Αγγελικούση με 186 πλοία. Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται η Cardiff/TMS του Γιώργου Οικονόμου με 165, η Navios της Αγγελικής Φράγκου με 164 και η Star Bulk του Πέτρου Παππά με 145 πλοία. Τη δεκάδα συμπληρώνουν η Danaos του Γιάννη Κούστα με 117 πλοία, ο όμιλος Τσάκου με 110, η Alpha Bulkers της Άννας Αγγελικούση με 107 και η Thenamaris του Νικόλα Μαρτίνου με 106 πλοία.

Μία απόφαση των 150 δολαρίων που έσωσε τη ζωή του Πέτρου Παππά

Μία σπάνια αποκάλυψη για μία σωστή απόφαση που έκρινε τη ζωή του, έκανε ο εφοπλιστής Πέτρος Παππάς, πριν λίγες ώρες στην παρουσίαση της εταιρείας του Star Bulk, η οποία ετοιμάζεται να μπει στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Euronext Athens. Ο ίδιος είπε ότι πριν από μερικά χρόνια, έπρεπε σε ένα ταξίδι του να αποφασίσει ποια αεροπορική θα επέλεγε. Η μία ήταν η TWA που ήταν πιο ακριβή αλλά ταξίδευε κάθε χρόνο μαζί της, ενώ η δεύτερη ήταν η Canadian Pacific που χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να φτάσει στον προορισμό του, αλλά ήταν κατά 150 δολάρια φθηνότερη. Έτσι διάλεξε τη δεύτερη. Το αεροπλάνο της TWA έπεσε, καθώς είχε τοποθετηθεί βόμβα, ενώ ο ίδιος ταξιδεύοντας με το άλλο αεροπλάνο σώθηκε. «Πριν από 52 χρόνια πήρα μία καλή απόφαση. Κι αυτό με έκανε να δίνω μεγαλύτερη σημασία στο να είμαι πιο πολύ τσιγκούνης. Να είναι μικρότερα τα έξοδα της εταιρείας και έτσι να ωφελούνται οι μέτοχοι».

Το «τουριστικό πορτοφόλι» στα ράφια των σούπερ μάρκετ

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που έχω στα χέρια μου για τη γεωγραφική κατανομή των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ. Τα νησιά εμφανίζουν τη μεγαλύτερη αύξηση σε ολόκληρη τη χώρα, με +9% έως τις 23 Αυγούστου, όταν ο πανελλαδικός μέσος όρος κινείται στο +6,4%. Η επίδοση αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία μέσα στην καρδιά της τουριστικής περιόδου. Δείχνει ότι ένα σημαντικό κομμάτι της κατανάλωσης των επισκεπτών κατευθύνεται πλέον προς τα σούπερ μάρκετ, είτε για καθημερινές αγορές είτε για γεύματα και προϊόντα που καταναλώνονται σε καταλύματα, βίλες και Airbnb. Να σας πω εδώ μάλιστα ότι τα νησιά έχουν ήδη μερίδιο 9,5% στις συνολικές πωλήσεις της οργανωμένης λιανικής τροφίμων. Η εικόνα ενισχύει την εκτίμηση της αγοράς ότι ο τουρισμός δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε αντίστοιχη άνοδο για την εστίαση. Αντίθετα, όλο και μεγαλύτερο μέρος του τουριστικού πορτοφολιού φαίνεται να περνά από τα ταμεία των σούπερ μάρκετ.