Ανατροπή σημειώθηκε στην έναρξη της δίκης για την αιματηρή επίθεση στη Δροσιά, τον Σεπτέμβριο του 2025, καθώς αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε γυναίκα που είχε βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Η νεαρή γυναίκα, με καταγωγή από τη Ρουμανία, είχε στο παρελθόν παντρευτεί το θύμα και στη συνέχεια διατηρούσε σχέση με τον 29χρονο κατηγορούμενο για την επίθεση. Βρέθηκε στη δικαστική αίθουσα μαζί με τη μητέρα της, προκειμένου να καταθέσει, όταν αστυνομικός της ζήτησε να τον ακολουθήσει.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της οικογένειας του θύματος, Κική Πακιρτζίδου, σε βάρος της γυναίκας είχε υποβληθεί αυτοτελής μήνυση, καθώς αρχικά δεν είχε ασκηθεί δίωξη εις βάρος της ως ηθικής αυτουργού.

«Η μήνυση είχε υποβληθεί γιατί αρχικά δεν ασκήθηκε δίωξη ως ηθική αυτουργός και εμείς καταθέσαμε αυτοτελή μήνυση, η οποία εκκρεμούσε στο Αστυνομικό Τμήμα της Δροσιάς», ανέφερε η δικηγόρος.

Όπως είπε, οι Αρχές αναζητούσαν τη γυναίκα και τελικά την εντόπισαν στο δικαστήριο, όπου είχε προσέλθει θεωρώντας ότι η σχετική διαδικασία είχε ολοκληρωθεί.

«Είμαι μάρτυρας», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς

Η γυναίκα φέρεται να αιφνιδιάστηκε όταν αστυνομικός την πλησίασε και της ζήτησε να τον ακολουθήσει.

«Ήταν αμέριμνη, συνοδευόμενη από τη μητέρα της στο ακροατήριο. Εκεί λοιπόν ήρθε ο αστυνομικός και ζήτησε να τον ακολουθήσει. Του είπε ότι υπάρχει κάτι που πρέπει να τον ακολουθήσει. Λέει, “είμαι μάρτυρας”, λέει, “δεν μπορείτε να παραμείνετε άλλο και πρέπει να με ακολουθήσετε”», ανέφερε η Κική Πακιρτζίδου.

Η ίδια η γυναίκα, πάντως, έχει υποστηρίξει στο Live News ότι κάποιοι επιχειρούν να την εμπλέξουν στην υπόθεση και ότι πρόκειται για σκευωρία σε βάρος της.

Όπως έχει δηλώσει, δεν γνώριζε για την επίθεση και αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε συμμετοχή στην πρόκληση ή την οργάνωσή της.

Η αιματηρή επίθεση στη Δροσιά

Η επίθεση σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, όταν ο δράστης φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στο θύμα έξω από το σπίτι του. Ο άνδρας, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, κρυβόταν στον κήπο και άνοιξε πυρ όταν το θύμα βγήκε από την εξώπορτα.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν σχεδόν εξ επαφής, με τον δράστη να εγκαταλείπει το σημείο και το θύμα να μεταφέρεται βαριά τραυματισμένο στο νοσοκομείο, όπου εξακολουθεί να δίνει μάχη για την αποκατάστασή του.

Στο σημείο της επίθεσης οι αστυνομικοί εντόπισαν τρεις κάλυκες από πιστόλι των 9 χιλιοστών.

Το θύμα υπέδειξε από την πρώτη στιγμή ως δράστη τον 29χρονο σύντροφο της πρώην συζύγου του, υποστηρίζοντας ότι τον αναγνώρισε παρά το γεγονός ότι στο βίντεο ντοκουμέντο της επίθεσης τα χαρακτηριστικά του δράστη ήταν καλυμμένα.

Από την άρνηση στην ομολογία

Ο 29χρονος συνελήφθη λίγες ημέρες μετά την επίθεση. Αρχικά αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με την αιματηρή επίθεση, υποστηρίζοντας ότι την ώρα του περιστατικού εργαζόταν στην κουζίνα εστιατορίου στη Ζάκυνθο και ότι υπήρχαν άνθρωποι που μπορούσαν να επιβεβαιώσουν το άλλοθί του.

Στη συνέχεια, όμως, παραδέχθηκε την εμπλοκή του και προφυλακίστηκε. Ο ίδιος φέρεται ακόμη να είχε αναφέρει ότι είχε διακόψει τη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούσε, δηλώνοντας παράλληλα μετανιωμένος για την πράξη του.

Σύμφωνα με όσα είχε καταγγείλει τότε το θύμα στους αστυνομικούς, ο 29χρονος είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν να τον χτυπήσει με το αυτοκίνητό του.

Ένα χρόνο μετά, η υπόθεση επιστρέφει στο προσκήνιο

Η έναρξη της δίκης επαναφέρει στο προσκήνιο μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει τη Δροσιά και είχε προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών. Η αιφνιδιαστική σύλληψη της γυναίκας μέσα στη δικαστική αίθουσα προσθέτει ένα νέο κεφάλαιο στην υπόθεση, την ώρα που το θύμα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, σχεδόν έναν χρόνο μετά την επίθεση.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στη δικαστική διαδικασία και στα στοιχεία που θα παρουσιαστούν ενώπιον του δικαστηρίου για τον ρόλο καθενός από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.